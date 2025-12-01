[tenki yohō] Del paraguas al abrigo

Japón comienza diciembre entre paraguas, sol tímido y primeras nevadas

📍Tōkyō | 1 de diciembre

El país no arranca el mes de forma uniforme. Japón despierta dividido en microclimas: el sur bajo lluvias persistentes, el centro con nubes de paso, el este engañado por el sol frío y el norte ya tocado por la nieve. La distribución de lluvias confirma que el invierno aún no entra de golpe, sino por regiones.

🌧️ SUR Y SUROESTE: LA LLUVIA MARCA EL RITMO

Okinawa (Naha)

🌧️ Lluvia constante

🌡️ 24°C / 21°C

💧 Probabilidad de lluvia: 80%

El cielo no dará tregua. La humedad es alta y la sensación es pesada para esta época del año.

Consejo: paraguas impermeable, ropa transpirable, precaución en carreteras mojadas.

Costa del Mar del Japón:

☔ Lluvias intermitentes

🌡️ Kanazawa: 18°C / 12°C – 💧 60%

🌡️ Niigata: 18°C / 8°C – 💧 60%

Nubes densas y breves ventanas de sol. El frío se siente más por la humedad que por la temperatura.

Consejo: ropa térmica ligera, abrigo resistente al agua.

☁️ OESTE CENTRAL: MÁS NUBES QUE SOL

Fukuoka · Hiroshima · Osaka

🌤️ Cielos variables

🌡️ Máximas entre 19 y 20°C

🌙 Noches frías: 9–13°C

💧 Probabilidad de lluvia: 40%

Jornada estable, pero con riesgo de chubascos ligeros.

Consejo: llevar paraguas compacto, abrigo para la tarde.

☀️ ESTE DE JAPÓN: SOL QUE ENGAÑA

Tokio · Nagoya · Sendai

☀️ Mayormente despejado

🌡️ Tokio: 21°C / 6°C – 💧 20%

🌡️ Nagoya: 18°C / 7°C – 💧 20%

🌡️ Sendai: 19°C / 6°C – 💧 40%

Cielo limpio durante el día, pero las temperaturas caen rápido tras el atardecer.

Consejo: suéter o abrigo fino incluso con sol.

❄️ NORTE: EL INVIERNO ENTRA SIN PEDIR PERMISO

Hokkaidō (Sapporo y Kushiro)

🌨️ Nieve en zonas

🌡️ Sapporo: 13°C / 2°C – 💧 40% (nieve)

🌡️ Kushiro: 12°C / -2°C – 💧 70% (nieve)

Carreteras resbaladizas y ambiente completamente invernal.

Consejo: calzado antideslizante, ropa térmica completa, evitar viajes nocturnos largos.

👨‍👩‍👧 En síntesis

✅ Lleva paraguas si vives en el oeste o sur

✅ No confíes en el sol del este, abrígate

✅ En el norte: ropa térmica obligatoria

✅ Ventila casas húmedas en zonas lluviosas

✅ Evita rutas montañosas en Hokkaidō

