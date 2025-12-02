[maina hokenshō] Una tarjeta para el futuro

¿Funcionará esta vez?’: el temor silencioso de quienes enfrentan la digitalización médica por primera vez

📍Tokyo | 02 de diciembre

En un martes frío de comienzos de diciembre, Japón dio un paso histórico —y polémico— en su digitalización sanitaria.

Los antiguos seguros de salud de papel, utilizados durante décadas como puerta de acceso al sistema médico japonés, comenzaron formalmente a perder vigencia, mientras el país completa la transición hacia el “maina hokenshō (マイナ保険証)”, la versión del seguro integrada en la tarjeta «mainanbākādo (マイナンバーカード)».

A partir de hoy, el sistema pasa oficialmente a depender del "maina hokenshō (マイナ保険証)», una pieza clave de la estrategia gubernamental de digitalización que promete eficiencia, historial médico unificado y prevención contra suplantaciones.

Sin embargo, la foto sobre el terreno está lejos de ser tan limpia: por medidas de transición, el «Kōrōshō (厚労省, Ministerio de Salud)» autorizó que los seguros tradicionales sigan siendo válidos hasta marzo de 2025, buscando evitar un colapso en clínicas y hospitales.

En los mostradores de los hospitales de Tokio, el ambiente fue de preguntas, explicaciones y uno que otro suspiro. Para quienes aún no poseen un mynahokenshō—cerca del 12% de los titulares de My Number—, las autoridades han establecido un mecanismo alternativo: el «shikaku kakunin-sho (資格確認書)», un certificado que confirma la elegibilidad del paciente. Este documento será indispensable para recibir atención médica sin el nuevo formato digital.

La transición afecta principalmente a los afiliados al «Hiyōsha hoken (被用者保険, seguro de empleados)», cuyos plásticos caducan este mes. En el caso del Seguro Nacional de Salud (国民健康保険), la migración ya venía ocurriendo desde mediados de año.

El gobierno insiste en que el sistema traerá beneficios sustanciales. A finales de octubre, 8730 millones de personas (≈88% de quienes tienen My Number) ya habían registrado la función de seguro en su tarjeta. Pero la cifra que más preocupa a las clínicas es otra: solo el 37% de los pacientes la usa realmente en las ventanillas.

Durante una rueda de prensa el 28 de noviembre, el ministro de Salud, Ueno Kenichirō, lanzó un mensaje directo:

“Por favor, revisen si tienen el Mainanbākādo o el shikaku kakunin-sho y preparen la transición desde el seguro tradicional”.

Entre promesas de eficiencia y temores de caos burocrático, Japón vive hoy un pequeño capítulo de su historia administrativa: un día en el que una tarjeta digital reemplaza a un símbolo cotidiano del sistema sanitario. Y, como casi siempre ocurre en estas transiciones, el país avanza —con cautela, con dudas, pero avanza.

⚖️ MARCO LEGAL

1. Base normativa de la transición

La integración del seguro de salud en la tarjeta My Number está respaldada por la Kojin bangō-hō (個人番号法, Ley de Número Individual) y reformas sucesivas que permiten añadir funciones administrativas a la tarjeta.

La decisión de abolir progresivamente el seguro de salud tradicional proviene de políticas del Gobierno central y del Ministerio de Salud, avaladas por el gabinete en 2023–2024.

2. Entrada en vigor y periodo de transición

Fecha oficial de migración completa: 2 de diciembre de 2024.

Medida excepcional: El Ministerio de Salud notificó a prefecturas y a la Asociación Médica de Japón que el seguro tradicional seguirá siendo aceptado hasta marzo de 2025 (provisionalmente pero fue ampliada la fecha hasta el 2 de diciembre) , para reducir confusión en pacientes y hospitales.

3. Sujetos afectados

Principalmente quienes pertenecen al Hiyōsha hoken (被用者保険, seguro de empleados ) : trabajadores asalariados, funcionarios y sus dependientes.

Para el Kokumin Kenkō Hoken, muchos seguros ya habían caducado en julio y fueron reemplazados gradualmente.

4. Certificado alternativo: shikaku kakunin-sho (資格確認書)

Documento emitido por municipios o aseguradoras para quienes: No tienen « maina hokenshō (マイナ保険証)» Aunque la poseen, no pueden usarla por motivos de edad o dificultades tecnológicas. Mayores de 75 años en el sistema de Kōkikōreishairyō (後期高齢者医療, Atención médica para personas mayores) que lo reciben automáticamente.

Funciona igual que el seguro: garantiza acceso a servicios médicos mientras continúe el periodo de transición.

5. Justificación oficial

Mejorar la eficiencia y calidad médica mediante: Acceso digital al historial clínico. Unificación de información de medicamentos. Prevención de suplantación o uso indebido del seguro.

Política alineada con el objetivo gubernamental de transformar el My Number en una “super ID administrativa”.

