[shin sābisu] «Nimotsu azukari» en Seven Elevem

📍Tōkyō | 18 de diciembre

Seven-Eleven Japón ha dado un paso innovador al ofrecer un servicio de almacenamiento de equipaje en 378 de sus tiendas en todo Japón, a través de su colaboración con Ecbo Cloak.

Este servicio permite a los viajeros y residentes dejar sus maletas y otros efectos personales en tiendas de conveniencia 24/7, lo que resulta en una opción altamente conveniente para aquellos que se encuentran en movimiento en ciudades como Tokio, Osaka o Fukuoka.

Este servicio es particularmente útil para los turistas, quienes ya enfrentan limitaciones de espacio y tiempo durante su visita. Con la creciente cantidad de turistas que visitan Japón, Seven-Eleven ha encontrado una forma de maximizar la utilidad de sus tiendas y atraer aún más tráfico.

El costo del servicio varía según el tamaño del equipaje, con precios de ¥500 por artículos pequeños (como mochilas) y ¥800 para equipaje más grande (como maletas), lo que hace que el servicio sea accesible para la mayoría de los viajeros.

La reserva y el pago deben realizarse de manera anticipada a través de la aplicación Ecbo Cloak, lo que garantiza la seguridad y el control sobre el almacenamiento.

Marco Legal

El servicio se ajusta a las regulaciones locales relacionadas con la seguridad de los consumidores y la gestión de propiedades, con garantías en cuanto a la protección de los artículos almacenados.

Además, al ser una innovación en el sector, Seven-Eleven tiene que cumplir con las normativas de seguridad y protección de datos personales impuestas por las autoridades japonesas, garantizando que la información de los usuarios esté protegida.

Este servicio no solo resuelve un problema logístico de los viajeros, sino que también demuestra cómo las cadenas de tiendas japonesas pueden adaptarse e innovar para satisfacer las necesidades de un mercado cada vez más globalizado.

