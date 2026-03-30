[ sumahojidai ] Adiós al televisor

Japón cambia de pantalla: 4 de cada 10 jóvenes viven sin televisión

📍Tōkyō | 30 de marzo

En un silencioso pero profundo cambio cultural, Japón está dejando atrás uno de sus símbolos más emblemáticos del hogar: el televisor. Según la última encuesta de consumo de la Oficina del Gabinete ( 内閣府 / Naikakufu) correspondiente a 2025, cerca del 40% de los hombres solteros menores de 29 años ya no posee televisión, marcando un punto de inflexión en los hábitos mediáticos del país.

El fenómeno no se limita a los jóvenes. Incluso en hogares con dos o más personas, el número promedio de televisores ha caído por debajo de dos unidades, reflejando una tendencia nacional hacia la simplificación del consumo audiovisual. La pantalla tradicional del salón pierde protagonismo frente a dispositivos más personales y portátiles.

El cambio tiene nombre: la era del smartphone (スマホ時代 / sumaho jidai). Hoy, los contenidos se consumen en teléfonos inteligentes y tabletas, donde el usuario decide qué ver, cuándo y cómo. Plataformas digitales y servicios de streaming han transformado la lógica del entretenimiento, desplazando la programación lineal que durante décadas dominó la vida cotidiana japonesa.

Este giro también se refleja en el tiempo de uso. Por primera vez, el consumo de internet ha superado al de la televisión, consolidando una transición que redefine no solo la industria mediática, sino también la forma en que las nuevas generaciones se informan, se entretienen y se conectan con el mundo.

En Japón, la televisión no ha desaparecido, pero ha dejado de ser el centro. En su lugar, emerge un ecosistema fragmentado, dinámico y personalizado, donde cada individuo construye su propia parrilla de contenidos. Una revolución silenciosa que avanza, pantalla en mano.

En síntesis

El modelo tradicional de consumo televisivo en Japón está siendo reemplazado aceleradamente por el uso de smartphones y plataformas digitales, especialmente entre jóvenes solteros, donde el 40% ya no posee televisor, según datos de la 内閣府; este cambio refleja una transformación estructural en los hábitos mediáticos, donde el contenido bajo demanda supera a la programación lineal y consolida una nueva era digital más flexible, personalizada y descentralizada.

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