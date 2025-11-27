Noticias Nippon

[tenki yohō] El paraguas se vuelve nacional: l

Lluvias marcan la jornada en gran parte del país

📍Tōkyō  |  27 de noviembre

Japón despierta este jueves bajo un cielo dividido. Mientras el norte y el centro enfrentan lluvias persistentes y un aire invernal cada vez más marcado, el sur recibe al día con claros, pero sin librarse del todo de la inestabilidad.

La jornada estará dominada por un contraste térmico claro: del abrigo fuerte en Hokkaidō al calor húmedo de Okinawa. La escena es la de un archipiélago en transición hacia el invierno, donde el paraguas se vuelve aliado cotidiano y el aire frío comienza a calar en las calles.

 

🌏 Previsión por regiones

❄️ HOKKAIDŌ

  • Sapporo: Nublado con claros ocasionales, máxima de 8°C y mínima de 1°C. Probabilidad de lluvia: 40%.
  • Kushiro: Día gris y húmedo, con lluvias más probables (80%), temperaturas entre 7°C y 1°C.
    ⚠️ Sensación térmica muy baja por el viento. Recomendable abrigo térmico y protección para manos y cuello.

🌬️ HOKURIKU / COSTA DEL MAR DEL JAPÓN

  • Niigata: Cielo mayormente despejado, pero frío: 17°C / 7°C.
  • Kanazawa: Jornada cubierta por lluvias constantes (80%), máxima de 19°C.
    💡 Riesgo de suelos resbaladizos y visibilidad reducida.

🌤️ TŌHOKU

  • Sendai: Intervalos de sol y nubes, temperaturas frescas (13°C / 6°C). Probabilidad de lluvia moderada (30%).
    🧥 Ideal para ropa de entretiempo gruesa.

☁️ KANTŌ

  • Tokio: Sol por la mañana, nubosidad hacia la tarde. 17°C / 7°C, con lluvias aisladas (40%).
    🌅 Día ideal para salir temprano y evitar el cambio de tiempo vespertino.

🌧️ CHŪBU / KANSAI

  • Nagoya: Inestable, lluvias probables (60%), 18°C / 6°C.
  • Osaka: Cielo cubierto con lluvia ocasional (60%), 18°C / 7°C.
    👞 Recomendable calzado impermeable.

🌦️ CHŪGOKU / KYŪSHŪ

  • Hiroshima: Alterna sol y lluvia, 19°C / 8°C.
  • Fukuoka: Jornada húmeda, con precipitaciones (50%).
    🌂 Paraguas indispensable.

☀️ SHIKOKU / KYŪSHU 

  • Kōchi: Sol interrumpido por lluvias (50%), 18°C / 7°C.
  • Kagoshima: Temperatura más templada (20°C / 9°C), pero con alta probabilidad de lluvia (60%).
    🌿 No confiarse del cielo despejado matinal.

🌴 OKINAWA

  • Naha: Júbilo térmico en el sur: 23°C / 19°C con nubes dispersas (40%).
    😌 Clima casi veraniego… aunque sin descartar chubascos breves.

 

 Consejos para el día

  • 🧥 En el norte y zonas montañosas: abrigo térmico obligatorio.
  • ☔ Llevar paraguas en casi todo Honshū y Kyūshū.
  • 👟 Zapatos antideslizantes en regiones con lluvia fuerte.
  • 🧣 Mantener hidratación y abrigo facial: el viento intensifica el frío.
  • ⏰ Salir temprano si necesitas cielos despejados.

 

