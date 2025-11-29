[tenki yohō] El país se parte en clima

El mapa climático de Japón hoy parece de dos países distintos

📍Tōkyō | 29 de noviembre

Japón despierta entre dos estaciones: sol de verano en Okinawa y frío invernal en Hokkaidō.

Previsión

🌴 Okinawa (Naha)

Estado del cielo: soleado

Temperaturas: 24°C / 17°C

Lluvia: 10%

El archipiélago vive una jornada casi veraniega. Con el sol alto y brisas suaves, la sensación térmica invita aún a ropa ligera. Es el contraste más marcado del país hoy.

Consejo: bloqueador solar y agua; si salen temprano o vuelven tarde, una capa liviana para la brisa.

❄️ Hokkaidō (Sapporo, Kushiro)

Sapporo: 4°C / 0°C (40%)

Kushiro: 6°C / 1°C (10%)

Aires invernales consolidados: frío seco, cielos en general despejados y heladas nocturnas probables. En Sapporo hay posibilidad de precipitaciones leves.

Consejo: abrigo térmico, guantes y calzado antideslizante; precaución al conducir al amanecer por placas de hielo.

🌬️ Tōhoku (Sendai)

Temperaturas: 12°C / 6°C

Lluvia: 20%

Día claro pero con aire frío del norte que intensifica la sensación térmica. Ideal para actividades al aire libre con protección contra el viento.

Consejo: cortavientos y bufanda ligera.

☁️ Hokuriku (Niigata)

Estado: nubes y claros

Temperaturas: 10°C / 6°C

Lluvia: 30%

Nubes bajas matinales que se irán abriendo. Ambiente húmedo y fresco.

Consejo: paraguas compacto; evitar ropa que absorba humedad.

🌤️ Kantō (Tokio)

Estado: sol y nubes

Temperaturas: 15°C / 9°C

Lluvia: 20%

Jornada variable: momentos soleados con intervalos nubosos. Fresco agradable para el día; al caer la tarde, baja rápida de temperatura.

Consejo: capa intermedia y suéter ligero para la noche.

🌞 Chūbu (Kanazawa, Nagoya)

Kanazawa: 13°C / 6°C (0%)

Nagoya: 17°C / 5°C (0%)

Tiempo estable y soleado. Kanazawa amanece fría; Nagoya más templada al mediodía.

Consejo: abrigo por la mañana; hidratarse pese al clima fresco.

🍁 Kansai (Osaka)

Temperaturas: 16°C / 7°C

Lluvia: 10%

Cielos despejados y aire otoñal perfecto para paseos urbanos y parques.

Consejo: calzado cómodo y una chaqueta fina.

🌞 Chūgoku (Hiroshima)

Temperaturas: 16°C / 4°C

Lluvia: 0%

Día totalmente despejado con noches frías.

Consejo: prever abrigo si hay regreso tardío.

🌞 Shikoku (Kōchi)

Temperaturas: 18°C / 4°C

Lluvia: 0%

Amplitude térmica marcada: templado al mediodía y frío al amanecer.

Consejo: sistema de capas (camiseta + suéter + chaqueta).

🌞 Kyūshū (Fukuoka, Kagoshima)

Fukuoka: 17°C / 5°C (0%)

Kagoshima: 19°C / 6°C (0%)

Clima estable y luminoso, ideal para actividades al aire libre.

Consejo: protector solar ligero y bebida caliente por la tarde.

Claves del día

Japón vive hoy dos estaciones a la vez: veraniego al sur y genuinamente invernal en el extremo norte; en el centro, el otoño regala estabilidad y cielos claros.



