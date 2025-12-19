[neage]   Ni la mayonesa se salva

Ni la mayonesa se salva: el huevo rompe récords y encarece la cocina japonesa

📍Tōkyō | 19 de diciembre

En la cocina japonesa, donde la mayonesa es casi un condimento nacional —desde el okonomiyaki hasta el karaage—, una noticia aparentemente pequeña vuelve a tocar el nervio sensible del bolsillo doméstico. Ajinomoto, uno de los gigantes históricos de la alimentación en Japón, anunció que subirá los precios de su mayonesa a partir de abril del próximo año, con aumentos de hasta 10%, marcando el primer ajuste en tres años, desde el recordado “egg shock”.

El aumento afectará a seis productos de uso doméstico, entre ellos el popular “Pure Select Mayonnaise”, y se aplicará a los envíos realizados desde el 1 de abril. La empresa explica que la decisión no fue tomada a la ligera: el detonante principal es el encarecimiento sin precedentes del huevo, su insumo clave, pero también pesan el aumento de los salarios, los costos logísticos y la presión inflacionaria estructural que sigue afectando a la industria alimentaria japonesa.

Las cifras son contundentes. El precio promedio minorista del huevo alcanzó este mes los 308 yenes por paquete, el nivel más alto desde que comenzaron los registros oficiales. Detrás de este récord persisten los efectos rezagados de los brotes de influenza aviar registrados entre el otoño pasado y comienzos de este año, que redujeron la oferta. A esto se suma el repunte estacional de la demanda, impulsado por la temporada de pasteles navideños y productos de repostería, que mantiene los precios en niveles elevados.

El anuncio de Ajinomoto no ocurre en el vacío. Para muchos hogares japoneses —y también para residentes extranjeros— este ajuste se percibe como otro eslabón en una cadena de “microaumentos” cotidianos: pan, huevos, bento, gasolina. No es solo la mayonesa la que sube; es la sensación de que incluso los sabores más familiares comienzan a volverse un poco más caros.

Nota de prensa

Aviso sobre la revisión de los precios de salida de mayonesa y productos tipo mayonesa para uso doméstico y profesional

Aplicable a partir de los envíos del miércoles 1 de abril de 2026

* “Fecha de envío” se refiere a los productos despachados por la empresa.

Ajinomoto Co., Inc. (Presidente: Shigeo Nakamura; sede central: distrito de Chūō, Tokio) anuncia que, a partir del 1 de abril de 2026, revisará los precios de salida de la mayonesa y de los productos tipo mayonesa destinados tanto al uso doméstico como al uso profesional.

Los precios de las materias primas —en especial los huevos, ingrediente principal— continúan al alza, al igual que los costes de envases, logística y mano de obra.

La empresa ha hecho esfuerzos continuos para absorber estos incrementos mediante racionalización y mejoras de eficiencia, con el objetivo de ofrecer productos de valor a precios adecuados. Sin embargo, se ha vuelto difícil absorber el aumento de costes únicamente con esfuerzos empresariales, por lo que se ha decidido aplicar esta revisión de precios.

El incremento previsto será de aproximadamente entre el 6 % y el 10 %.

⚖️ Marco legal y regulatorio

En Japón, las empresas no requieren autorización gubernamental previa para aumentar precios, siempre que no exista colusión, abuso de posición dominante o prácticas desleales, de acuerdo con la Ley Antimonopolio (独占禁止法, Dokusen Kinshi-hō), supervisada por la Comisión de Comercio Justo de Japón (JFTC).

No obstante, el Gobierno sí mantiene una vigilancia indirecta sobre los aumentos en productos de consumo masivo mediante:

Solicitudes de transparencia sobre las razones de los ajustes.

Llamados públicos a la moderación de precios , especialmente en alimentos básicos.

Programas de apoyo a hogares vulnerables, cuando la inflación golpea de forma acumulativa.

En este contexto, el aumento anunciado por Ajinomoto se considera legal y justificado, al estar respaldado por el encarecimiento objetivo de materias primas y costos operativos, y no por maniobras anticompetitivas.

