[kin no mitsuyu]   Del ascensor a la celda

Olvida una bolsita llena de oro en un ascensor… y cae una red que movió más de 100 mil millones de yenes

📍Tōkyō | 21 de noviembre

El archipiélago amaneció con una de las investigaciones de contrabando más grandes en la historia reciente de Japón. Dos hombres —un empresario de Chiba y un cómplice sin ocupación registrada— fueron arrestados por intentar ingresar de manera ilegal 13 kilos de oro procedentes de Corea del Sur por el aeropuerto de Haneda.

Pero ese cargamento era solo la punta de un iceberg dorado: la Policía Metropolitana sospecha que los hombres formaban parte de una operación que habría movido más de 1000 kilos de oro —valuados en aprox. 108.000 millones de yenes— entre 2023 y 2024.

El caso estalló por un error casi cinematográfico. Uno de los detenidos olvidó una pequeña bolsa llena de lingotes en el ascensor del aeropuerto. Ese descuido permitió a los agentes vincular los movimientos de ambos sospechosos con un patrón de viajes inusualmente frecuentes entre Japón y Corea del Sur: más de 200 vuelos de ida y vuelta en dos años.

Las autoridades creen que los imputados viajaban con lingotes ocultos para evadir controles y, sobre todo, para evitar el pago de aproximadamente 15 millones de yenes en impuestos al consumo. Una vez en Tokio, el oro era vendido de inmediato a comercios de compra de metales preciosos del área metropolitana.

La policía rastrea ahora el otro extremo de la operación:

🔍 ¿Quién suministraba el oro en Corea del Sur?

🔍 ¿Qué redes facilitaban la recolección y reventa en Japón?

🔍 ¿Cómo se transportaba el dinero en efectivo devuelto a Corea?

Fuentes cercanas al caso señalan que el dinero generado por las ventas habría sido trasladado nuevamente a Corea, presumiblemente para pagar a proveedores o financiar nuevas compras ilícitas.

Este caso reflota un problema que Japón arrastra desde hace años: el contrabando sistemático de oro para evadir el impuesto al consumo, un delito altamente rentable que suele involucrar redes transnacionales.

⚖️ Marco legal

🟥 1. Violación a la Ley de Aduanas (関税法違反)

Prohíbe la importación no declarada de productos valiosos, incluidos metales preciosos.

Sanciones: prisión de hasta 10 años, multas equivalentes al valor del contrabando, o ambas.

🟥 2. Violación a la Ley del Impuesto al Consumo (消費税法違反)

Intento deliberado de evadir el pago del impuesto al consumo al introducir oro sin declarar.

La evasión se calcula en este caso en alrededor de 15 millones de yenes solamente por el cargamento detectado.

🟥 3. Lavado de dinero (マネロン) – Posiblemente aplicable

Si se demuestra que el dinero regresaba a Corea para continuar la operación, podrían sumarse cargos por ocultamiento de ganancias ilícitas.

🟥 4. Asociación para delinquir (組織犯罪処罰法) – En evaluación

Dado el volumen (1000 kg), la frecuencia (200 viajes) y el valor (108.000 millones de yenes), la fiscalía podría argumentar actividad organizada.

El caso podría transformarse en uno de los procesos penales más relevantes del año en materia de crimen económico y contrabando transnacional.

©2025 NoticiasNippon