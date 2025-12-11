[jiko]  Noche de horror en Tokio

“Caída mortal en la sede de TV Asahi sacude la noche tokiota: un trabajador externo muere y un transeúnte resulta herido”

📍 Tōkyō / 10 de diciembre

Tokio — la ciudad que nunca baja el ritmo — tuvo un instante en el que el tiempo simplemente se rompió. Ocurrió la noche del 10 de diciembre, minutos antes de las 19:00, cuando desde las alturas del icónico edificio de TV Asahi, en Roppongi, un cuerpo cayó violentamente hacia el pavimento iluminado por las luces navideñas de Keyakizaka.

La multitud, acostumbrada a selfies, compras y cenas de lujo, quedó paralizada ante un estruendo que desgarró la rutina:un joven trabajador externo de la televisora había caído al vacío.

Las ambulancias llegaron en segundos, pero para él ya no había vuelta atrás.

Murió en el acto.





💥 Un golpe que no solo cayó del cielo: un transeúnte herido milagrosamente sobrevivió

El lugar estaba lleno. Docenas de peatones caminaban bajo las luces festivas cuando el impacto cambió el tono de la noche.

Un hombre de unos 40 años, sin entender lo que estaba ocurriendo, fue alcanzado por el desplome.

Sufrió heridas en la cabeza y hombro.

Heridas físicas que curarán…

pero que difícilmente borrarán el recuerdo de lo que vivió.





🕯️ El silencio que siguió fue más ruidoso que la caída

Testigos cuentan que, tras el golpe, la calle quedó muda.

Los teléfonos dejaron de grabar luces decorativas; algunos turistas lloraron sin saber qué hacer; otros buscaron refugio.

Tokio —la ciudad imperturbable— mostró su lado más humano, más vulnerable.

El edificio de TV Asahi, normalmente símbolo de entretenimiento y noticias, se convirtió de repente en el escenario de una tragedia incomprensible.





🟥 Video registrado por casualidad

Una joven que disfrutaba de las iluminaciones por fin de año estaba grabando las imágenes de la zona con su smartphone. Sin proponérselo, registró el momento exacto de la caída.

🔍 Sin indicios de crimen… pero con muchas dudas en el aire

La Policía Metropolitana afirma que no hay señales de criminalidad.

No obstante, cada puerta de emergencia, cada terraza, cada acceso interno será revisado.

Japón no deja cabos sueltos cuando se trata de muertes en instalaciones corporativas.

TV Asahi solo declaró:

“Ofrecemos nuestras más profundas condolencias”.

Una frase corta.

Demasiado corta para la magnitud del golpe emocional.

⚖️ Marco legal / lo que la ley japonesa exige en estos casos

▪ Investigación obligatoria de la Policía Metropolitana

Incluye revisión de cámaras, accesos, historial laboral y entrevistas con colegas.

▪ Aplicación de la Ley de Seguridad en el Trabajo

Aunque fuese “staff externo”, la empresa tiene deber de:

asegurar zonas de riesgo,

vigilar accesos a áreas peligrosas,

reportar formalmente el incidente al Ministerio de Trabajo.

▪ Responsabilidad civil si el accidente afecta a terceros

El peatón lesionado puede reclamar indemnización si se confirma alguna negligencia estructural o de gestión.

Por ahora, la investigación apenas empieza.

