[gaikō] relación a un nuevo nivel

Tokio y Seúl reafirman la alianza estratégica ante un entorno regional cada vez más tenso

📍Tōkyō | 13 de enero

Bajo el cielo sereno de Nara, ciudad donde la historia de Japón aún respira entre templos milenarios y caminos de piedra, la primera ministra Takaichi recibió al presidente surcoreano Lee Jae-myung en un encuentro cargado de simbolismo, memoria y esperanza. No fue una reunión más: fue la primera vez que, como jefa de Gobierno, Takaichi acogía a un líder extranjero en su tierra natal, un gesto que quiso convertir en prueba visible de la confianza personal y política que hoy une a Tokio y Seúl.

En un momento en que el entorno regional se vuelve cada vez más tenso, ambos líderes hablaron no solo de estrategias y alianzas, sino de responsabilidad histórica. Coincidieron en que la relación entre Japón y Corea del Sur, y su coordinación con Estados Unidos, es un pilar indispensable para la paz y la estabilidad de Asia. Frente a la amenaza persistente de los misiles y el programa nuclear de Corea del Norte, reafirmaron su determinación de caminar juntos, con firmeza y sin fisuras.

La conversación se extendió a la economía, a la protección de las cadenas de suministro, a la lucha contra el crimen organizado que cruza fronteras, y a las heridas del pasado, como la identificación de restos humanos hallados en antiguas minas, un tema que toca la fibra más profunda de la memoria compartida. Cada punto fue tratado con el mismo tono: cooperación, respeto y voluntad de avanzar.

Takaichi destacó la importancia de mantener viva la “diplomacia del ir y venir”, encuentros frecuentes que eviten el distanciamiento y fortalezcan el diálogo directo entre líderes. Y, mirando más allá de los documentos y comunicados, recordó que Nara ha sido desde hace siglos un puente cultural entre Japón y la península coreana.

Por eso, al anunciar que acompañará al presidente Lee al templo de Hōryū-ji, no habló solo de una visita protocolar, sino de un acto cargado de significado: caminar juntos por un lugar donde la historia une a ambos pueblos, para recordar que la política también se construye con gestos, confianza y la voluntad sincera de mirar al futuro sin olvidar el pasado.



