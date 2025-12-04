[shussan] Brecha regional escandalosa

Japón avanza hacia la “maternidad sin costo”: el Gobierno propone unificar y hacer gratuita la atención del parto, pero surgen alertas del sector médico

📍Tōkyō | 4 de diciembre

En un movimiento considerado histórico dentro de las políticas de apoyo a la natalidad, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (厚労省) presentó hoy jueves un borrador de reforma para establecer un precio único nacional para los partos y eliminar totalmente el gasto directo que hoy asumen las familias.

La propuesta, discutida ante el comité de seguros médicos del Consejo de Seguridad Social, busca reducir desigualdades regionales, mejorar la transparencia de los costos y romper con la dinámica de “subida automática de precios” que se ha registrado cada vez que aumenta la shussan ikuji ichijikin (出産育児一時金).

Según el esquema actual, el parto normal no está cubierto por el seguro médico público, y cada hospital fija libremente su tarifa. Aunque el Estado otorga una ayuda estándar de 500,000 yenes (50万円) en muchas regiones el monto es insuficiente y se generan costos adicionales que golpean a los hogares jóvenes; en otras, la tarifa es menor y la familia recibe la diferencia, lo cual también ha generado cuestionamientos por falta de transparencia.

La nueva iniciativa crearía un precio único nacional, cubierto por el seguro, que dejaría costo cero para el parto normal.

Sin embargo, servicios adicionales como o-iwai zen (お祝い膳, comidas especiales), tratamientos de relajación, sesiones fotográficas u otras amenidades quedarían fuera de la gratuidad, y el usuario debería pagarlos aparte.

🩺 Resistencia del sector médico: “Sin tarifas adecuadas, habrá hospitales que abandonen los partos”

El anuncio encendió alarmas en la comunidad médica.

El presidente de la Asociación Japonesa de Obstetras y Ginecólogos, Ischiwata Isamu, advirtió que si el precio único se fija demasiado bajo, muchas instituciones podrían dejar de ofrecer servicios obstétricos, lo que agravaría un problema ya crítico:

En 1996 Japón contaba con 1.600 hospitales que atendían partos.

En 2023 solo quedaban 886, una caída del 50%.

Los médicos señalan que el tiempo y la complejidad del parto varían drásticamente, por lo que un esquema rígido podría no reflejar la realidad del trabajo clínico. También piden que los hospitales que atienden embarazos de alto riesgo reciban un ajuste adicional, algo que el ministerio reconoce como tema pendiente.

📉 Costos crecientes, inequidad territorial

Los gastos de parto han aumentado un 20% en la última década por inflación y alzas salariales.

Promedio nacional (2024): 519.805 yenes (51万9,805円)

Tokio (la más cara): 648.309 yenes (64万8,309円)

Kumamoto (la más baja): 404.411 yenes (40万4,411円)

La diferencia puede superar los 240.000 yenes (24万円), lo que convierte el lugar de residencia en un factor decisivo para el costo de tener un hijo.

Otro problema detectado por el ministerio es que un 90% de los hospitales incluye servicios no esenciales —como el “o-iwai zen”— dentro de la tarifa global, lo que dificulta evaluar si el aumento de costos es médico, hotelero o comercial.

🏛️ MARCO LEGAL — ¿Qué cambia y cómo se implementará?

✔ Ley involucrada

La reforma se enmarca en el proceso iniciado por el Gobierno dentro de la “Estrategia para el Futuro de los Niños” (こども未来戦略), aprobada en 2023.

La intención es introducir la cobertura del parto en el seguro médico nacional, lo que requiere enmiendas a varias leyes, entre ellas:

Ley de Seguro de Salud (健康保険法)

Ley de Asistencia para Crianza (児童福祉法)

Regulaciones administrativas del MHLW.

✔ Calendario legislativo propuesto

2026 : Presentación del proyecto ante la Dieta en la sesión ordinaria.

Posterior a 2026 : Inicio del programa en hospitales capaces de adaptarse primero.

Transición gradual hasta cubrir la totalidad del país.

✔ ¿Qué será gratuito y qué no?

Elemento Situación con la reforma Parto normal (自然分娩) Gratis, con tarifa única nacional Cesárea / partos con complicaciones Mantienen copago del 30% (ya cubiertos por seguro) Estancias especiales, comidas premium, spa, fotos No cubiertos, pagados por el usuario Servicios para embarazos de alto riesgo Podrían tener ajustes adicionales, aún en discusión

El Gobierno afirma que la reforma busca aliviar la carga económica sin poner en riesgo el sistema médico. No obstante, especialistas recuerdan que si el precio se fija demasiado bajo, la “desertificación obstétrica” en zonas rurales podría acelerarse, perjudicando a las propias familias que se busca apoyar.



©2025 NoticiasNippon