[nihon rekōdo taishō]    los nominados del 2025

La industria musical japonesa cierra el año con una de las listas de nominados más diversas de la década

📍Tōkyō | 21 de noviembre

Japón encendió hoy el motor de una de sus ceremonias musicales más emblemáticas: la edición número 67 del Nihon rekōdo taishō (日本レコード大賞 , Japan Record Awards), organizada por la Nihon Composer Association y transmitida tradicionalmente por TBS.

Como cada año, este anuncio marca el inicio de una carrera intensa, donde artistas consagrados, fenómenos juveniles y nuevas voces compiten por un reconocimiento que en la industria japonesa se considera casi tan simbólico como un “cierre de año” musical.

La premiación —que se celebrará el 30 de diciembre, durante una transmisión en vivo de cuatro horas y media— revelará quién se lleva los dos galardones más codiciados de la noche:

Nihon rekōdo taishō (日本レコード大賞, Gran Premio)

Saiyūshū shinjin-shō (最優秀新人賞, Mejor nuevo artista)

Ambos se eligen entre los nominados ya anunciados hoy.

Este año, la competencia muestra un paisaje musical muy diverso, reflejando tanto la fuerza de las nuevas generaciones —como ILLIT, CANDY TUNE o FRUITS ZIPPER— como el poder de artistas establecidos, entre ellos Mrs. GREEN APPLE o la ya icónica Aina the End.

El anuncio también llegó acompañado de premios especiales que reconocen trayectorias, contribuciones históricas y proyectos conceptuales que destacaron en el 2024.

🎤 ¿En qué consiste la premiación “Japan Record Awards”?

Una guía rápida y clara

El Japan Record Awards es uno de los premios musicales más antiguos e influyentes del país, comparable al “Grammy japonés” en prestigio local. Su objetivo principal es reconocer las mejores canciones, artistas, composiciones y aportes musicales del año en Japón.

🌟 ¿Qué categorías principales se deciden?

Nihon rekōdo taishō (日本レコード大賞, Gran Premio)

Se entrega a una de las canciones pertenecientes al grupo de “優秀作品賞” (Premios a la Excelencia).

♦ Es el premio máximo de la noche. Saiyūshū shinjin-shō (最優秀新人賞 , Mejor nuevo artista)

Se elige entre los nominados a Shinjin-shō (新人賞, Premio al Nuevo Artista). ♦ Es el trampolín que ha lanzado la carrera de muchos artistas japoneses. Premios especiales y técnicos Mejor interpretación vocal

Mejor composición, letra y arreglo

Premios especiales a trayectoria y contribución

Premios internacionales

Premio especial de álbum

Premio de planificación artística

El enfoque del evento no solo es musical: también celebra la cultura pop japonesa, la televisión en vivo y el cierre simbólico del año en la industria del entretenimiento.

🏆 Listado completo de anunciados

⭐ Yūshū sakuhin-shō ( 優秀作品賞 , Nominados al Gran Premio)

ILLIT – 「Almond Chocolate」

M!LK – 「イイじゃん」( “Ii jan” )

FRUITS ZIPPER – 「かがみ」( “Kagami” )

Aina the End（アイナ・ジ・エンド） – 「革命道中 – On The Way」( “Kakumei Dōchū – On The Way” )

Ikuta Rira（幾田りら） – 「恋風」( “Koikaze” )

Mrs. GREEN APPLE – 「ダーリン」( “Dārin” )

CANDY TUNE – 「倍倍FIGHT!」( “Baibai Fight!” )

Nihama Reon（新浜レオン） – 「Fun! Fun! Fun!」

Junretsu（純烈） – 「二人だけの秘密」( “Futari dake no Himitsu” )

BE:FIRST – 「夢中」 “Muchū”

🌱 Shinjin-shō (新人賞, Premio al Nuevo Artista).

CUTIE STREET

SHOW-WA & MATSURI

HANA

BOYNEXTDOOR

🎧 Premios Especiales

Álbum especial: Fujii Kaze (藤井風)「Prema」

Premio internacional especial: Ado ／ &TEAM

Premio especial: Película「国宝」(Kokuhō) Hosokawa Takashi (細川たかし) Matsuda Seiko (松田聖子) Yazawa Eikichi (矢沢永吉)



🎙️ Mejor Interpretación Vocal

Yamauchi Keisuke (山内惠介)

🎼 Premios técnicos

Composición: Kudō Taiki (工藤大輝 ) y Hanamura Sōta (花村想太)

Letra: Sashihara Rino (指原莉乃)

Arreglo: Satō Kazu Toyo (佐藤和豊)

📀 企画賞 (Premio de Proyecto Artístico)

Incluyendo AKB48, Rockon Social Club,Nogizaka 46 (乃木坂46), Utagokoro Rie (歌心りえ), TUBE, Miki Takashi (三木たかし).

🌺 Premios honoríficos

Tendō Yoshimi (天童よしみ)

Yashiro Aki (八代亜紀) – Funa Uta「舟唄」

Premios póstumos / de larga trayectoria : Ai Jōji (アイ・ジョージ – ) Ishida Ayumi (いしだあゆみ ) Hashi Yukio 橋幸夫 (Hashi Yukio)



