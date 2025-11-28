Noticias Nippon

[tenki yohō] Japón bajo dos climas

Lluvia intensa en el norte, sol tibio en el centro y sur

 

📍Tōkyō  |  28 de noviembre

Este viernes, Japón amanece partido en dos. Mientras el norte del país se prepara para una jornada marcada por la lluvia persistente y un descenso acusado de temperatura, el centro y sur disfrutan de cielos mayormente despejados, con intervalos nubosos y temperaturas que, aunque frescas por la mañana, se tornan agradables hacia el mediodía.

Un frente húmedo recorre desde el Mar de Japón hasta el norte de Honshū, dejando a su paso lluvias intermitentes, nubosidad cerrada y ambientes grises, especialmente en Hokuriku, Tōhoku y parte de Hokkaidō. En contraste, regiones como Kantō, Kansai, Chūgoku y Shikoku gozan de un clima más estable, ideal para actividades al aire libre, aunque con frío matinal que recuerda que el invierno ya pisa los talones.

 

🌧️ REGIONES CON LLUVIAS Y DESCENSO TÉRMICO

❄️ Hokkaidō (Sapporo, Niigata, Kushiro)

El norte del archipiélago siente de lleno el avance del frente frío:

  • Sapporo: lluvias persistentes, máxima de 10°C, mínima de 7°C.
  • Niigata: jornada lluviosa con ambiente frío (12°C / 10°C).
  • Kushiro: lluvia matinal dando paso a claros por la tarde; aun así, temperatura muy baja para estándares nacionales (11°C / 4°C).

🔎 Análisis: el aire frío comienza a asentarse sobre Hokkaidō, anticipando las primeras nevadas de la temporada alta invernal.

🌧️ Hokuriku (Kanazawa)

  • Día gris con lluvias frecuentes.
  • Apenas 12°C de máxima, sensación térmica inferior debido a la humedad.

🔔 Atención a carreteras resbaladizas, especialmente en zonas montañosas.

 

☁️ TRANSICIÓN Y CLIMA VARIABLE

🌤️ Tōhoku (Sendai)

  • Día mixto: sol por momentos, lluvia intermitente.
  • Temperaturas frías: 13°C / 8°C.

➡ Un paraguas portátil es indispensable hoy.

 

 

🌞 CENTRO Y SUR CON TIEMPO ESTABLE

🏙️ Kantō (Tokio)

  • Sol amplio durante el día.
  • 20°C de máxima, clima seco.

✅ Uno de los mejores días de la semana para actividades al aire libre.

🌤️ Kansai y Tōkai (Osaka, Nagoya)

  • Cielos despejados con algunas nubes dispersas.
  • Osaka: 15°C / 12°C
  • Nagoya: 15°C / 11°C

🎌 Ideal para turismo urbano, sin riesgo climático relevante.

🌞 Chūgoku y Kyūshū (Hiroshima, Fukuoka, Kagoshima)

  • Hiroshima: sol con nubes.
  • Fukuoka: moderada nubosidad.
  • Kagoshima: jornada clara con ligera calidez primaveral.

🌊 Shikoku (Kōchi)

  • El sur agradece el sol pleno.
  • Hasta 17°C con humedad baja.

✅ Perfecto para caminatas o labores al aire libre.

 

🧥 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA HOY

✔ Si vives o viajas al norte:

  • Impermeable o paraguas obligatorio.
  • Calzado antideslizante.
  • Bufanda o abrigo térmico ligero.

✔ Si estás en el centro o sur:

  • Chaqueta por la mañana.
  • Protector labial y crema hidratante: ambiente seco.
  • Gafas de sol (especialmente en Tokio, Kansai y Shikoku).

✔ En carretera:

  • Precaución en Hokuriku y Hokkaidō por asfalto húmedo.
  • Revisar frenos y visibilidad.

 


Por NoticiasNippon

