[neage]   El curry japonés se encarece

Una ración supera los 460 yenes, su récord histórico

📍Tōkyō | 2 de diciembre

En un Japón donde cada yen cuenta y la inflación alimentaria vuelve a presionar a los hogares, incluso el plato más familiar —el kare raisu— se ha convertido en un termómetro cotidiano del costo de vida.

Según una estimación exclusiva de Teikoku Databank, la llamada Karēraisu bukka「カレーライス物価」 (inflación del curry rice) alcanzó en octubre los 460 yenes por ración, su nivel más alto desde que existen datos comparables (2015).

El informe, publicado tras analizar precios de ingredientes, energía y agua, describe un escenario claro: el curry seguirá caro este invierno.

🔥 Una subida silenciosa pero constante

El indicador correspondiente a septiembre ya mostraba señales de alerta:

438 yenes por plato , un alza frente a agosto,

+20.3% interanual ,

Y un fuerte impulso causado por el componente más básico: el arroz, cuyo precio subió casi 50% frente al año anterior.

Aunque el costo del roux de curry y los aceites se mantuvo estable, otros factores rompieron el equilibrio. La mala cosecha de cebolla en Hokkaidō, principal productor nacional, elevó notablemente el precio del vegetal, afectando directamente a uno de los ingredientes esenciales del plato.

Teikoku Databank resume el momento con una frase contundente:

“Tras un período de estabilidad en verano, regresamos a una fase de fuertes incrementos.”

🧮 Cómo se calcula el “precio del curry”

Para elaborar la Karēraisu bukka (カレーライス物価), la consultora combina múltiples variables:

Verduras clave : papa, cebolla, zanahoria.

Carne importada : principalmente bovina.

Curry roux y aceite comestible .

Tarifas energéticas y de agua: electricidad, gas, agua potable.

El índice toma como referencia el valor promedio de 2020 (=100). En septiembre de 2025, el indicador marcó 160, lo que significa que preparar curry es 60% más costoso que hace cinco años.

📈 Mirando hacia adelante: presión en el arroz y energía

Las previsiones para octubre —460 yenes por plato— se basan en los movimientos de precios de los 23 barrios de Tokio, un indicador adelantado nacional.

Aunque la oferta de arroz no escasea, su precio mayorista sigue en niveles históricamente elevados, arrastrado por costos logísticos y transacciones más caras.

El análisis es claro:

“La inflación del curry continuará al alza este invierno.”

Con la energía también presionando, el curry —un plato que solía simbolizar sencillez y accesibilidad— se convierte ahora en un espejo del Japón que enfrenta una inflación estructural persistente.

©NoticiasNippon