[tenki yohō] Japón despertará dividido

Entre paraguas, sol y frío: el invierno muestra hoy todas sus caras

📍Tōkyō | 2 de diciembre

Este martes, el archipiélago japonés amanecerá bajo un cielo que no se pone de acuerdo. Mientras algunas regiones experimentan lluvias persistentes y cielos grises, otras disfrutan de claros soleados que apenas logran disimular el frío invernal que ya avanza con decisión desde el norte.

Los contrastes térmicos son amplios: desde los 6°C helados de Hokkaidō hasta los 26°C subtropicales de Okinawa. No es un día uniforme; es un Japón fragmentado por el clima.





🗾 PREVISIÓN POR REGIONES



❄️ NORTE — Hokkaidō bajo lluvia y frío invernal

En Sapporo, el día se presenta gris y húmedo, con temperaturas que no superarán los 6°C y una probabilidad de lluvia del 70%.

En Kushiro, la situación es más severa: lluvias casi continuas (90%) con máxima igualmente de 6°C.

Sensación térmica: invernal intensa, humedad incómoda.

Riesgo principal: resbalones, sensación de entumecimiento.

🧤 Consejo: abrigo térmico, guantes impermeables y precaución en aceras mojadas.



🌧 COSTA DEL MAR DE JAPÓN — Paraguas obligatorios

Regiones occidentales y costeras enfrentan lluvias constantes.

En Kanazawa, 17°C / 10°C y 70% de lluvia.

En Niigata, lluvias intermitentes con máxima de 17°C.

🧥 Consejo: ropa impermeable y evitar desplazamientos largos si no son necesarios.





🌤 TŌHOKU — Nubes con tregua

En Sendai, cielo variable, frío moderado y solo 30% de lluvia.

Temperaturas estables, pero aún invernales: 12°C / 7°C.

🧣 Consejo: capas ligeras y paraguas “por si acaso”.





☀️ KANTŌ — Sol frío en la capital

En Tokyo, mezcla de nubes y sol, sin lluvias significativas (30%).

La temperatura máxima será de 17°C, pero al caer la tarde el frío se hará sentir.

🧴 Consejo urbano: hidratar la piel. El aire seco comienza a dominar.





🌞 KANSAI Y CHŪBU — El mejor clima del día

En Osaka, 18°C y solo 20% de lluvia.

En Nagoya, sol limpio con apenas 10% de probabilidades de lluvia.

🌇 Consejo: día ideal para actividades exteriores, pero llevá abrigo para la noche.





🌤 CHŪGOKU Y SHIKOKU — Sol con aire otoñal

En Hiroshima, apenas 20% de lluvia y máximas suaves.

En Kōchi, cielo despejado con 21°C agradables.

☕ Consejo: temperatura ideal para pasear, pero no olvides hidratación.





🌦 KYŪSHŪ — Tiempo cambiante

En Fukuoka, nubes con intervalos de sol (30%).

En Kagoshima, lluvia más activa (50%) y clima templado.

🎒 Consejo: paraguas plegable siempre a mano.





🌴 OKINAWA — Verano en pleno diciembre

En Naha, temperatura máxima de 26°C y probabilidad de lluvia del 60%.

🩴 Consejo: ropa ligera y protección contra humedad.





⚠️ ALERTAS GENERALES

Diferencias térmicas fuertes entre norte y sur

Riesgo de resfríos por cambios bruscos de temperatura

Calles resbaladizas en regiones lluviosas

Aumento de sequedad ambiental en Kanto y Kansai

🩺 Consejo de salud: grupo vulnerable (niños y ancianos) debe evitar exposiciones prolongadas al frío.



©NoticiasNippon