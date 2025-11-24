[jinsei hyaku-nen jidai] Crisis silenciosa

El país del siglo de vida redefine cómo acompañar a quienes no tienen a nadie

📍Tōkyō | 24 de noviembre

En el Japón que se adentra de lleno en el Jinsei hyaku-nen jidai (人生100年時代, la era de vivir cien años), el desafío más acuciante no es solo vivir más, sino cómo sostener dignamente el último tramo de la vida cuando ya no hay familia cerca para apoyar.

Los datos son contundentes: para 2050 habrá 10.84 millones de adultos mayores viviendo solos, un aumento del 50% respecto a 2020. Y lo más preocupante: 4 de cada 10 no tendrán ni siquiera parientes de tercer grado —ni tíos, ni sobrinos—.

El fenómeno de los llamados O-hitorisama「おひとりさま」, definido por el Japan Research Institute como “personas con alto riesgo de no tener a quién acudir independientemente de si tienen familia o no”, está obligando al país a reconfigurar por completo su estructura asistencial.

🔍 Las barreras invisibles del envejecer sin red

Los principales obstáculos para los adultos mayores solos son dos:

1) La gestión financiera, desde retiradas bancarias hasta contratos cotidianos.

2) La toma de decisiones, especialmente cuando la salud flaquea y es necesario evaluar el ingreso a una residencia o el uso de servicios de cuidado.

A ello se suma una barrera particularmente japonesa: la exigencia de un garante personal para hospitalizaciones. Alguien que pague, firme, actúe en emergencia y, llegado el momento, recoja el cuerpo tras el fallecimiento y gestione los trámites de Mijimai (身じまい, los asuntos finales: funerales, entierros, limpieza de vivienda).

Tradicionalmente era la familia quien asumía esas tareas. Hoy ya no es suficiente.

🏢 El auge —y riesgo— de las empresas de soporte final

Actualmente existen alrededor de 400 empresas privadas que ofrecen servicios de garantía personal, apoyo vitalicio y hasta la gestión de trámites post-mortem bajo el nombre de Kōreishatō shūshin sapōto jigyō (高齢者等終身サポート事業, Apoyo permanente a las personas mayores)

Pero el sector es irregular y con numerosos problemas:

Tarifas elevadas con depósitos de cientos de miles de yenes

Contratos de Shiin zōyo (死因贈与, donación por causa de muerte) que pueden incentivar conflictos de interés

Falta de supervisión pública real

Aunque el gobierno ha emitido una guía en 2024, esta no tiene fuerza legal. Como respuesta, un grupo de operadores creó recientemente una nueva asociación de autorregulación, un paso visto como necesario para depurar el sector.

🤝 Hacia un modelo mixto: Estado + sociedad civil + sector privado

El Ministerio de Salud planea reformar la Ley de Bienestar Social en 2026, para que las Shakyō (社協, sociedades de bienestar social) puedan brindar de manera formal servicios de apoyo a hospitalización, ingreso a residencias y trámites post-mortem.

Al mismo tiempo, busca ampliar el alcance del Nichijōseikatsujiritsushienjigyō (日常生活自立支援事業) el programa que hoy ayuda a personas con deterioro cognitivo a manejar dinero y tareas básicas.

Pero las Shakyō (社協) enfrentan falta crónica de personal, por lo que la estrategia apunta a no actuar solas, sino cooperar con empresas privadas bajo estrictos mecanismos de supervisión y transparencia.

🧭 Un llamado urgente a la preparación personal

Mientras las instituciones se reforman, los expertos señalan que cada persona debe anticipar su final de vida:

Documentar preferencias de cuidados

Preparar instrucciones anticipadas

Planificar bienes, funerales y contactos de emergencia

Vivir hasta los 100 años requiere un país preparado y también ciudadanos preparados.

Japón está entrando en una era donde planear la última etapa de la vida ya no es una opción, sino una responsabilidad individual y social.

© 2025 NoticiasNippon