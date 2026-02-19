[kankōkyaku]  Japón pierde impulso turístico

El desplome chino sacude al motor económico que lideraba la recuperación postpandemia

📍Tōkyō | 19 de febrero

Japón comenzó el año con una señal de alerta en uno de los sectores que más había impulsado su recuperación económica: el turismo internacional.

Según datos oficiales de la Japan National Tourism Organization (JNTO), el número de visitantes extranjeros en enero cayó 4.9% interanual, hasta situarse en 3,597,500 personas, marcando la primera disminución desde enero de 2022.

La cifra rompe una racha de crecimiento continuo que, tras el levantamiento de las restricciones por COVID-19, había llevado a Japón a superar repetidamente los niveles prepandemia.

EL FACTOR CLAVE: DESPLOME DEL TURISMO CHINO EN MEDIO DE TENSIONES DIPLOMÁTICAS

El principal detonante del retroceso fue la abrupta caída de visitantes procedentes de China.

Las llegadas desde el gigante asiático se desplomaron 61%, hasta 385,300 personas, una reducción de enorme peso estructural para el mercado japonés.

Desde noviembre, Pekín ha instado a sus ciudadanos a evitar viajes a Japón, luego de declaraciones en el Parlamento japonés de la primera ministra Sanae Takaichi, quien señaló que un eventual ataque chino contra Taiwán podría constituir una “situación que amenaza la supervivencia” de Japón y justificar una posible respuesta militar.

La fricción política, aunque diplomáticamente contenida, ha tenido efectos económicos tangibles.

EFECTO CALENDARIO: EL AÑO NUEVO LUNAR CAMBIA EL RITMO DE LAS LLEGADAS

Otro elemento técnico influyó en la estadística: el calendario.

Este año, el Año Nuevo Lunar cayó a mediados de febrero, mientras que en 2025 se celebró a fines de enero. Esa diferencia desplazó flujos turísticos habituales hacia el mes siguiente, afectando comparaciones interanuales.

En términos analíticos, parte del retroceso podría ser temporal y redistribuirse en febrero.

COREA DEL SUR ROMPE RÉCORDS Y SE CONSOLIDA COMO PRINCIPAL MERCADO

Mientras China retrocede, Corea del Sur emerge con fuerza.

Visitantes surcoreanos: 1,176,000 (+22%)

Primer país en superar el umbral de 1.1 millones en un solo mes.

Nuevo récord histórico mensual.

Taiwán también mostró dinamismo, con un crecimiento de 17% hasta 694,500 visitantes.

Estados Unidos aumentó 14% (207,800 personas), confirmando el atractivo sostenido del mercado norteamericano.

En contraste, Hong Kong registró una caída del 18% (200,000 visitantes).

CONTEXTO ECONÓMICO: ¿UNA SEÑAL AISLADA O CAMBIO DE TENDENCIA?

El turismo receptivo había sido uno de los pilares del crecimiento reciente en Japón, superando en múltiples meses los niveles previos a la pandemia.

La pregunta clave ahora es si esta caída:

Es un ajuste técnico ligado al calendario. Refleja un deterioro geopolítico más profundo. O marca el inicio de una fase más volátil en el turismo asiático regional.

Para Japón, el turismo no es solo ocio: es divisa, consumo interno, empleo regional y revitalización local.

UN BARÓMETRO REGIONAL EN TIEMPOS INCIERTOS

Japón sigue siendo uno de los destinos más atractivos del mundo. Sin embargo, este descenso recuerda que el turismo internacional es altamente sensible a la política, al calendario y al clima geoestratégico.

Enero deja una advertencia: el crecimiento no es automático.

Y en Asia oriental, la diplomacia también se mide en cifras de llegadas.

📊 TÉRMINOS CLAVE

Kanji / Inglés Rōmaji Desglose Significado 訪日外国人 Hōnichi gaikokujin 訪日 (visitar Japón) + 外国人 (extranjero) Visitantes extranjeros a Japón 観光庁 Kankō-chō 観光 (turismo) + 庁 (agencia) Agencia de Turismo 緊張関係 Kinjō kankei 緊張 (tensión) + 関係 (relación) Relación tensa 生存を脅かす事態 Seizon o obiyakasu jitai 生存 (supervivencia) + 脅かす (amenazar) + 事態 (situación) Situación que amenaza la supervivencia 春節 Shunsetsu Término tradicional Año Nuevo Lunar

©2025 NoticiasNippon