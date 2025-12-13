Japón Utiliza los Vales de Arroz (Okomeken) como Eje de la Estrategia Alimentaria Contra la Inflación, Tras Reducir su Costo a los Gobiernos Locales.

📍Tōkyō | 13 de diciembre

El Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Suzuki Kōji, anunció en la rueda de prensa un importante movimiento en la gestión de los Vales de Arroz (Okomeken), claves en la estrategia gubernamental para mitigar el aumento de los precios.

El anuncio reveló que la Cooperativa Nacional de Venta de Arroz (Zenbeihan), una de las principales emisoras de estos vales, ha decidido venderlos a los gobiernos locales por 477 yenes la unidad, lo que supone una rebaja de 23 yenes respecto a su precio habitual de venta de 500 yenes.

Esta medida se interpreta como un esfuerzo por alinearse con el Grupo JA, el otro gran emisor, y desactivar las críticas sobre el alto ratio de costes operativos, que estaba llevando a las administraciones locales a mostrar reticencia (kien suru ugoki) a utilizarlos.

Previamente, la Federación Nacional de Cooperativas Agrícolas (JA Zen-Noh) ya había anunciado el día 11 una rebaja de aproximadamente 15 yenes en su precio de venta.

Ambos vales mantendrán su valor de canje para el consumidor final en 440 yenes. Tradicionalmente, el precio de venta al público (500 yenes) incluye un margen de 60 yenes para cubrir costes y beneficios sobre el valor de canje.

Zenbeihan prevé que sus vales con descuento puedan emitirse a finales de diciembre, mientras que JA Zen-Noh lo hará a mediados de enero del próximo año.

El ministro Suzuki expresó su optimismo: «Se han realizado esfuerzos para suprimir los gastos en la medida de lo posible y hacerlos más fáciles de usar. Esperamos que las medidas necesarias en materia de alimentos lleguen rápidamente».

Subrayó también que, dado que en algunas tiendas los vales pueden utilizarse para comprar otros productos además de arroz, son un mecanismo «bien adaptado a las medidas contra la subida de los precios de los alimentos».

🌾 Acceso y Gestión de los Vales de Arroz (Okomeken)

El acceso a los Vales de Arroz (Okomeken) como medida contra la inflación no es uniforme en todo Japón, ya que su distribución y gestión dependen directamente de los gobiernos municipales y locales que deciden implementarla.

👤 ¿Quién puede acceder a los Vales de Arroz?

El acceso está determinado por los criterios de elegibilidad establecidos por cada Municipalidad (Ayuntamiento) que decide comprar y repartir estos vales como parte de su plan de ayuda local contra la subida de precios.

Aunque los detalles varían, las principales categorías de beneficiarios que se han observado en programas de asistencia de este tipo suelen ser:

1. Residentes Registrados: En muchos casos, los vales se han enviado a todos los ciudadanos con Registro Básico de Residencia inscritos en la ciudad a partir de una fecha determinada, con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de familias posible.

2. Hogares de Bajos Ingresos (Tei shotoku setai): Algunas municipalidades pueden priorizar o enfocar el programa en hogares exentos del impuesto municipal (Jūminzei hikazei setai) o aquellos que se encuentran bajo la línea de pobreza relativa, que ya son elegibles para otros tipos de subsidios gubernamentales.

3. Familias con Cargas Específicas: También puede haber programas dirigidos a familias con niños pequeños o personas mayores que dependen de pensiones mínimas.

Importante: Para saber si su hogar es elegible, debe consultar la información específica publicada por la Municipalidad de su lugar de residencia.

🏢 ¿Dónde se gestionan y cómo se reciben?

La gestión y distribución de los vales se realiza a nivel local.

• Gestión: La decisión de usar vales de arroz y la compra de los mismos (con o sin los nuevos descuentos mencionados en la crónica) es una atribución de cada gobierno municipal (Ayuntamiento), que utiliza fondos de subsidios del gobierno central para financiar estas medidas.

• Recepción: Generalmente, los vales no se «solicitan» activamente en el caso de las ayudas directas universales. La municipalidad los envía directamente por correo postal a los hogares elegibles. Los vales suelen venir agrupados por familia o por miembro de la familia, dependiendo de la política local.

Pasos clave para el ciudadano:

1. Esperar Notificación: La municipalidad enviará un aviso o carta informando sobre el envío y las reglas de uso del cupón.

2. Recibir por Correo: Los vales (Okomeken) llegarán a la dirección registrada en el Padrón Municipal.

3. Usar: Se canjean en las tiendas de arroz, supermercados y otros comercios que exhiban el logotipo o la pegatina de aceptación del Okomeken.

Anexo

Tei shotoku setai – 低所得世帯 (Familia pobre)

En Japón, una familia se considera POBRE cuando su ingreso se encuentra por debajo de la “línea de pobreza relativa”. Esta línea se define como el 50% del ingreso mediano disponible de la población.

Veamos esto con detalle y ejemplos actuales para entenderlo mejor.

🔎 ¿Qué es la pobreza relativa?

Pobreza relativa no significa vivir en la indigencia total, sino tener ingresos tan bajos que no se puede participar plenamente en la vida social y económica del país.

En Japón, la línea de pobreza se calcula cada varios años en base a encuestas oficiales del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW).

📊 Cifras recientes (2022, publicadas en 2024)

Ingreso mediano disponible anual por persona en Japón: 2,520,000 yenes (unos 168,000 yenes al mes).

Por lo tanto, la línea de pobreza relativa fue de:

1,260,000 yenes anuales por persona

(unos 105,000 yenes mensuales, es decir, 700 dólares al mes aprox. por persona).

👉 Ejemplo: ¿Qué pasa con una familia?

Una familia de cuatro personas (dos adultos y dos hijos) se considera pobre si su ingreso disponible total es menor a 2.1 millones de yenes anuales aprox., o sea menos de 175,000 yenes al mes por persona ajustado al tamaño del hogar.

📉 Tasa de pobreza en Japón

Según los últimos datos, el 15.4% de la población en Japón vive por debajo de esta línea.

En el caso de madres solteras con hijos, la pobreza alcanza a casi el 50%, una de las tasas más altas entre los países de la OCDE.

🧾 ¿Qué tipo de familias suelen estar en situación de pobreza?

Familias monoparentales (especialmente con madre sola).

Personas mayores que viven solas.

Trabajadores a tiempo parcial o con empleo no regular.

Hogares que dependen solo de pensiones mínimas o asistencia pública.

🧺 ¿Qué dificultades enfrentan estas familias?

Poca capacidad para pagar alquiler, calefacción o educación de los hijos.

Dificultades para acceder a alimentos balanceados.

Aislamiento social y limitaciones para buscar empleo de mejor calidad.

💬 En resumen:

Una familia en Japón se considera pobre si sus ingresos disponibles son menos del 50% del ingreso mediano nacional, es decir, si no pueden alcanzar un nivel de vida básico y digno comparado con el resto de la sociedad. Esta definición no mide solo la escasez absoluta, sino el grado de desigualdad económica.

©NoticiasNippon