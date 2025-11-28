[tenki yohō] Japón bajo dos climas

Lluvia intensa en el norte, sol tibio en el centro y sur
📍Tōkyō | 28 de noviembre
Este viernes, Japón amanece partido en dos. Mientras el norte del país se prepara para una jornada marcada por la lluvia persistente y un descenso acusado de temperatura, el centro y sur disfrutan de cielos mayormente despejados, con intervalos nubosos y temperaturas que, aunque frescas por la mañana, se tornan agradables hacia el mediodía.
Un frente húmedo recorre desde el Mar de Japón hasta el norte de Honshū, dejando a su paso lluvias intermitentes, nubosidad cerrada y ambientes grises, especialmente en Hokuriku, Tōhoku y parte de Hokkaidō. En contraste, regiones como Kantō, Kansai, Chūgoku y Shikoku gozan de un clima más estable, ideal para actividades al aire libre, aunque con frío matinal que recuerda que el invierno ya pisa los talones.
🌧️ REGIONES CON LLUVIAS Y DESCENSO TÉRMICO
❄️ Hokkaidō (Sapporo, Niigata, Kushiro)
El norte del archipiélago siente de lleno el avance del frente frío:
- Sapporo: lluvias persistentes, máxima de 10°C, mínima de 7°C.
- Niigata: jornada lluviosa con ambiente frío (12°C / 10°C).
- Kushiro: lluvia matinal dando paso a claros por la tarde; aun así, temperatura muy baja para estándares nacionales (11°C / 4°C).
🔎 Análisis: el aire frío comienza a asentarse sobre Hokkaidō, anticipando las primeras nevadas de la temporada alta invernal.
🌧️ Hokuriku (Kanazawa)
- Día gris con lluvias frecuentes.
- Apenas 12°C de máxima, sensación térmica inferior debido a la humedad.
🔔 Atención a carreteras resbaladizas, especialmente en zonas montañosas.
☁️ TRANSICIÓN Y CLIMA VARIABLE
🌤️ Tōhoku (Sendai)
- Día mixto: sol por momentos, lluvia intermitente.
- Temperaturas frías: 13°C / 8°C.
➡ Un paraguas portátil es indispensable hoy.
🌞 CENTRO Y SUR CON TIEMPO ESTABLE
🏙️ Kantō (Tokio)
- Sol amplio durante el día.
- 20°C de máxima, clima seco.
✅ Uno de los mejores días de la semana para actividades al aire libre.
🌤️ Kansai y Tōkai (Osaka, Nagoya)
- Cielos despejados con algunas nubes dispersas.
- Osaka: 15°C / 12°C
- Nagoya: 15°C / 11°C
🎌 Ideal para turismo urbano, sin riesgo climático relevante.
🌞 Chūgoku y Kyūshū (Hiroshima, Fukuoka, Kagoshima)
- Hiroshima: sol con nubes.
- Fukuoka: moderada nubosidad.
- Kagoshima: jornada clara con ligera calidez primaveral.
🌊 Shikoku (Kōchi)
- El sur agradece el sol pleno.
- Hasta 17°C con humedad baja.
✅ Perfecto para caminatas o labores al aire libre.
🧥 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA HOY
✔ Si vives o viajas al norte:
- Impermeable o paraguas obligatorio.
- Calzado antideslizante.
- Bufanda o abrigo térmico ligero.
✔ Si estás en el centro o sur:
- Chaqueta por la mañana.
- Protector labial y crema hidratante: ambiente seco.
- Gafas de sol (especialmente en Tokio, Kansai y Shikoku).
✔ En carretera:
- Precaución en Hokuriku y Hokkaidō por asfalto húmedo.
- Revisar frenos y visibilidad.
