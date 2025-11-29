[tenki yohō] El país se parte en clima

El mapa climático de Japón hoy parece de dos países distintos
📍Tōkyō | 29 de noviembre
Japón despierta entre dos estaciones: sol de verano en Okinawa y frío invernal en Hokkaidō.
Previsión
🌴 Okinawa (Naha)
Estado del cielo: soleado
Temperaturas: 24°C / 17°C
Lluvia: 10%
El archipiélago vive una jornada casi veraniega. Con el sol alto y brisas suaves, la sensación térmica invita aún a ropa ligera. Es el contraste más marcado del país hoy.
Consejo: bloqueador solar y agua; si salen temprano o vuelven tarde, una capa liviana para la brisa.
❄️ Hokkaidō (Sapporo, Kushiro)
Sapporo: 4°C / 0°C (40%)
Kushiro: 6°C / 1°C (10%)
Aires invernales consolidados: frío seco, cielos en general despejados y heladas nocturnas probables. En Sapporo hay posibilidad de precipitaciones leves.
Consejo: abrigo térmico, guantes y calzado antideslizante; precaución al conducir al amanecer por placas de hielo.
🌬️ Tōhoku (Sendai)
Temperaturas: 12°C / 6°C
Lluvia: 20%
Día claro pero con aire frío del norte que intensifica la sensación térmica. Ideal para actividades al aire libre con protección contra el viento.
Consejo: cortavientos y bufanda ligera.
☁️ Hokuriku (Niigata)
Estado: nubes y claros
Temperaturas: 10°C / 6°C
Lluvia: 30%
Nubes bajas matinales que se irán abriendo. Ambiente húmedo y fresco.
Consejo: paraguas compacto; evitar ropa que absorba humedad.
🌤️ Kantō (Tokio)
Estado: sol y nubes
Temperaturas: 15°C / 9°C
Lluvia: 20%
Jornada variable: momentos soleados con intervalos nubosos. Fresco agradable para el día; al caer la tarde, baja rápida de temperatura.
Consejo: capa intermedia y suéter ligero para la noche.
🌞 Chūbu (Kanazawa, Nagoya)
- Kanazawa: 13°C / 6°C (0%)
- Nagoya: 17°C / 5°C (0%)
Tiempo estable y soleado. Kanazawa amanece fría; Nagoya más templada al mediodía.
Consejo: abrigo por la mañana; hidratarse pese al clima fresco.
🍁 Kansai (Osaka)
Temperaturas: 16°C / 7°C
Lluvia: 10%
Cielos despejados y aire otoñal perfecto para paseos urbanos y parques.
Consejo: calzado cómodo y una chaqueta fina.
🌞 Chūgoku (Hiroshima)
Temperaturas: 16°C / 4°C
Lluvia: 0%
Día totalmente despejado con noches frías.
Consejo: prever abrigo si hay regreso tardío.
🌞 Shikoku (Kōchi)
Temperaturas: 18°C / 4°C
Lluvia: 0%
Amplitude térmica marcada: templado al mediodía y frío al amanecer.
Consejo: sistema de capas (camiseta + suéter + chaqueta).
🌞 Kyūshū (Fukuoka, Kagoshima)
- Fukuoka: 17°C / 5°C (0%)
- Kagoshima: 19°C / 6°C (0%)
Clima estable y luminoso, ideal para actividades al aire libre.
Consejo: protector solar ligero y bebida caliente por la tarde.
Claves del día
Japón vive hoy dos estaciones a la vez: veraniego al sur y genuinamente invernal en el extremo norte; en el centro, el otoño regala estabilidad y cielos claros.
