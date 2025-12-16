Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Música

[ongaku] Japón toma el escenario global

PorNoticiasNippon

Dic 16, 2025 ##música, #K-Arena Yokohama, #Kanagawa, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #Ongaku, #ポールスター, #Ｋアリーナ横浜, #Ｐｏｌｌｓｔａｒ

Del puerto al planeta: Yokohama conquista el trono mundial de los conciertos

 

📍Kanagawa |  16 de diciembre 

Yokohama ya no solo mira al mar: ahora mira al mundo desde el centro del escenario.
El K-Arena Yokohama, un recinto diseñado exclusivamente para música en vivo, se ha convertido en la arena con mayor asistencia anual del planeta, superando por primera vez a los colosos históricos de Estados Unidos y Europa.

Según el ranking global publicado por la influyente revista estadounidense Pollstar, el K-Arena registró más de 2,04 millones de asistentes en un solo año, coronándose como número uno mundial en afluencia.
La cifra no solo es un récord: es un cambio de eje en la geografía del entretenimiento global.

El dato fue confirmado el día 15 por la operadora K-Arena Management, y corresponde al período comprendido entre el 14 de noviembre del año pasado y el 12 de noviembre de este año.

 

🌍 Del segundo lugar al trono mundial

El ascenso es tan rápido como simbólico:

  • Año anterior:

    • K-Arena Yokohama → 1,84 millones de asistentes

    • Posición: 2.º lugar mundial

  • Líder en ese momento:

    • Madison Square Garden (Nueva York)

Un año después, la historia se invierte.
El coliseo japonés no solo crece: desplaza al ícono más emblemático del espectáculo occidental.

 

🏟️ Comparación con otros grandes coliseos del mundo

Arena Ciudad Perfil Asistencia anual aprox.
K-Arena Yokohama Yokohama 🇯🇵 Música en vivo (exclusiva) 2,04 millones
Madison Square Garden Nueva York 🇺🇸 Multiuso (deportes + conciertos) ~1,9 millones
The O2 Arena Londres 🇬🇧 Música y eventos globales ~1,8 millones
Accor Arena París 🇫🇷 Multiuso ~1,6 millones

🔎 La diferencia clave:
Mientras muchos coliseos combinan deportes, espectáculos y eventos corporativos, K-Arena está pensada únicamente para conciertos, con acústica, visibilidad y rotación de eventos optimizadas al máximo.

 

🇯🇵 Más que un recinto: una declaración cultural

El liderazgo del K-Arena no es casual. Refleja varias transformaciones profundas:

  • 🎶 Japón como potencia global del live entertainment

  • 🌏 Afluencia creciente de artistas internacionales y giras asiáticas

  • 🧳 Turismo musical como nuevo motor urbano

  • 🏙️ Regeneración cultural de Yokohama frente a Tokio

En un momento en que las grandes giras buscan eficiencia, seguridad y público fiel, Japón ofrece las tres.

 
 

 
 

Anexo

Datos del K-Arena Yokohama

📍 Información general

📌 Nombre oficial: K-Arena Yokohama (Ｋアリーナ横浜)
📍 Ubicación: Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, Japón.
📞 Dirección exacta: 〒220-8507 Kanagawa ken Yokohama-shi Nishi-ku Minatomirai 6 – 2 – 14

🚆 Acceso:

  • A pocos minutos a pie desde JR Yokohama Station (9 min aprox.)

  • Cerca de Minatomirai Line — Shintakashima Station (5 min aprox.)

🏗️ Características del recinto

🎤 Tipo de instalación: Arena cubierta especializada en música en vivo (no es multiuso deportivo tradicional).

🏟️ Capacidad máxima:
👉 ~20,033 espectadores según la configuración estándar para conciertos.

📆 Fecha de apertura: 29 de septiembre de 2023 (inaugurado con una serie de conciertos y eventos).

📐 Superficie del lugar: Aproximadamente 54,090 m² de área interior usable para eventos.

🏢 Estructura:

  • 9 plantas / unos 45 m de altura, con un diseño que prioriza la acústica y la visibilidad.

  • Todos los asientos están dispuestos en forma de abanico frente al escenario para brindar una vista directa y uniforme desde cualquier punto.

🎧 Sonido y ambiente:

  • Instalada con sistemas de audio de alto nivel y distribución de altavoces en múltiples puntos.

  • Asientos cómodos con respaldos acolchados y portavasos para experiencias prolongadas.

🎟️ Detalles de uso y modalidades

➡️ El recinto puede configurarse según el tipo de evento:

  • Full mode: ~20,000 personas (para grandes conciertos)

  • Middle mode: ~13,000 personas

  • Arena mode: ~5,400 personas (para eventos MICE y convenciones)

🎫 Instalaciones internas:

  • Más de 11 puestos de venta de alimentos/bebidas.

  • Bar lounge & VIP areas para experiencias premium.

  • Amplios lockers (más de 6,000) para comodidad del público.

🏢 Gestión y diseño

👷 Operador: K-Arena Management, Ltd. (establecida en mayo de 2022).
📊 Socios: Corporación Ken (50 %) y KN Holdings (50 %).
📐 Arquitectos / constructoras: Azusa Design Co., Kokuken Co., Kajima Corporation.

🌆 Contexto urbano

K-Arena está en el corazón del Music Terrace, un complejo urbano junto al mar que incluye:
🏨 Hilton Yokohama, oficinas corporativas en K-Tower, cafés y espacios públicos de entretenimiento.

Este desarrollo forma parte de la transformación de Yokohama Minato Mirai en un centro cultural y de ocio de alcance internacional.

Web oficial: https://k-arena.com/ 

©2025 NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Música Televisión

[ongaku]  Arashi dice «no» al Kohaku

Dic 15, 2025 NoticiasNippon
Música

[ongaku] Kaukon se emitirá por Netflix

Dic 13, 2025 NoticiasNippon
Música

[ongaku] El abrazo de una generación

Dic 11, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Familia Imperial

[kōshitsu]  Más mujeres, menos herederos

2025-12-16 NoticiasNippon No hay comentarios
Transporte

[jitensha] el alcohol también se paga sobre dos ruedas

2025-12-16 NoticiasNippon No hay comentarios
Música

[ongaku] Japón toma el escenario global

2025-12-16 NoticiasNippon No hay comentarios
Seguridad Nacional

[tochi riyō kisei] Japón pone la lupa sobre la tierra

2025-12-16 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.