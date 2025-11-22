[ongaku]　cuenta regresiva para el final de ARASHI

¡Furor total! ARASHI revela fechas de su última gira y los fans colapsan la red

📍Tōkyō | 22 de noviembre

En un anuncio que sacudió al mundo del entretenimiento japonés, STARTO ENTERTAINMENT confirmó hoy sábado el calendario completo de la gira final de ARASHI, programada para la primavera de 2026.

Se trata de un recorrido monumental por los cinco grandes domos del país, con 15 conciertos que marcarán el cierre definitivo de 25 años de historia, influencia y emociones compartidas con millones de fans.

La gira iniciará el 13 de marzo de 2026 en el Daiwa House PremierMist Dome de Sapporo, avanzará por Tokio, Nagoya, Fukuoka y Osaka, y culminará con una última noche simbólicamente cargada de nostalgia el 31 de mayo en el Tokyo Dome, el escenario que vio algunos de los momentos más emblemáticos de la agrupación.

En un video dirigido a su fanclub, los cinco integrantes —Ohno Satoshi, Sakurai Sho, Aiba Masaki, Ninomiya Kazunari y Matsumoto Jun— aparecieron juntos para presentar la gira.

Ohno, con la serenidad que lo caracteriza, anunció el título:

“ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI”.

Sakurai añadió que trabajan intensamente para que fans dentro y fuera de los domos puedan vivir la experiencia a través de transmisiones en vivo, una decisión que reconoce su impacto global.

El mensaje final llegó de la mano de Matsumoto:

“Sería un honor que nos acompañen corriendo hasta el último instante de nuestra actividad.”

Antes de dejar la pantalla, los cinco cerraron, sincronizados y con una mezcla visible de orgullo y melancolía:

「嵐でした」— “Fuimos Arashi.”

🗓️ Calendario completo de la gira final “We are ARASHI”

📍 13–15 de marzo de 2026

Hokkaidō – Daiwa House Premist Dome (Sapporo)

📍 1 y 2 de abril de 2026

Tokio – Tokyo Dome

📍 6–8 de abril de 2026

Aichi – Vantelin Dome Nagoya

📍 24–26 de abril de 2026

Fukuoka – Mizuho PayPay Dome Fukuoka

📍 15–17 de mayo de 2026

Osaka – Kyocera Dome Osaka

📍 31 de mayo de 2026 — GRAN FINAL

Tokio – Tokyo Dome

