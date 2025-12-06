[neage] huevos alcanzan valor histórico

Influenza aviar y alta demanda navideña empujan el precio del huevo a máximos históricos

📍Tōkyō | 6 de diciembre

El aroma de los preparativos navideños empieza a llenar los supermercados japoneses, pero este año llega acompañado de un dato inquietante: el precio del huevo se disparó a su nivel más alto para un mes de noviembre desde que existen registros. La escalada ocurre en medio del fuerte repunte del pollo y tras otra temporada marcada por la amenaza silenciosa del virus de influenza aviar altamente patógena.

Según la Asociación Avícola de Japón, el precio mayorista del huevo (tamaño M, mercado de Tokio) alcanzó en noviembre un promedio de 340 yenes por kilo, un salto de aproximadamente 32% respecto a enero, cuando se encontraba en 258 yenes. Desde 1989, año en que comenzó la publicación de estas estadísticas, nunca se había registrado un noviembre tan caro.

🔍 Un problema que viene de atrás

El origen de esta presión inflacionaria se encuentra en la devastadora ola de influenza aviar del último invierno. Entre octubre del año pasado y febrero de este año, más de 9.3 millones de aves fueron sacrificadas como medida de contención. La reducción drástica del plantel repercutió de inmediato en la producción de huevos.

La situación no es nueva: el récord absoluto previo se registró entre abril y mayo de 2023, cuando los precios tocaron los 350 yenes, tras una temporada en la que se sacrificó el récord de 17.7 millones de aves.

⚠️ Un nuevo invierno tenso

Lejos de estabilizarse, la tendencia vuelve a encender alarmas. En octubre, el primer caso de esta temporada surgió en una granja de Shiraoi, Hokkaidō, obligando al sacrificio de 450.000 aves. Para el 2 de diciembre, el Ministerio de Agricultura había confirmado seis casos adicionales, con 1.73 millones de aves sacrificadas en total.

De ellas, alrededor de 1.6 millones correspondían a gallinas ponedoras, un golpe directo a la oferta de huevos.

El ciclo productivo agrava el panorama: un ave necesita aproximadamente seis meses para convertirse en gallina ponedora, por lo que cualquier interrupción se prolonga en el tiempo y retrasa la normalización del mercado.

🎄 Riesgo de mayor presión en diciembre

Diciembre, tradicionalmente un mes de alta demanda por los pasteles de Navidad, repostería estacional y comidas festivas, suele ejercer presión adicional sobre el precio del huevo. Con la oferta reducida y nuevos brotes aún posibles —dada la llegada masiva de aves migratorias entre diciembre y enero, el considerado “top season” de la influenza aviar—, las autoridades mantienen un nivel de vigilancia elevado y no descartan nuevas perturbaciones en la cadena de suministro.

Mientras tanto, consumidores y comercios se preparan para un final de año en el que un ingrediente esencial de la mesa japonesa podría seguir encareciéndose, recordando que la influenza aviar no solo es un desafío sanitario, sino también económico.

