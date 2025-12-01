[tenki yohō] Del paraguas al abrigo

Japón comienza diciembre entre paraguas, sol tímido y primeras nevadas
📍Tōkyō | 1 de diciembre
El país no arranca el mes de forma uniforme. Japón despierta dividido en microclimas: el sur bajo lluvias persistentes, el centro con nubes de paso, el este engañado por el sol frío y el norte ya tocado por la nieve. La distribución de lluvias confirma que el invierno aún no entra de golpe, sino por regiones.
🌧️ SUR Y SUROESTE: LA LLUVIA MARCA EL RITMO
Okinawa (Naha)
🌧️ Lluvia constante
🌡️ 24°C / 21°C
💧 Probabilidad de lluvia: 80%
El cielo no dará tregua. La humedad es alta y la sensación es pesada para esta época del año.
Consejo: paraguas impermeable, ropa transpirable, precaución en carreteras mojadas.
Costa del Mar del Japón:
☔ Lluvias intermitentes
🌡️ Kanazawa: 18°C / 12°C – 💧 60%
🌡️ Niigata: 18°C / 8°C – 💧 60%
Nubes densas y breves ventanas de sol. El frío se siente más por la humedad que por la temperatura.
Consejo: ropa térmica ligera, abrigo resistente al agua.
☁️ OESTE CENTRAL: MÁS NUBES QUE SOL
Fukuoka · Hiroshima · Osaka
🌤️ Cielos variables
🌡️ Máximas entre 19 y 20°C
🌙 Noches frías: 9–13°C
💧 Probabilidad de lluvia: 40%
Jornada estable, pero con riesgo de chubascos ligeros.
Consejo: llevar paraguas compacto, abrigo para la tarde.
☀️ ESTE DE JAPÓN: SOL QUE ENGAÑA
Tokio · Nagoya · Sendai
☀️ Mayormente despejado
🌡️ Tokio: 21°C / 6°C – 💧 20%
🌡️ Nagoya: 18°C / 7°C – 💧 20%
🌡️ Sendai: 19°C / 6°C – 💧 40%
Cielo limpio durante el día, pero las temperaturas caen rápido tras el atardecer.
Consejo: suéter o abrigo fino incluso con sol.
❄️ NORTE: EL INVIERNO ENTRA SIN PEDIR PERMISO
Hokkaidō (Sapporo y Kushiro)
🌨️ Nieve en zonas
🌡️ Sapporo: 13°C / 2°C – 💧 40% (nieve)
🌡️ Kushiro: 12°C / -2°C – 💧 70% (nieve)
Carreteras resbaladizas y ambiente completamente invernal.
Consejo: calzado antideslizante, ropa térmica completa, evitar viajes nocturnos largos.
👨👩👧 En síntesis
✅ Lleva paraguas si vives en el oeste o sur
✅ No confíes en el sol del este, abrígate
✅ En el norte: ropa térmica obligatoria
✅ Ventila casas húmedas en zonas lluviosas
✅ Evita rutas montañosas en Hokkaidō
