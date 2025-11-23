[gaikō] Japón busca presencia

Takaichi se convierte en imán diplomático en Sudáfrica: 18 encuentros en un solo día

📍Johannesburgo | 23 de noviembre

En su primer día dentro del escenario más complejo de la diplomacia global, la primera ministra japonesa Takaichi Sanae desplegó un intenso maratón de contactos diplomáticos al margen del G20, acumulando 18 intercambios informales con líderes y representantes internacionales.

Apenas horas después de aterrizar en Johannesburgo, Takaichi se convirtió en uno de los focos de atención: varios mandatarios se acercaron espontáneamente para saludarla, según relató la delegación japonesa.

🤝 Un abrazo simbólico con Meloni

El momento más llamativo de la jornada ocurrió cuando Takaichi se encontró por primera vez con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Ambas líderes, conocidas por su fuerte personalidad política, se saludaron con sonrisas amplias y un abrazo efusivo, gesto que la nipona compartió en redes sociales acompañado de un mensaje de cordialidad bilateral.

También sostuvo una conversación breve pero cálida con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, con quien intercambió impresiones sobre cooperación tecnológica y estabilidad internacional.

🇰🇷 Con Corea del Sur: continuidad y distensión

Takaichi se reencontró con el presidente surcoreano Lee Jae-myung, con quien ya había celebrado una reunión bilateral el mes anterior. Ambos se saludaron con una sonrisa y un apretón de manos amistoso antes de la sesión fotográfica, reforzando la reciente distensión Tokio–Seúl.

🇬🇧 Reunión formal con Reino Unido y múltiples contactos más

El único encuentro plenamente oficial de la jornada fue con el Reino Unido.

Además, según informó Ozaki Masanao, vicejefe del Gabinete, Takaichi dialogó con los líderes de:

Turquía

Irlanda

Australia

Canadá

Alemania

Finlandia

Francia

Vietnam

Asimismo, intercambió saludos con representantes de la Unión Africana (AU) y del Banco Mundial.

Ozaki destacó a la prensa: «Muchos líderes querían tener la oportunidad de acercarse a la primera ministra Takaichi; así lo sentimos claramente».

🇨🇳 El vacío diplomático con China: miradas pero sin contacto

La ausencia más significativa fue la del primer ministro chino Li Qiang. A pesar de permanecer a unos dos metros de distancia durante la sesión de fotos, y de cruzar miradas fugazmente, no hubo acercamiento ni saludo bilateral.

La tensión deriva de las recientes declaraciones de Takaichi en el parlamento japonés, donde afirmó que un posible conflicto en el Estrecho de Taiwán podría constituir una situación de crisis existencial para Japón. Pekín ha intensificado su presión diplomática desde entonces.

Respecto a un posible contacto entre ambos mandatarios el día 23, Ozaki fue prudente:

«Los intercambios informales no se coordinan de antemano. No hay nada decidido por ahora», declaró.

