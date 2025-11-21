[gaikokujin no fuhō koyō]   Escándalo en la industria de ensaladas

Arrestan al presidente de Vegemeal por violar la ley de inmigración

📍Tōkyō | 21 de noviembre

La policía de Saitama arrestó al presidente de la empresa procesadora de vegetales Vegemeal, Ishii Makoto (48), por presunta violación de la Ley de Control de Inmigración al contratar a trabajadores extranjeros sin el estatus migratorio adecuado para labores manuales.

Junto con él fue detenido el gerente de personal (47), mientras que la compañía con sede en Fukaya fue remitida a la fiscalía por responsabilidad corporativa.

Según la investigación, ambos directivos conspiraron para emplear a tres hombres de nacionalidad india entre julio del año pasado y octubre de este año en una planta de vegetales frescos. Los tres contaban con un estatus de residencia orientado a ocupaciones profesionales o especializadas, categorías que no permiten trabajo manual en fábricas.

Los tres trabajadores indios también fueron arrestados por obtener sus visas mediante solicitudes falsas, presuntamente en coordinación con un intermediario aún bajo investigación.

Mientras el presidente Ishii niega todos los cargos, alegando que delegó los procesos de contratación, el gerente de personal los admitió, señalando que la empresa “dependía de extranjeros dispuestos a trabajar por el salario mínimo”.

La planta operaba 24 horas al día para abastecer cadenas de supermercados en Tokio, y los trabajadores extranjeros eran asignados a turnos nocturnos y de madrugada, donde la escasez de mano de obra es crónica. De los 460 empleados, cerca del 70% son extranjeros, un dato que revela la dependencia estructural del sector.

Vegemeal, fundada en 2013, maneja dos instalaciones y facturó 7.300 millones de yenes en el ejercicio fiscal 2024. Su negocio prospera gracias al auge de las ensaladas empacadas, cuyo mercado alcanzó 194.900 millones de yenes en 2024, el doble que hace diez años debido al aumento de hogares con dos ingresos y la demanda de alimentos listos para consumir.

Pero esta industria, altamente perecedera —las hojas cortadas duran apenas tres días—, depende de plantas cercanas a Tokio que operan sin descanso. Los sindicatos y analistas advierten que la combinación de producción acelerada y mano de obra escasa ha convertido al sector en un terreno fértil para abusos laborales y migratorios, como en el caso que ahora sacude a Vegemeal.

⚖️ Marco legal

1. Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (入管法)

Los delitos investigados se enmarcan en:

Artículo 73-2 (Empleo ilegal de extranjeros) Prohíbe contratar a personas sin permiso de trabajo o con estatus no apto para la labor desempeñada. Penalización: hasta 3 años de prisión y/o multa de hasta 3 millones de yenes . Para personas jurídicas: multa de hasta 30 millones de yenes .

Artículo 22-4 (Cancelación o violación del estatus de residencia) Para los trabajadores involucrados, haber usado información falsa constituye motivo de revocación del estatus , deportación y prohibición de reentrada.



2. Responsabilidad penal corporativa en Japón

Bajo el sistema japonés, la empresa también puede ser imputada cuando sus empleados cometen delitos en beneficio de la compañía (Ley de Infracciones Administrativas y Código Penal).

3. Trabajo nocturno y normas laborales

Aunque no es el foco de la acusación, la asignación abusiva de turnos nocturnos puede violar:

Ley de Normas Laborales (労基法) — artículos relacionados con: Límite de horas extra Seguridad en el trabajo nocturno Control de salud en labores de madrugada



4. Riesgos para extranjeros residentes

Incluso si el trabajador fue inducido por la empresa o un intermediario, la ley japonesa aplica responsabilidad penal y migratoria a quien obtenga un visado mediante información falsa.

Esto puede implicar:

Arresto

Deportación

Prohibición de reingreso de 1 a 10 años

