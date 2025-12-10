[ōbātsūrizumu]   Japón responde con tecnología

Turismo masivo bajo control. El gobierno apuesta por aplicaciones que regulen flujos y cuiden a las comunidades locales

📍Tōkyō | 10 de diciembre

En una capital japonesa iluminada por los últimos destellos del otoño, la primera ministra Takaichi Sanae tomó el escenario del “Premio Japonés al Servicio” (日本サービス大賞) para enviar un mensaje claro:

Japón quiere seguir recibiendo turistas, pero no a costa de la vida cotidiana de sus residentes.

Durante la ceremonia, celebrada la noche del 9 de diciembre, el gobierno reconoció a una empresa tecnológica de Tokio cuyo desarrollo —una app integral para visitantes extranjeros— promete cambiar la forma en que se gestiona el turismo.

La plataforma unifica información turística, creación de itinerarios, reservas y navegación, y además incorpora un elemento que llamó la atención del Ejecutivo: mensajes automáticos de concienciación sobre normas de convivencia y etiqueta japonesa, enviados mediante notificaciones push.

Tras la premiación, Takaichi habló con franqueza:

“El inbound de 2025 avanza a un ritmo histórico, pero el overtourism ya está afectando la vida de la población. Es imprescindible construir un Japón que pueda equilibrar la bienvenida a los visitantes y la tranquilidad de las comunidades”.

La primera ministra subrayó que el país necesita una estrategia que no solo distribuya a los turistas, sino que promueva un turismo sostenible, de alto valor añadido y en armonía con los residentes locales.

Apuesta, en suma, por la innovación como herramienta para ordenar la convivencia:

“Servicios como este deben seguir naciendo. El gobierno los respaldará con fuerza”.

El mensaje fue recibido como una señal inequívoca de que el gobierno central quiere convertir la tecnología —apps, sistemas de predicción de congestión, herramientas de gestión de flujos y alertas de comportamiento— en el eje de una nueva política turística nacional.

⚖️ Marco legal y político

1. Ley Básica de Promoción del Turismo (観光立国推進基本法, 2007)

Establece la visión de Japón como «nación turística» y obliga al Estado a promover un turismo que beneficie tanto a visitantes como a residentes.

El discurso de Takaichi se alinea con el principio de “turismo sostenible y de convivencia social” contenido en esta ley.

2. Plan Básico de Turismo 2023–2025 (観光立国推進基本計画)

Incluye:

Desconcentración del flujo turístico hacia áreas rurales.

Prevención del overtourism mediante tecnología y análisis de big data.

Mejora de la experiencia del visitante respetando entornos locales.

La app premiada encaja directamente en este marco como herramienta oficializable para gestión de flujos.

3. Políticas municipales y prefecturales contra el overtourism

Varias ciudades han promulgado ordenanzas:

Kioto : restricciones de acceso a calles de geishas, campañas de comportamiento.

Kamakura : prohibición de consumo de alimentos mientras se camina en zonas congestionadas.

Fujikawaguchiko: paneles anti-fotografía por saturación de turistas.

El respaldo de Takaichi a servicios digitales complementa estas regulaciones municipales.

4. Estrategia Digital del Gabinete (デジタル庁)

Favorece aplicaciones interoperables, uso del push notification y sistemas inteligentes para información en tiempo real.

La app reconocida podría convertirse en un modelo de servicio público-digital para turistas.

