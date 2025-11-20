[gaikokujin kankōkyaku]  Récord de turistas en octubre

Boom turístico histórico en Japón: cifras brillan, fragilidades quedan al desnudo

📍Tōkyō | 20 de noviembre

Japón cerró octubre con una cifra que impresiona incluso a los observadores más optimistas del sector turístico: 3,896,300 visitantes extranjeros, un crecimiento del 17.6 % respecto al año anterior y un nuevo récord para un mes de octubre.

Las autoridades celebran el repunte como un símbolo de la recuperación total del turismo pospandemia… pero detrás de la euforia se esconden dependencias estructurales, tensiones diplomáticas y una estrategia económica que aún no logra responder a los retos de fondo.

El impulso del turismo no es un misterio: yen históricamente débil, vuelos regionales reactivados y el retorno masivo del visitante asiático, especialmente el chino, que sigue siendo la columna vertebral del inbound japonés pese a los vaivenes geopolíticos.

Según la JNTO, el liderazgo volvió a quedar en manos de los países vecinos:

Corea del Sur : 867,200 visitantes (+18.4 %)

China : 715,700 (+22.8 %)

Taiwán : 595,900 (+24.4 %)

Estados Unidos : 335,700 (+20.6 %)

Hong Kong: 196,000 (–1.4 %)

El acumulado del año entre enero y octubre asciende a 35.54 millones, una velocidad que supera la era pre-COVID y que alimenta el discurso gubernamental de un Japón “abierto, vibrante y en plena recuperación”.

Sin embargo, la lectura crítica obliga a mirar más allá del récord.

🌧️ El récord que llega con grietas diplomáticas

La bonanza turística llegó justo cuando Japón enfrentaba un nuevo frente diplomático: el 14 de noviembre, China pidió oficialmente a sus ciudadanos evitar viajar a Japón, como protesta por declaraciones de la primera ministra Takaichi Sanae sobre un posible escenario de crisis en Taiwán.

La reacción china no es menor: es un país que ya aportó 8.2 millones de visitantes solo en los primeros 10 meses del año, un salto del 40.7 %. Un mercado así no se reemplaza fácilmente.

Aunque las cifras de octubre no reflejan la advertencia —pues ocurrieron antes—, las cancelaciones ya comenzaron, especialmente en Kyushu y Kansai, dos regiones que dependen fuertemente del turismo grupal chino. La industria turística, consciente de su fragilidad, observa con inquietud: bastó un gesto político para que miles de visitantes reconsideraran su viaje.

Japón presume liderazgo turístico, pero el episodio revela una verdad incómoda: su recuperación depende profundamente de decisiones tomadas fuera de sus fronteras.

🏛️ Un gobierno optimista, pero demasiado prudente

El comisionado de la Agencia de Turismo, Murata Shigeki, declaró que “es difícil anticipar el impacto” y evitó cualquier análisis de fondo. La postura es comprensible, pero muestra también la falta de una estrategia clara ante conflictos diplomáticos que se repiten año tras año.

Mientras tanto, el gobierno insiste en mantener las mismas líneas de promoción y continuar midiendo el impacto “día a día”.

La respuesta, aunque técnica, deja entrever ausencia de planificación de contingencia en un sector que representa una parte significativa de la economía nacional.

🌏 Top 10 acumulado enero–octubre 2025

China — 8,203,100 (+40.7 %) Corea del Sur — 7,660,800 (+6.4 %) Taiwán — 5,632,600 (+11.2 %) Estados Unidos — 2,733,400 (+22.1 %) Hong Kong — 2,018,600 (–7 %) Tailandia — 941,700 (+6.5 %) Australia — 851,500 (+17.1 %) Filipinas — 677,500 (+8.7 %) Vietnam — 583,000 (+9.8 %) Canadá — 568,300 (+17.5 %)

🧭 Conclusión

Japón celebra récords históricos y un 2025 que podría convertirse en el año de mayor afluencia turística en su historia. Pero al mismo tiempo queda expuesto un patrón:

la industria turística prospera cuando la geopolítica lo permite, y sufre cuando esta se tensa.

El turismo es hoy el motor visible de la economía japonesa, pero es también un motor vulnerable, altamente dependiente del humor político, especialmente de China.

En un contexto global cada vez más incierto, esa vulnerabilidad debería ser parte central del debate nacional… pero por ahora permanece en segundo plano, ocultándose bajo el brillo de cifras récord que, si no se protegen, pueden evaporarse con la misma rapidez con la que llegaron.

