[ongaku]  Arashi dice «no» al Kohaku

📍Tōkyō | 15 de diciembre

Es como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo…

y justo después, una lluvia fría hubiera caído sobre el corazón de millones.

Arashi no estará en la 76ª edición del NHK Kōhaku Uta Gassen.

La noticia, revelada el fin de semana por medios locales, dejó una sensación difícil de explicar: no fue un golpe seco, sino una tristeza lenta, profunda, que se instala en el pecho.

💔 El vacío que deja un escenario sin ellos

Para los arashians, el Kōhaku no es solo un programa.

Es el lugar donde el año termina y la memoria colectiva se abraza.

Muchos soñaban con verlos una vez más allí, cerrando el año, iluminando el escenario que tantas veces hicieron suyo.

Pero ese sueño, esta vez, no se cumplirá.

🤍 Una invitación sincera… y una respuesta honesta

La NHK extendió la mano con respeto y cariño.

La invitación fue real, considerada, pensada especialmente para ellos.

Sin embargo, los cinco —

Ōno Satoshi (45), Sakurai Shō (43), Ninomiya Kazunari (42), Matsumoto Jun (42) y Aiba Masaki (42)—

junto a STARTO ENTERTAINMENT, decidieron decir que no.

No fue por orgullo.

No fue por desinterés.

Fue por cuidado.

Volver al Kōhaku después de tantos años sin escenario sería como pedirle a una flor que florezca en pleno invierno.

“Es un desafío demasiado alto ahora”, confiesan fuentes cercanas.

Y duele… porque se entiende.

🌱 Satoshi, el corazón que aún se reconstruye

Detrás de esta decisión hay un nombre que lo explica todo: Ōno Satoshi.

En la transmisión especial del 3 de noviembre, exclusiva para el fan club y realizada en el aniversario de debut del grupo, Satoshi habló con honestidad desarmante:

sigue en rehabilitación mental, avanzando poco a poco, paso a paso.

¿Cómo no protegerlo?

¿Cómo no comprender que el grupo entero prefiere esperar antes que forzar un regreso incompleto?

👣 Un regreso lento, como aprender a caminar otra vez

Arashi regresó en mayo de 2025, cinco años después del hiatus de 2020.

Fue un regreso real… pero tímido.

Cauto.

Humano.

Este año, además, el equipo blanco del Kōhaku enfrenta desventaja numérica.

Con King & Prince y SixTONES ya confirmados, y la agencia de vuelta tras tres años de ausencia, muchos pensaron:

“Tal vez Arashi equilibre la balanza. Tal vez sea su última magia en el Kōhaku.”

Pero no.

🌩️ Doce años de historia que aún resuenan

De 2009 a 2020, Arashi brilló doce años consecutivos en el Kōhaku.

Cinco veces lideraron el equipo blanco.

Tres veces cerraron el programa.

Eran el final perfecto.

La tormenta que llegaba cuando todo terminaba.

Hoy, su ausencia duele…

como duelen los recuerdos que fueron demasiado hermosos.

La NHK lo intentó todo, incluso formatos especiales.

Pero esta vez, simplemente no era el momento.

😢🤍 Fans divididos, amor intacto

Los fans están entre lágrimas y comprensión.

Hay quienes lloran la oportunidad perdida de verlos cantar y bailar en prime time, ese instante compartido por todo Japón.

Y hay quienes, con el corazón más sereno, escriben:

“Que se guarden para nosotros.

Para una transmisión íntima de fin de año.”

Y entre la tristeza, aparece una sonrisa.

🎤 Lo que viene será histórico

Porque lo que se acerca es enorme:

15 conciertos

5 grandes domos

De marzo a mayo de 2026

Con un final definitivo el 31 de mayo en Tokio.

Su último tour.

Su despedida en vivo.

Cuando estén listos, quizá en 2026, volverán también a los programas musicales.

El deseo de verlos bailar, cantar y sonreír con esa luz única… tendrá que esperar un poco más.

🌈 El año termina sin ellos, pero no sin esperanza

El 2025 se cierra sin Arashi en el Kōhaku.

Pero se abre con la promesa de un adiós que será legendario.

Los arashians, con el pecho apretado pero el amor intacto, ya contamos los días.

Porque aunque esta espera duela, sabemos algo con certeza absoluta:

Cuando llegue el momento,

volveremos a gritar con toda el alma:

「We are Arashi！」

©NoticiasNippon