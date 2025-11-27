[tenki yohō] El paraguas se vuelve nacional: l

Lluvias marcan la jornada en gran parte del país
📍Tōkyō | 27 de noviembre
Japón despierta este jueves bajo un cielo dividido. Mientras el norte y el centro enfrentan lluvias persistentes y un aire invernal cada vez más marcado, el sur recibe al día con claros, pero sin librarse del todo de la inestabilidad.
La jornada estará dominada por un contraste térmico claro: del abrigo fuerte en Hokkaidō al calor húmedo de Okinawa. La escena es la de un archipiélago en transición hacia el invierno, donde el paraguas se vuelve aliado cotidiano y el aire frío comienza a calar en las calles.
🌏 Previsión por regiones
❄️ HOKKAIDŌ
- Sapporo: Nublado con claros ocasionales, máxima de 8°C y mínima de 1°C. Probabilidad de lluvia: 40%.
- Kushiro: Día gris y húmedo, con lluvias más probables (80%), temperaturas entre 7°C y 1°C.
⚠️ Sensación térmica muy baja por el viento. Recomendable abrigo térmico y protección para manos y cuello.
🌬️ HOKURIKU / COSTA DEL MAR DEL JAPÓN
- Niigata: Cielo mayormente despejado, pero frío: 17°C / 7°C.
- Kanazawa: Jornada cubierta por lluvias constantes (80%), máxima de 19°C.
💡 Riesgo de suelos resbaladizos y visibilidad reducida.
🌤️ TŌHOKU
- Sendai: Intervalos de sol y nubes, temperaturas frescas (13°C / 6°C). Probabilidad de lluvia moderada (30%).
🧥 Ideal para ropa de entretiempo gruesa.
☁️ KANTŌ
- Tokio: Sol por la mañana, nubosidad hacia la tarde. 17°C / 7°C, con lluvias aisladas (40%).
🌅 Día ideal para salir temprano y evitar el cambio de tiempo vespertino.
🌧️ CHŪBU / KANSAI
- Nagoya: Inestable, lluvias probables (60%), 18°C / 6°C.
- Osaka: Cielo cubierto con lluvia ocasional (60%), 18°C / 7°C.
👞 Recomendable calzado impermeable.
🌦️ CHŪGOKU / KYŪSHŪ
- Hiroshima: Alterna sol y lluvia, 19°C / 8°C.
- Fukuoka: Jornada húmeda, con precipitaciones (50%).
🌂 Paraguas indispensable.
☀️ SHIKOKU / KYŪSHU
- Kōchi: Sol interrumpido por lluvias (50%), 18°C / 7°C.
- Kagoshima: Temperatura más templada (20°C / 9°C), pero con alta probabilidad de lluvia (60%).
🌿 No confiarse del cielo despejado matinal.
🌴 OKINAWA
- Naha: Júbilo térmico en el sur: 23°C / 19°C con nubes dispersas (40%).
😌 Clima casi veraniego… aunque sin descartar chubascos breves.
✅ Consejos para el día
- 🧥 En el norte y zonas montañosas: abrigo térmico obligatorio.
- ☔ Llevar paraguas en casi todo Honshū y Kyūshū.
- 👟 Zapatos antideslizantes en regiones con lluvia fuerte.
- 🧣 Mantener hidratación y abrigo facial: el viento intensifica el frío.
- ⏰ Salir temprano si necesitas cielos despejados.
