Las cifras desarman la alerta de China: Japón sigue siendo seguro

📍Tōkyō | 27 de noviembre

Una advertencia reciente del Gobierno chino sobre un supuesto aumento de delitos contra ciudadanos chinos en Japón provocó inquietud entre turistas y residentes, pero fue rápidamente refutada por las autoridades japonesas. Tokio respondió de forma directa: no existe una tendencia que indique que la seguridad de los ciudadanos chinos haya empeorado en Japón en 2025.

De acuerdo con cifras oficiales de la Agencia Nacional de Policía de Japón, los delitos graves —homicidio, robo e incendio provocado— no muestran alzas significativas en comparación interanual. Por el contrario, algunos indicadores registran descensos claros, especialmente en homicidios, que se redujeron casi a la mitad durante el periodo enero–octubre de 2025 frente al mismo lapso del año anterior. Los incendios provocados, en tanto, marcan cero casos en 2025 hasta octubre.

El Gobierno de Japón sostuvo que la narrativa de inseguridad “no se ajusta a la realidad estadística” y enfatizó que el país mantiene estándares de protección iguales para todos los extranjeros, sin distinciones por nacionalidad. Comerciantes y residentes chinos en zonas como Ikebukuro, Ueno o Yokohama coinciden: la rutina transcurre sin cambios y no perciben un deterioro del entorno.

Especialistas en relaciones internacionales interpretan el choque de versiones como un nuevo episodio de fricción diplomática más que como una alarma genuina por seguridad ciudadana. En ese marco, Japón subrayó que la información debe apoyarse en datos verificables y no en percepciones políticas.

La vida en las calles continúa, los comercios abren y los trenes llegan puntuales. Las cifras, por ahora, hablan más fuerte que los comunicados.

⚖️ MARCO LEGAL (Japón)

1) Protección igualitaria

La ley japonesa garantiza seguridad y trato igual a todos los residentes y visitantes, sin importar nacionalidad, conforme a los principios constitucionales de igualdad ante la ley.

2) Estadísticas oficiales

La producción y difusión de datos delictivos corresponde a la Agencia Nacional de Policía de Japón, que centraliza la información nacional y publica recuentos por tipo de delito y condición de víctima.

3) Cooperación consular

Los Estados pueden emitir recomendaciones de viaje, pero estas no sustituyen los datos oficiales del país anfitrión. Cuando existen discrepancias, prevalece la verificación técnica mediante estadísticas.

4) Tratados y práctica internacional

Japón y la República Popular China están sujetos a principios de buena fe, no injerencia y cooperación consular; advertencias sin respaldo probatorio pueden afectar la confianza bilateral.



