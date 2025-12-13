[ongaku] Kaukon se emitirá por Netflix

ADIÓS A LAS FRONTERAS: El concierto de fin de año más grande de Japón aterriza en Netflix con un making-of inédito

📍Tōkyō | 13 de diciembre

El evento conocido popularmente como «Kauncon» (abreviatura de Countdown Concert) es un concierto emblemático que se celebra en Japón cada Nochevieja (大みそか, Ōmisoka), marcando la transición del 31 de diciembre al 1 de enero.

Esta tradición, iniciada en 1996, ha sido una de las citas anuales más importantes para los seguidores de los artistas bajo la agencia que ahora se conoce como STARTO ENTERTAINMENT (anteriormente Johnny & Associates). Es un espectáculo de gran escala que reúne a múltiples idols y grupos para ofrecer una maratón de actuaciones en vivo.

El Evento de Este Año: «STARTO to MOVE»

El concierto de este año se titula «COUNTDOWN CONCERT 2025－2026 STARTO to MOVE». Su celebración es especialmente significativa, ya que marca el regreso del evento después de una pausa de tres años. La elección del título sugiere un enfoque en el movimiento y la nueva era que la agencia y sus artistas están emprendiendo.

La Novedad: Alianza con Netflix

La noticia principal es la asociación con Netflix. Por primera vez, el tradicional «Kauncon» se distribuirá a nivel mundial de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming, lo que amplía drásticamente su alcance más allá de Japón.

• Transmisión del Concierto: El concierto completo se estrenará en Netflix el miércoles 7 de enero de 2026 a las 22:00 (hora local japonesa).

• Contenido Adicional: Además, se ha anunciado la emisión de un documental o video making-of que capturará el detrás de escena del evento. Este contenido exclusivo se transmitirá el jueves 30 de enero de 2026 a las 22:00 (hora local japonesa).

✨ Participantes Destacados

La lista de artistas confirmados para el «COUNTDOWN CONCERT 2025－2026 STARTO to MOVE» incluye a las principales estrellas y grupos de la agencia, asegurando un cartel de alto nivel:

• NEWS

• Hey! Say! JUMP

• Kis-My-Ft2

• timelesz

• Kento Nakajima (中島健人)

• A.B.C-Z

• King & Prince

• SixTONES

• Snow Man

• Naniwa Danshi (なにわ男子)

• Travis Japan

• Aぇ! group

💰 Costo de Acceso al Concierto en Netflix

El concierto será una transmisión exclusiva en Netflix. Esto significa que:

1. El concierto no tiene un costo adicional de «pago por evento» (PPV) dentro de la plataforma.

2. El único costo es la suscripción mensual activa a Netflix.

El precio de la suscripción a Netflix varía según el país y el plan que elijas (Básico, Estándar con/sin anuncios, Premium).

• En general, para verlo necesitarás tener o adquirir una cuenta de Netflix.

🎟️ Aclaración Importante: El Precio de la Transmisión en Vivo y Presencial

Es fundamental notar que, a pesar de la transmisión en Netflix, el concierto también se ofreció a través de otros medios, los cuales sí tenían un costo:

En resumen: Si ya tienes o adquieres una suscripción a Netflix, el «COUNTDOWN CONCERT 2025－2026 STARTO to MOVE» y su making-of están incluidos en esa tarifa sin pagar extra.



