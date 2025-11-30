[tenki yohō] nace el día más frío

Domingo de cielos abiertos: el anticiclón regala un respiro nacional

📍Tōkyō | 30 de noviembre

Una cúpula de alta presión dibuja un día mayoritariamente despejado en gran parte del archipiélago, mientras Hokkaidō vive una transición invernal con chubascos intermitentes y viento frío.

El contraste norte-sur es tajante: Okinawa sigue en “modo verano”, Hokkaidō ya huele a invierno.

Japón atraviesa este domingo bajo el dominio de un sistema anticiclónico que estabiliza el tiempo en casi todo el país.

El sol será protagonista desde Kyūshū hasta Kantō y Tōkai, acompañado de mañanas frías y tardes frescas. En cambio, en Hokkaidō, el cielo juega al cambio constante entre claros y nubes con probabilidad de lluvias, y la sensación térmica comienza a endurecerse.

🌏 EL TIEMPO POR REGIONES

❄️ HOKKAIDŌ

Sapporo: 12°C / 1°C — 🌧️☀️ (60% de posibilidad de lluvia)

Kushiro: 9°C / -1°C — 🌧️☀️ (60% de posibilidad de lluvia)

Ambiente: Clima inestable, frío húmedo, ráfagas ocasionales. El invierno avanza sin pedir permiso.

Consejo: Paragua siempre a mano y abrigo térmico. El viento puede bajar varios grados la sensación real.

🌤️ TOHOKU

Sendai: 17°C / 1°C — ☀️ (0% de posibilidad de lluvia)

Ambiente: Sol claro con aire gélido al amanecer.

Consejo: Sal ligero al mediodía, pero con chaqueta en la mochila.

🍁 HOKURIKU

Niigata: 17°C / 4°C — ☀️ (20% de posibilidad de lluvia)

Kanazawa: 19°C / 5°C — ☀️ (0% de posibilidad de lluvia)

Ambiente: Día magnífico, sol de postal, mañanas frosty.

Consejo: Perfecto para fotos urbanas otoñales. Guantes si sales temprano.

🏙️ KANTŌ

Tokio: 17°C / 7°C — ☀️ (0% de posibilidad de lluvia)

Ambiente: Ideal para pasear, parques llenos y cafés al sol.

Consejo: Ropa en capas. El cambio de temperatura entre sombra y sol se nota.

🏯 TŌKAI

Nagoya: 18°C / 5°C — ☀️ (0% de posibilidad de lluvia)

Ambiente: Templado, luminoso y seco.

Consejo: Día perfecto para excursiones cortas y actividades al aire libre.

🌸 KANSAI

Osaka: 18°C / 6°C — ☀️ (10% de posibilidad de lluvia)

Ambiente: Estable, cielos ampliamente azules.

Consejo: Chaqueta ligera durante el día, bufanda de noche.

🍁 CHUGOKU

Hiroshima: 19°C / 4°C — ☀️ (0% de posibilidad de lluvia)

Ambiente: Nítido y seco.

Consejo: Hidrátate bien: el aire seco puede resecar garganta y piel.

🌊 SHIKOKU

Kōchi: 20°C / 5°C — ☀️ (20% de posibilidad de lluvia)

Ambiente: Suave por el día, fresco al caer el sol.

Consejo: Protector solar leve: el sol aún “pica”.

☀️ KYŪSHŪ

Fukuoka: 21°C / 9°C — ☀️ (20% de posibilidad de lluvia)

Kagoshima: 21°C / 7°C — ☀️ (10% de posibilidad de lluvia)

Ambiente: Sensación casi primaveral.

Consejo: Ropa cómoda, ideal para terrazas.

🌴 OKINAWA

Naha: 26°C / 17°C — ☀️ (10% de posibilidad de lluvia)

Ambiente: Verano japonés tardío.

Consejo: Hidratación, gorra y bloqueador solar.

✅ CONSEJOS CLAVE DEL DÍA

🧥 Capas inteligentes: Mañana fría, tarde suave.

☂️ Hokkaidō: paraguas imprescindible.

💧 Aire seco: bálsamo labial y agua.

🌞 Okinawa: protección solar real, no decorativa.

