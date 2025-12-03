[neage]   La inflación llega al alma del ramen

Cup Noodles más caros y más pequeños: el nuevo golpe a la mesa japonesa

📍Tōkyō | 3 de diciembre

El símbolo más cotidiano de la mesa japonesa, el ramen instantáneo , también sucumbe a la presión inflacionaria. Hoy miércoles, Nissin Foods confirmó que a partir de abril del próximo año incrementará entre 5% y 11% el precio sugerido de clásicos como Chicken Ramen y Cup Noodles, productos que forman parte esencial del consumo doméstico y universitario en Japón desde hace décadas.

Pero el anuncio no se detiene ahí: la compañía también informó que cinco de sus principales líneas, incluyendo “Nissin Raō” y “Nissin Curry Meshi”, reducirán su contenido entre 7% y 17%, aplicando así una “shrinkflation” —una subida indirecta del precio mediante la reducción del volumen neto— que ya se ha vuelto práctica común entre las grandes alimentarias del país.

Nissin justificó la medida citando un aumento sostenido en los costos de trigo, aceites vegetales, materiales de envasado, energía y logística, una tormenta perfecta que afecta por igual a fabricantes grandes y pequeños.

En un comunicado, la empresa señaló que “hemos realizado esfuerzos por mantener precios y gramajes, pero la situación actual ya no permite absorber los costos”.

Para muchos consumidores japoneses, el alza es un golpe emocional: los Cup Noodles no son simplemente comida rápida; son un ícono cultural que conecta con épocas de crisis, con los años escolares, con los viajes en shinkansen y los descansos nocturnos de oficina.

La subida de precios consolida una tendencia que se repite mes a mes en estudios de Teikoku Databank: la inflación de alimentos procesados sigue empujando hacia arriba la canasta japonesa.

Comunicado prensa

Aviso sobre la revisión de precios y cambios en el contenido

Nissin Foods Co., Ltd. (Presidente: Ando Noritaka) informa que revisará los precios de sus productos de fideos instantáneos en sobre, fideos instantáneos en taza y sopas instantáneas en taza a partir de los lotes enviados el 1 de abril de 2026 (miércoles).

Asimismo, cambiará la cantidad de contenido de algunos fideos instantáneos en sobre y de los productos de arroz instantáneo en taza a partir del 6 de abril de 2026 (lunes), coincidiendo con su relanzamiento.

En los últimos años, además del fuerte aumento en el precio de los principales ingredientes y de los materiales de empaque, también han seguido incrementándose los costos logísticos.

Nuestra compañía ha trabajado en toda la organización para mejorar la eficiencia y racionalizar procesos, reduciendo costos en la medida de lo posible, con el fin de asegurar un suministro estable de productos y mantener una calidad segura y confiable.

Sin embargo, ya resulta difícil absorber el aumento de costos únicamente mediante esfuerzos internos, por lo que nos hemos visto obligados a llevar a cabo una revisión de precios y modificación del contenido.

Seguiremos trabajando en mejorar la eficiencia de la gestión y en ofrecer a los clientes productos más deliciosos y con mayor valor añadido.

Agradecemos sinceramente su comprensión.

Resumen de la revisión de precios

Fecha de aplicación

Desde los lotes enviados el 1 de abril de 2026 (miércoles)

Tasa de aumento

Incremento del 5–11% en el precio sugerido por el fabricante

Productos afectados

Fideos instantáneos en sobre, fideos instantáneos en taza, sopas instantáneas en taza

(Excepto las series “Nissin no Rāmen-yasan”, “Nissin Raō (fideos en sobre)” y “Kanzen Meshi”)

Resumen del cambio en el contenido

Fecha de aplicación

Desde el relanzamiento del 6 de abril de 2026 (lunes)

Tasa de cambio

Reducción del contenido en 7–17%

Productos afectados

Fideos instantáneos en sobre (solo algunos), arroz instantáneo en taza

(Excepto la serie “Kanzen Meshi”)

Principales productos afectados

Revisión de precios

Fideos instantáneos en sobre

Serie “Chicken Ramen” (regular, Mini)

“0-byō Chicken Ramen” (regular, Mini)

Serie “Nissin Yakisoba” (regular, grande)

“Demae Icchō”

Serie “Owan de taberu”

Serie “Jitaku de ajiwau kodawari no meiten”

Serie “Nissin Menshokunin”

Serie “Nissin Mug Noodle”

…entre otros

Fideos instantáneos en taza

Serie “Cup Noodles” (regular, mini, Big)

Serie “Cup Noodles PRO”

Serie “Assari oishii Cup Noodles”

Serie “Nissin no Donbei” (regular, mini, extra grande)

Serie “Nissin no Saikyō Donbei”

Serie “Nissin no Assari Odashi ga Oishii Donbei”

Serie “Nissin Yakisoba U.F.O.” (regular, pequeño, grande)

Serie “Nissin Yakisoba U.F.O. Bakumori Barrel”

Serie “Chicken Ramen Donburi” (regular, mini)

Serie “Demae Icchō Donburi”

Serie “Nissin Sauce Yakisoba Cup”

Serie “Nissin Menshokunin”

Serie “Nissin Raō”

Serie “Nissin Dekauma”

Serie “Nissin Men NIPPON”

Serie “Nissin Minis”

“Nissin Hakata-fu Udon”, “Nissin Kyō Udon”

…entre otros

Sopas instantáneas en taza

Serie “Torokeru Oboro Dōfu”

Serie “Omusubiyasan no Makanai Soup”

Productos con cambio en el contenido

Fideos instantáneos en sobre

Serie “Nissin Raō”

Arroz instantáneo en taza

Serie “Nissin Curry Meshi”

Serie “Bukkōmi Meshi”

Serie “Nissin Honō Meshi”

Serie “Nissin Dashi Chazuke”

⚖️ Marco legal y contexto regulatorio

1. Libertad de fijación de precios (価格設定の自由)

En Japón, las empresas de alimentos pueden ajustar precios según costos y estrategia comercial. No existe un control estatal directo sobre el precio de venta, salvo en sectores regulados (electricidad, transporte ferroviario, medicamentos específicos, etc.).

2. Obligación de transparencia (不当表示防止法)

La Ley para Prevenir Representaciones Engañosas (景品表示法 / Keihin Hyōji Hō) obliga a los fabricantes a informar claramente los cambios de contenido neto, evitando prácticas que puedan engañar al consumidor.

La reducción de gramaje debe aparecer reflejada en el empaque al momento de la venta.

3. Competencia leal (独占禁止法)

La Ley Antimonopolio (独占禁止法) prohíbe acuerdos de precios entre compañías competidoras. Nissin puede subir precios por su cuenta, pero no puede coordinar estos aumentos con otros fabricantes.

4. Protección del consumidor (消費者契約法 / 消費者庁)

La Agencia de Asuntos del Consumidor monitorea prácticas de “shrinkflation” para evitar abusos o información poco clara, especialmente cuando existe un cambio simultáneo de precio y contenido.

©NoticiasNippon