[kome kiki] Inventarios llenos, corazones pesados

El arroz, orgullo nacional, enfrenta su mayor presión en años: temor por el sustento de las familias rurales

📍Tōkyō | 4 de diciembre

La percepción entre productores, distribuidores y actores del sector agrícola es clara: el precio del arroz en Japón podría seguir bajando en los próximos meses.

El índice que mide la previsión de precios a tres meses, elaborado por la Agencia de Apoyo para el Suministro Estable de Arroz (米穀安定供給確保支援機構), se redujo nuevamente en noviembre, encadenando tres meses de descenso y alcanzando niveles no vistos desde septiembre de 2021, cuando la pandemia deprimió la demanda.

Según el informe publicado el 4 de diciembre, el indicador de expectativas de precios futuros cayó 7 puntos hasta 32, un descenso que supera incluso el desplome registrado en junio tras la liberación de arroz de reserva mediante contratos discrecionales (随意契約).

Un valor de 0 representa la expectativa más baja y 100 la más alta; por ello, 32 indica una visión claramente pesimistasobre la evolución del precio en el corto plazo.

En contraste, el índice que refleja la percepción del precio actual se mantuvo estable en 91, lo que sugiere que, aunque el mercado sigue viendo el arroz como relativamente caro hoy, se espera que esta situación cambie pronto.

Detrás del deterioro del indicador hay un factor clave:

👉 La cosecha de 2025 se prevé significativamente mayor que la del año pasado, lo que incrementará las existencias y presionará los precios a la baja.

La acumulación de inventarios es un elemento crítico en un país donde las preferencias de consumo están virando hacia panes, fideos y comidas preparadas, reduciendo el consumo per cápita de arroz.

En los mercados regionales, algunos productores ya anticipan que la abundancia de oferta podría obligarles a renegociar contratos, mientras que los mayoristas monitorean con cautela la velocidad con la que los inventarios se desplazarán durante el invierno.

El organismo responsable de la encuesta recalca que la tendencia a la baja no implica un colapso del sector, pero sí un ajuste natural del mercado ante una combinación de buena cosecha, reservas elevadas y demanda moderada.

⚖️ Marco legal y contexto regulatorio

El mercado del arroz en Japón opera bajo un marco semi-regulado que combina mecanismos de libre mercado con políticas públicas diseñadas para asegurar la estabilidad del suministro.

1. Ley de Suministro Estable de Arroz (米穀需給調整制度)

Regula el equilibrio entre producción, inventarios y consumo.

Permite la intervención del gobierno mediante liberación o compra de arroz de reserva, como ocurrió en junio con los 備蓄米.

2. Sistema de Contratos y Compras (随意契約 para reservas)

El Estado puede vender arroz almacenado a ciertos compradores bajo contratos discrecionales.

Estas liberaciones pueden generar presión bajista en el mercado si se hacen en grandes volúmenes.

3. Políticas de apoyo al agricultor

Subsidios por conversión de cultivos.

Estímulos para mejorar productividad y compensar caídas de ingresos cuando los precios bajan.

Programas de sostenibilidad ante la disminución del consumo doméstico.

4. Protección al consumidor y transparencia

El gobierno monitorea precios al por mayor y al por menor para evitar distorsiones.

Los mercados deben reportar inventarios y movimientos significativos a las autoridades.

En este contexto, una gran cosecha + altos inventarios + liberación de reservas crea un escenario legalmente previsto que justifica descensos de precios en el corto plazo.

