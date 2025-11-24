[kōtsū jiko]  Atropello múltiple y fuga

Persecución termina en tragedia: atropello múltiple deja un muerto y 10 heridos

📍Tōkyō | 24 de noviembre

Un violento atropello múltiple sacudió este lunes el barrio de Umejima, en el distrito de Adachi, dejando un hombre de más de 80 años fallecido y varias personas heridas, entre ellas dos en estado crítico.

La policía metropolitana investiga el caso como homicidio culposo, lesiones y hito-nige (ひき逃げ / fuga del lugar), mientras analiza la conexión con un robo de vehículo reportado horas antes.

■ Un recorrido mortal

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 p.m., cuando empleados de un restaurante cercano llamaron al 110:

“Un peatón y un automóvil han chocado”, reportaron.

Un sedán blanco, según testigos a gran velocidad, embistió a un peatón que cruzaba por el paso de cebra, se subió a la vereda y siguió avanzando, arrollando sucesivamente a personas a pie y a un ciclista.

En total, 11 personas —hombres y mujeres entre 10 y 80 años— fueron alcanzadas.

■ Fuga inmediata del conductor

Tras detenerse contra la acera, el conductor descendió del vehículo y escapó corriendo, abandonando el sedán en la escena.

A pesar del caos, la policía logró extraer imágenes de cámaras de seguridad y testimonios que ayudaron a reconstruir la trayectoria del sospechoso.

■ Un robo de coche que ensambla el rompecabezas

Aproximadamente dos horas antes, una tienda de autos cercana había solicitado ayuda:

“Se llevaron un vehículo de exhibición”, informó el local.

El modelo robado coincidía plenamente: un sedán blanco.

Horas después, la policía confirmó la detención de un hombre señalado por el robo del coche. El Departamento Metropolitano de Policía ahora investiga si es la misma persona que causó el atropello múltiple.

■ Una víctima mortal

Durante la tarde se confirmó que un hombre octogenario sucumbió a sus heridas en el hospital. Otros dos pacientes permanecen en estado crítico.

■ Un vecindario conmovido

La escena, situada a 1 km al este de la estación Nishi-Arai (Tobu Railway), quedó llena de bicicletas destruidas, zapatos dispersos y restos del impacto.

Vecinos relataron:

“Escuchamos gritos y un sonido como de colisión tras colisión.”

“La gente salió corriendo a ayudar, fue aterrador.”

⚖️ Marco legal

Este hecho activa varias figuras penales del Código Penal japonés y leyes especiales:

1. Hikinige (ひき逃げ, Fuga del lugar del accidente)

Bajo la Ley de Tránsito (道路交通法):

Art. 72: obligación de detenerse, asistir a las víctimas y reportar.

Pena: Hasta 10 años de prisión o Multa hasta 1 millón de yenes .



Huir agrava automáticamente las penas por lesiones u homicidio.

2. Jidōsha unten shishō kōi shobatsu-hō (自動車運転死傷行為処罰法, Ley para castigar actos de conducción que causan muerte o lesiones)

Aplicable cuando hay conducción peligrosa o temeraria:

Homicidio por conducción peligrosa Hasta 15 años de prisión (si hay negligencia grave). Hasta 20 años (si se considera conducción extremadamente peligrosa).

Lesiones por conducción peligrosa Hasta 12 años .



3. Settōzai (窃盗罪, Robo del vehículo)

Código Penal japonés, Art. 235:

Hasta 10 años de prisión o multa de hasta 500.000 yenes.

El robo se convierte en factor agravante si el vehículo robado se usa para cometer otro delito.

4. Kashitsu unten chishishō (過失運転致死傷, Negligencia causando muerte o lesiones）

Si se determina que no hubo intención pero sí negligencia:

Hasta 7 años de prisión .

Hasta 1 millón de yenes en multa.

5. Posible aplicación de Kiken unten chishishō (危険運転致死傷, Conducción extremadamente peligrosa)

Si la policía concluye que el vehículo se condujo a velocidad excesiva, sin control o con intención peligrosa:

Homicidio: 1 a 20 años .

Lesiones: 1 a 15 años.

Puntos clave legales a determinar por la policía

¿El conductor robó el vehículo y actuó en fuga desesperada?

¿Existió intención de dañar o conducta temeraria extrema?

¿Estaba bajo influencia de alcohol o drogas?

¿Se convierte el caso en homicidio involuntario o conducción extremadamente peligrosa?

