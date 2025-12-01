[tenki yohō] Japón despertará dividido

Entre paraguas, sol y frío: el invierno muestra hoy todas sus caras
📍Tōkyō | 2 de diciembre
Este martes, el archipiélago japonés amanecerá bajo un cielo que no se pone de acuerdo. Mientras algunas regiones experimentan lluvias persistentes y cielos grises, otras disfrutan de claros soleados que apenas logran disimular el frío invernal que ya avanza con decisión desde el norte.
Los contrastes térmicos son amplios: desde los 6°C helados de Hokkaidō hasta los 26°C subtropicales de Okinawa. No es un día uniforme; es un Japón fragmentado por el clima.
🗾 PREVISIÓN POR REGIONES
❄️ NORTE — Hokkaidō bajo lluvia y frío invernal
En Sapporo, el día se presenta gris y húmedo, con temperaturas que no superarán los 6°C y una probabilidad de lluvia del 70%.
En Kushiro, la situación es más severa: lluvias casi continuas (90%) con máxima igualmente de 6°C.
Sensación térmica: invernal intensa, humedad incómoda.
Riesgo principal: resbalones, sensación de entumecimiento.
🧤 Consejo: abrigo térmico, guantes impermeables y precaución en aceras mojadas.
🌧 COSTA DEL MAR DE JAPÓN — Paraguas obligatorios
Regiones occidentales y costeras enfrentan lluvias constantes.
En Kanazawa, 17°C / 10°C y 70% de lluvia.
En Niigata, lluvias intermitentes con máxima de 17°C.
🧥 Consejo: ropa impermeable y evitar desplazamientos largos si no son necesarios.
🌤 TŌHOKU — Nubes con tregua
En Sendai, cielo variable, frío moderado y solo 30% de lluvia.
Temperaturas estables, pero aún invernales: 12°C / 7°C.
🧣 Consejo: capas ligeras y paraguas “por si acaso”.
☀️ KANTŌ — Sol frío en la capital
En Tokyo, mezcla de nubes y sol, sin lluvias significativas (30%).
La temperatura máxima será de 17°C, pero al caer la tarde el frío se hará sentir.
🧴 Consejo urbano: hidratar la piel. El aire seco comienza a dominar.
🌞 KANSAI Y CHŪBU — El mejor clima del día
En Osaka, 18°C y solo 20% de lluvia.
En Nagoya, sol limpio con apenas 10% de probabilidades de lluvia.
🌇 Consejo: día ideal para actividades exteriores, pero llevá abrigo para la noche.
🌤 CHŪGOKU Y SHIKOKU — Sol con aire otoñal
En Hiroshima, apenas 20% de lluvia y máximas suaves.
En Kōchi, cielo despejado con 21°C agradables.
☕ Consejo: temperatura ideal para pasear, pero no olvides hidratación.
🌦 KYŪSHŪ — Tiempo cambiante
En Fukuoka, nubes con intervalos de sol (30%).
En Kagoshima, lluvia más activa (50%) y clima templado.
🎒 Consejo: paraguas plegable siempre a mano.
🌴 OKINAWA — Verano en pleno diciembre
En Naha, temperatura máxima de 26°C y probabilidad de lluvia del 60%.
🩴 Consejo: ropa ligera y protección contra humedad.
⚠️ ALERTAS GENERALES
- Diferencias térmicas fuertes entre norte y sur
- Riesgo de resfríos por cambios bruscos de temperatura
- Calles resbaladizas en regiones lluviosas
- Aumento de sequedad ambiental en Kanto y Kansai
🩺 Consejo de salud: grupo vulnerable (niños y ancianos) debe evitar exposiciones prolongadas al frío.
