El silencio de la nieve se quebró por un instante: así vivieron el temblor al norte del país.

📍 Hokkaido , 2 de diciembre

La tarde gris e invernal del este de la norteña prefectura se vio interrumpida este martes, a las 19:03, por un sismo de magnitud 5.2cuya vibración se sintió con claridad en las comunidades costeras de Kushiro y Nemuro.

Según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el terremoto tuvo su epicentro en el mar, al sureste de la península de Nemuro, a una profundidad de aprox. 40 km.

La máxima intensidad registrada fue Shindo 4, un nivel que puede hacer temblar puertas, desplazar objetos pequeños y sobresaltar a quienes se encuentran en casa. Vecinos de Kushiro, Nemuro, Hamanaka, Betsukai, Nakashibetsu y Shibetsu reportaron un sacudón breve pero contundente.

A pesar de la fuerza del movimiento, la JMA confirmó que no existe riesgo de tsunami, lo que llevó alivio inmediato a las comunidades costeras.

En distintos barrios de Kushiro, personas que se preparaban para la cena salieron brevemente a las calles para comprobar si había daños visibles. En Nemuro, algunos comercios detuvieron momentáneamente sus actividades para revisar estanterías y cristales. Hasta el momento, no se han reportado daños serios ni heridos, aunque los gobiernos locales continúan con sus inspecciones preventivas.

El temblor también se sintió—de forma leve—en zonas de Tokachi, Abashiri y en puntos aislados de Aomori, al norte de Honshu.

El este de Hokkaidō es conocido por su actividad sísmica frecuente, producto del choque de placas tectónicas en el Pacífico norte.

Las autoridades reiteran la importancia de mantener preparados los kits de emergencia, particularmente en esta temporada fría, cuando un corte eléctrico puede complicar aún más la situación.

⚖️ Marco institucional

Ley Básica de Medidas contra Desastres (災害対策基本法) — regula la emisión de alertas, coordinación entre municipios y apoyo financiero para la reconstrucción.

Ley de Tsunamis (津波対策特別措置法) — establece los protocolos de evacuación inmediata y la instalación obligatoria de sistemas de advertencia costera.

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

