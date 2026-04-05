[kinshi] Japón ante una crisis silenciosa

• La miopía podría costar ¥15 billones al año en 2050

📍Tōkyō | 5 de abril

Lo que hoy parece un problema cotidiano —ver mal de lejos— podría convertirse en una de las mayores amenazas económicas para Japón en las próximas décadas. La progresiva pérdida de visión, especialmente la miopía, comienza a perfilarse no solo como un desafío sanitario, sino como un freno directo al crecimiento del país.

Según estimaciones recientes, para el año 2050 la mitad de la población mundial será miope, y en Japón la situación será aún más crítica: uno de cada tres ciudadanos podría sufrir miopía severa. En una sociedad que ya enfrenta un envejecimiento acelerado —donde cerca del 40% de la población será adulta mayor—, el impacto podría ser devastador.

El costo no es menor. Se proyecta que la pérdida de productividad derivada de problemas visuales podría alcanzar los ¥15 billones anuales, una cifra equivalente a una porción significativa del Producto Interno Bruto japonés. La dificultad para enfocar, trabajar frente a pantallas o desempeñar tareas cotidianas reduce la eficiencia laboral, incrementa el ausentismo y afecta directamente la competitividad del país.

Pero el problema no termina ahí. La miopía avanzada está estrechamente relacionada con enfermedades más graves como el glaucoma (緑内障 / ryokunaishō) y las cataratas (白内障 / hakunaishō), lo que incrementará aún más la presión sobre el sistema de salud. Hospitales y clínicas podrían enfrentar una demanda sin precedentes de pacientes con deterioro visual, elevando el gasto médico nacional.

La Organización Mundial de la Salud ya ha lanzado una advertencia clara: la miopía no debe subestimarse. Es una crisis silenciosa, impulsada por estilos de vida modernos —uso intensivo de pantallas, menor exposición a la luz natural y hábitos urbanos— que, de no abordarse, podría redefinir la salud pública global.

Frente a este panorama, expertos llaman a reforzar la prevención desde la infancia, promover pausas visuales, fomentar actividades al aire libre y mejorar el acceso a revisiones oftalmológicas. Japón, una nación acostumbrada a anticipar riesgos, se enfrenta ahora a un enemigo invisible que avanza sin ruido, pero con consecuencias económicas y sociales de gran escala.

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