Crimen Crisis del arroz

[reiwa no kome sōdō]   Fraude alimentario internacional

Contrabando, engaño y SNS: así operaba la red que reetiquetaba arroz extranjero como nacional

 

📍Tōkyō  |  01 de diciembre 

En medio de la llamada la escasez histórica de arroz que mantiene tensas a las tiendas y consumidores desde 2024—, un matrimonio residente en Higashi-Osaka construyó un esquema tan simple como lucrativo: importar arroz barato desde Vietnam, declararlo como Ryokutō (緑豆, frijoles mungo) para evadir controles, y venderlo como arroz japonés de alta calidad.

La Policía de Osaka (sección de Medio Ambiente y Estilo de Vida) anunció el 1 de diciembre que la mujer (37), de nacionalidad vietnamita y representante de la empresa “合同会社Frechi”, y su esposo japonés (47), fueron nuevamente remitidos a la fiscalía bajo sospecha de estafa, tras descubrirse la venta fraudulenta de más de 294 toneladas de arroz falsificado.

 

🔍 El método: 28 envíos disfrazados y ventas por SNS

De acuerdo con fuentes de la investigación, entre febrero y junio la pareja realizó 28 importaciones irregulares, todas bajo el mismo patrón:

  1. Declarar el cargamento como Ryokutō (緑豆, frijoles mungo)

  2. Ingresar el arroz vietnamita evitando inspecciones de cuarentena sanitaria

  3. Venderlo en Japón como “arroz japonés” a través de redes sociales y a tiendas de comunidad vietnamita.

El negocio fue redondo: ≈ 130 millones de yenes  en ganancias generadas en apenas unos meses.

En mensajes enviados por redes, ofrecían supuestos “arroz japonés premium” a 5.800 yenes los 10 kg, un precio “bajo” dentro del mercado tensionado por la escasez nacional.

 

🗣️ La confesión

La mujer admitió los hechos:

“En Japón el arroz seguía subiendo. Si lo compraba barato en Vietnam y lo vendía aquí, obtendría ganancias.” 「日本でコメの価格がどんどん上がり、ベトナムで安く仕入れて日本で売れば利益が出ると思った」

 

⚠️ La estafa directa: 8 toneladas vendidas como ‘nacional’

La acusación adicional indica que entre marzo y septiembre vendieron al menos 8 toneladas de arroz extranjero, haciéndolo pasar por japonés a cuatro comercios de Aichi, por un total de unos 5 millones de yenes.

 

⚖️ Marco legal

1. Violación a la Ley de Aduanas (関税法違反)

  • Declarar mercancía con información falsa es delito.

  • Pena potencial:

    • Prisión de hasta 5 años, o

    • Multas de hasta 10 millones de yenes, o ambas.

2. Violación a la Ley de Protección Fitosanitaria (植物防疫法違反)

  • Importar productos agrícolas sin inspección puede introducir plagas.

  • Sanciones:

    • Hasta 3 años de prisión o

    • Multas de hasta 3 millones de yenes.

3. Fraude (詐欺罪)

  • Fingir origen y engañar a compradores constituye estafa.

  • Artículo 246 del Código Penal:

    • Hasta 10 años de prisión.

4. Ley de Etiquetado de Origen y Normas de Calidad Alimentaria

  • Vender productos agrícolas con origen falso es una violación grave.

  • Afecta la confianza en el mercado alimentario japonés, altamente regulado.

➡️ El matrimonio enfrenta un cóctel legal serio:
fraude + contrabando + violación fitosanitaria + etiquetado fraudulento.

 

🧭 Contexto: El caso golpea en plena crisis del arroz (“令和の米騒動”)

Japón vive desde 2024 una inusual combinación de:

  • cosechas irregulares por clima extremo,

  • aumento de demanda,

  • caída de inventarios,

  • alza de precios en supermercados.

Esto generó un terreno fértil para estafas vinculadas al arroz —un alimento culturalmente sensible y de alta confianza— aumentando el impacto social del caso.

©NoticiasNippon

 

