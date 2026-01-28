[yachin hojo] Cuando el trabajo termina pero la crianza no

Tokio apuesta por quienes cuidan las tardes de los niños

📍Tōkyō | 28 de enero

En las tardes largas de la capital nipona, cuando el reloj marca el final de la jornada laboral pero no el fin del día familiar, miles de niños esperan en los gakudō —los clubes de cuidado infantil después de la escuela— a que mamá o papá termine de trabajar. Allí, entre juegos, tareas y meriendas, están los trabajadores de apoyo escolar, una pieza clave para que la vida cotidiana funcione.

Consciente de esa realidad, el Gobierno Metropolitano de Tokio ha decidido dar un paso poco habitual pero profundamente humano: apoyar directamente el acceso a la vivienda de estos trabajadores, con el objetivo de aliviar la llamada “pared de primer grado” (小１の壁), uno de los mayores obstáculos para las familias con hijos pequeños.

🏠 Hasta 82 000 yenes al mes para sostener el cuidado infantil

A partir del nuevo año fiscal, Tokio planea subvencionar hasta 82 000 yenes mensuales en concepto de alquiler para el personal fijo de los clubes de cuidado infantil extraescolar (放課後児童クラブ).

El esquema busca un equilibrio compartido:

Los operadores de los centros asumirán alrededor del 12,5 % (unos 10 000 yenes).

Tokio cubrirá hasta el 75 % .

Los municipios completarán el resto.

Cada centro podrá disponer de hasta tres viviendas por clase, fomentando que los operadores preparen alojamientos para su personal y haciendo más atractivo un trabajo esencial, pero históricamente mal remunerado.

En su primer año, el programa prevé unas 450 viviendas en los municipios donde la escasez de personal es más grave, con un presupuesto aproximado de 1 400 millones de yenes.

👶 Más niños, menos manos

El problema es conocido y persistente. Mientras el número de niños que necesitan cuidado después de clases no deja de crecer, la disponibilidad de personal no logra seguir el ritmo.

Según datos oficiales, en todo Japón hay 1,57 millones de niños registrados en clubes extraescolares, casi tres veces más que en 2003. Aunque el número de centros también ha aumentado, la demanda supera la capacidad, generando cada año unos 16 000 niños en lista de espera a nivel nacional.

Tokio concentra uno de los focos más críticos: más de 3 000 niños en espera durante 11 años consecutivos.

💼 Vocación que no alcanza para vivir

Detrás de estas cifras hay personas. Trabajadores que cuidan, enseñan, escuchan. Sin embargo, el salario promedio anualde un trabajador fijo de estos centros ronda los 2,89 millones de yenes, por debajo de profesiones como la de cuidador o educador infantil.

El Gobierno central ha impulsado mejoras salariales —un aumento del 3 % desde 2022—, pero en el terreno, muchos sienten que no es suficiente para sostener una vida estable en una ciudad como Tokio.

🧱 Romper la “pared de primer grado”

La llamada “pared de primer grado” describe el momento en que muchos padres, especialmente madres, se ven obligados a reducir su jornada laboral o dejar su empleo cuando sus hijos entran a la primaria, debido a la falta de apoyo en las tardes.

Con esta nueva política, Tokio busca atacar la raíz del problema: asegurar personal suficiente y estable en los centros de cuidado, para que las familias puedan seguir trabajando sin miedo ni culpa.

🌱 Una política que mira la vida cotidiana

El apoyo a la vivienda se suma a otras iniciativas recientes del gobierno metropolitano, como estándares más altos de personal y horarios ampliados, dentro de un sistema de certificación propio.

No es solo una política social. Es un mensaje: cuidar a quienes cuidan también es una inversión en el futuro.

En las aulas silenciosas al caer la tarde, y en los pasillos donde los niños esperan a ser recogidos, esta decisión promete algo sencillo pero poderoso: un poco más de estabilidad, para que la vida familiar no se detenga al sonar la campana del colegio.

🧾 Marco legal

Nivel Norma / Política Contenido clave Relación con la noticia Nacional 児童福祉法 (Jidō Fukushi-hō) Ley base que regula la protección y el bienestar infantil en Japón. Define el rol de los 放課後児童クラブ como servicios de apoyo a la crianza. Establece la base legal para los clubes de cuidado extraescolar. Nacional 放課後児童健全育成事業 Programa nacional para el desarrollo saludable de niños tras la escuela. Marco operativo que regula personal, horarios y condiciones mínimas. Nacional こども家庭庁 Organismo creado para coordinar políticas de infancia y familia. Proporciona datos oficiales sobre uso y escasez de personal. Metropolitano (Tokio) 東京都独自認証制度 (2025–) Sistema propio de certificación que supera estándares nacionales (más personal, horarios extendidos). Base previa sobre la que se construye el nuevo apoyo a vivienda. Metropolitano (Tokio) 家賃補助制度（新設） Subsidio de alquiler hasta ¥82,000 mensuales para personal de学童保育. Medida central para mejorar待遇 y romper la「小１の壁」.

📌 Clave legal: Japón no obliga por ley a los gobiernos locales a cubrir vivienda del personal, por lo que Tokio actúa de forma excepcional, ampliando su política social más allá del mínimo nacional.

📘 Términos clave de la noticia

Kanji / Japonés Rōmaji Desglose Significado 学童保育 / 放課後児童クラブ Gakudō hoiku / Hōkago jidō kurabu 学童 (niños en edad escolar) + 保育 (cuidado) Cuidado infantil después del horario escolar. 放課後児童支援員 Hōkago jidō shien-in 支援 (apoyo) + 員 (personal) Trabajador especializado en cuidado extraescolar. 小１の壁 Shō-ichi no kabe 小1 (primer grado) + 壁 (muro) Dificultad laboral que enfrentan padres al iniciar la primaria. 家賃補助 Yachin hojo 家賃 (alquiler) + 補助 (subsidio) Apoyo económico para pagar vivienda. 待機児童 Taiki jidō 待機 (espera) + 児童 (niños) Niños sin cupo en servicios de cuidado. 共働き世帯 Tomobataraki setai 共 (ambos) + 働き (trabajo) Hogares donde ambos padres trabajan. 待遇改善 Taigū kaizen 待遇 (condiciones laborales) + 改善 (mejora) Mejora de salario y condiciones de trabajo.

