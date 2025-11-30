[tenki yohō] nace el día más frío

Domingo de cielos abiertos: el anticiclón regala un respiro nacional
📍Tōkyō | 30 de noviembre
Una cúpula de alta presión dibuja un día mayoritariamente despejado en gran parte del archipiélago, mientras Hokkaidō vive una transición invernal con chubascos intermitentes y viento frío.
El contraste norte-sur es tajante: Okinawa sigue en “modo verano”, Hokkaidō ya huele a invierno.
Japón atraviesa este domingo bajo el dominio de un sistema anticiclónico que estabiliza el tiempo en casi todo el país.
El sol será protagonista desde Kyūshū hasta Kantō y Tōkai, acompañado de mañanas frías y tardes frescas. En cambio, en Hokkaidō, el cielo juega al cambio constante entre claros y nubes con probabilidad de lluvias, y la sensación térmica comienza a endurecerse.
🌏 EL TIEMPO POR REGIONES
❄️ HOKKAIDŌ
- Sapporo: 12°C / 1°C — 🌧️☀️ (60% de posibilidad de lluvia)
- Kushiro: 9°C / -1°C — 🌧️☀️ (60% de posibilidad de lluvia)
Ambiente: Clima inestable, frío húmedo, ráfagas ocasionales. El invierno avanza sin pedir permiso.
Consejo: Paragua siempre a mano y abrigo térmico. El viento puede bajar varios grados la sensación real.
🌤️ TOHOKU
- Sendai: 17°C / 1°C — ☀️ (0% de posibilidad de lluvia)
Ambiente: Sol claro con aire gélido al amanecer.
Consejo: Sal ligero al mediodía, pero con chaqueta en la mochila.
🍁 HOKURIKU
- Niigata: 17°C / 4°C — ☀️ (20% de posibilidad de lluvia)
- Kanazawa: 19°C / 5°C — ☀️ (0% de posibilidad de lluvia)
Ambiente: Día magnífico, sol de postal, mañanas frosty.
Consejo: Perfecto para fotos urbanas otoñales. Guantes si sales temprano.
🏙️ KANTŌ
- Tokio: 17°C / 7°C — ☀️ (0% de posibilidad de lluvia)
Ambiente: Ideal para pasear, parques llenos y cafés al sol.
Consejo: Ropa en capas. El cambio de temperatura entre sombra y sol se nota.
🏯 TŌKAI
- Nagoya: 18°C / 5°C — ☀️ (0% de posibilidad de lluvia)
Ambiente: Templado, luminoso y seco.
Consejo: Día perfecto para excursiones cortas y actividades al aire libre.
🌸 KANSAI
- Osaka: 18°C / 6°C — ☀️ (10% de posibilidad de lluvia)
Ambiente: Estable, cielos ampliamente azules.
Consejo: Chaqueta ligera durante el día, bufanda de noche.
🍁 CHUGOKU
- Hiroshima: 19°C / 4°C — ☀️ (0% de posibilidad de lluvia)
Ambiente: Nítido y seco.
Consejo: Hidrátate bien: el aire seco puede resecar garganta y piel.
🌊 SHIKOKU
- Kōchi: 20°C / 5°C — ☀️ (20% de posibilidad de lluvia)
Ambiente: Suave por el día, fresco al caer el sol.
Consejo: Protector solar leve: el sol aún “pica”.
☀️ KYŪSHŪ
- Fukuoka: 21°C / 9°C — ☀️ (20% de posibilidad de lluvia)
- Kagoshima: 21°C / 7°C — ☀️ (10% de posibilidad de lluvia)
Ambiente: Sensación casi primaveral.
Consejo: Ropa cómoda, ideal para terrazas.
🌴 OKINAWA
- Naha: 26°C / 17°C — ☀️ (10% de posibilidad de lluvia)
Ambiente: Verano japonés tardío.
Consejo: Hidratación, gorra y bloqueador solar.
✅ CONSEJOS CLAVE DEL DÍA
- 🧥 Capas inteligentes: Mañana fría, tarde suave.
- ☂️ Hokkaidō: paraguas imprescindible.
- 💧 Aire seco: bálsamo labial y agua.
- 🌞 Okinawa: protección solar real, no decorativa.
