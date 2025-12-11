Del conflicto geopolítico a la alerta sísmica: Pekín cambia el pretexto, no la intención

📍Beijing | 10 de diciembre

A pocas horas de cumplirse un mes desde aquella primera advertencia que sacudió la relación entre Pekín y Tokio, China vuelve a presionar… y esta vez, cambia el guion.

Lo que comenzó como una represalia diplomática por las declaraciones de la primera ministra Takaichi sobre un posible escenario de conflicto en Taiwán, hoy se reviste de una nueva capa dramática: los terremotos.

Sí, Pekín ahora pide a sus ciudadanos “evitar Japón por su propia seguridad”.

Y lo hace justo cuando las réplicas sísmicas todavía inquietan a la costa del Pacífico japonés.

Según la cadena estatal CCTV, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino lanzó una nueva alerta, enumerando con solemnidad:

“Sismos consecutivos” desde el 8 de diciembre.

“Decenas de heridos”.

Y “observaciones de tsunami” que, según China, prueban que “el riesgo es real y creciente”.

Además, cita el comunicado japonés sobre una posible réplica mayor, la famosa “後発地震注意情報”, como si fuera una confirmación de que el peligro acecha cada esquina del archipiélago.

Pero en Tokio, el mensaje se lee de otra manera… incluso como un déjà vu.

Diplomáticos japoneses y analistas internacionales coinciden en una frase que resuena con fuerza:

“China está usando los sismos como excusa.”

Porque —afirman— la infraestructura japonesa sigue completamente operativa: trenes funcionando, aeropuertos abiertos, ciudades en calma. Nada que ver con un país paralizado o inseguro. Y, aun así, Pekín refuerza el llamado a evitar Japón, empujando la narrativa de que viajar al archipiélago sería un acto temerario.

Tokio respondió con frialdad quirúrgica:

Japón cuenta con los sistemas de alerta sísmica más avanzados del planeta, protocolos de respuesta afinados por décadas y una normalidad cotidiana que desmiente el tono alarmista chino.

Pero el mensaje de fondo parece claro:

Mientras Japón insiste en transmitir calma, China insiste en encender las alarmas.

Un pulso diplomático donde cada palabra es una advertencia, y cada advertencia, un movimiento estratégico.

