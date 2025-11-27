[tenki yohō] El paraguas se vuelve nacional: l

Lluvias marcan la jornada en gran parte del país

📍Tōkyō | 27 de noviembre

Japón despierta este jueves bajo un cielo dividido. Mientras el norte y el centro enfrentan lluvias persistentes y un aire invernal cada vez más marcado, el sur recibe al día con claros, pero sin librarse del todo de la inestabilidad.

La jornada estará dominada por un contraste térmico claro: del abrigo fuerte en Hokkaidō al calor húmedo de Okinawa. La escena es la de un archipiélago en transición hacia el invierno, donde el paraguas se vuelve aliado cotidiano y el aire frío comienza a calar en las calles.

🌏 Previsión por regiones

❄️ HOKKAIDŌ

Sapporo: Nublado con claros ocasionales, máxima de 8°C y mínima de 1°C. Probabilidad de lluvia: 40%.

Kushiro: Día gris y húmedo, con lluvias más probables (80%), temperaturas entre 7°C y 1°C.

⚠️ Sensación térmica muy baja por el viento. Recomendable abrigo térmico y protección para manos y cuello.

🌬️ HOKURIKU / COSTA DEL MAR DEL JAPÓN

Niigata: Cielo mayormente despejado, pero frío: 17°C / 7°C.

Kanazawa: Jornada cubierta por lluvias constantes (80%), máxima de 19°C.

💡 Riesgo de suelos resbaladizos y visibilidad reducida.

🌤️ TŌHOKU

Sendai: Intervalos de sol y nubes, temperaturas frescas (13°C / 6°C). Probabilidad de lluvia moderada (30%).

🧥 Ideal para ropa de entretiempo gruesa.

☁️ KANTŌ

Tokio: Sol por la mañana, nubosidad hacia la tarde. 17°C / 7°C, con lluvias aisladas (40%).

🌅 Día ideal para salir temprano y evitar el cambio de tiempo vespertino.

🌧️ CHŪBU / KANSAI

Nagoya: Inestable, lluvias probables (60%), 18°C / 6°C.

Osaka: Cielo cubierto con lluvia ocasional (60%), 18°C / 7°C.

👞 Recomendable calzado impermeable.

🌦️ CHŪGOKU / KYŪSHŪ

Hiroshima: Alterna sol y lluvia, 19°C / 8°C.

Fukuoka: Jornada húmeda, con precipitaciones (50%).

🌂 Paraguas indispensable.

☀️ SHIKOKU / KYŪSHU

Kōchi: Sol interrumpido por lluvias (50%), 18°C / 7°C.

Kagoshima: Temperatura más templada (20°C / 9°C), pero con alta probabilidad de lluvia (60%).

🌿 No confiarse del cielo despejado matinal.

🌴 OKINAWA

Naha: Júbilo térmico en el sur: 23°C / 19°C con nubes dispersas (40%).

😌 Clima casi veraniego… aunque sin descartar chubascos breves.

✅ Consejos para el día

🧥 En el norte y zonas montañosas: abrigo térmico obligatorio.

☔ Llevar paraguas en casi todo Honshū y Kyūshū.

👟 Zapatos antideslizantes en regiones con lluvia fuerte.

🧣 Mantener hidratación y abrigo facial: el viento intensifica el frío.

⏰ Salir temprano si necesitas cielos despejados.

