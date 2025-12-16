Japón ante el punto de inflexión migratorio: Keidanren pide pasar del “parche” a la estrategia
📍Tokyo | 16 de diciembre
Japón reconoce, por primera vez de forma clara, que ha llegado a un momento decisivo.
Así lo afirma Keidanren, la federación empresarial más poderosa del país, al presentar una nueva propuesta sobre la política hacia los extranjeros.
El mensaje es directo y poco habitual en Japón:
👉 la política migratoria japonesa ha llegado a su punto de inflexión.
Hoy, casi 4 millones de extranjeros viven en Japón.
El país los necesita para trabajar, sostener la economía y enfrentar el envejecimiento de la población.
Pero, al mismo tiempo, crece el miedo social al desorden, a la falta de reglas claras y a la sensación de que “nadie está controlando la situación”.
🚨 Un sistema que reacciona… pero no previene
Keidanren reconoce algo importante: hasta ahora, Japón no ha tenido una estrategia clara.
La política migratoria ha sido reactiva:
-
Se corrigen problemas después de que ocurren
-
Se responde a escándalos, delitos aislados o vacíos legales
-
Se improvisan soluciones sobre la marcha
Este enfoque ha generado:
-
Ansiedad entre la población japonesa
-
Sensación de injusticia
-
Desconfianza tanto hacia el sistema como hacia los extranjeros
En pocas palabras: la gente siente que el sistema no está bajo control.
🧭 El giro que propone Keidanren
La propuesta es clara y contundente:
👉 dejar la improvisación y pasar a una “estrategia de atracción planificada”.
Esto significa:
-
Definir qué tipo de extranjeros quiere Japón
-
En qué sectores son necesarios
-
En qué número
-
Y bajo qué reglas y condiciones
No se trata solo de aceptar gente, sino de ordenar el flujo migratorio, cuidando tanto la cantidad como la calidad.
🤝 No solo control: integración real
Keidanren subraya algo clave:
atraer extranjeros no es suficiente.
Una vez en Japón, las personas necesitan:
-
Apoyo real para vivir
-
Ayuda para integrarse
-
Condiciones para trabajar y aportar a largo plazo
Sí, se pide respeto a las reglas y a los valores básicos.
Pero también se reconoce que sin apoyo, aparecen:
-
Aislamiento
-
Marginación
-
Conflictos sociales
Por eso, se propone una alianza fuerte entre el Estado y las empresas, con un sistema de apoyo continuo:
-
Desde la llegada al país
-
Hasta la inserción laboral y comunitaria
El objetivo es evitar que la inmigración se convierta en un problema social.
⚠️ La advertencia final
El cierre del mensaje es inusual y contundente para el mundo empresarial japonés:
👉 si Japón no actúa de forma proactiva, el malestar social crecerá
👉 y la inmigración puede convertirse en un nuevo eje de división interna
No es solo una cuestión económica.
Es una decisión sobre qué tipo de sociedad quiere ser Japón en el futuro.
⚖️ Marco legal y político
🔹 ¿Qué cambia legalmente con esta propuesta?
Keidanren no propone una ley concreta, pero sí influye directamente en:
-
La Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (入管法)
-
Los sistemas de visados laborales, especialmente:
-
Trabajador calificado específico (特定技能)
-
Visados profesionales y técnicos
-
-
Las políticas de integración local, hoy dispersas y desiguales según prefectura
🔹 Concepto clave: “estrategia”
Hasta ahora:
-
Se ampliaban cupos cuando faltaba mano de obra
-
Se endurecían controles tras problemas mediáticos
Lo que Keidanren pide:
-
Definir perfiles prioritarios
-
Limitar números según capacidad real de integración
-
Acompañar al extranjero desde su llegada, no abandonarlo al mercado
🔹 Impacto para extranjeros residentes
-
Más selección previa (idioma, habilidades, estabilidad)
-
Más exigencia de adaptación, pero también:
-
Posible mejor acceso a apoyo institucional, vivienda, orientación cultural y continuidad laboral
En otras palabras: menos improvisación, más reglas claras, para bien o para mal.
Anexo
Propuesta de Keidanren
📘 POLÍTICA PARA EXTRANJEROS EN JAPÓN
¿Por qué se hace esta propuesta?
En Japón viven cada vez más extranjeros.
En junio de 2025, había casi 4 millones de personas extranjeras viviendo en el país. Es el número más alto de la historia.
Al mismo tiempo, muchos países compiten por atraer trabajadores y talento extranjero, sobre todo en áreas importantes para el crecimiento económico.
En Japón ocurre algo importante:
-
Japón necesita extranjeros para trabajar y sostener la economía.
-
Pero algunas personas sienten miedo o desconfianza, por noticias sobre delitos o incumplimiento de reglas cometidos por una pequeña parte de los extranjeros.
-
A veces estas preocupaciones no están basadas en datos reales, pero igual generan tensión social.
Por eso, Keidanren dice que:
-
Japón debe aceptar extranjeros de forma ordenada y clara.
-
Las reglas deben basarse en datos y evidencia, no en rumores.
-
Es necesario pensar en la integración a largo plazo, no solo en traer mano de obra.
👉 La política hacia los extranjeros está en un momento decisivo.
👉 Esta propuesta mira hacia el año 2030.
Idea básica
🌏 Visión a largo plazo
Japón quiere ser un país donde:
-
Personas talentosas de todo el mundo quieran venir
-
Puedan trabajar, vivir y quedarse
-
Ayuden a crear innovación y desarrollo
Es decir, Japón quiere ser “un país elegido” por extranjeros valiosos.
📌 Tres principios importantes
Principio 1: De “recibir” a “atraer estratégicamente”
Japón no solo debe aceptar personas, sino:
-
Decidir qué tipo de personas necesita
-
Controlar bien la cantidad y la calidad
-
Mantener el orden social
Principio 2: Construir una sociedad inclusiva
-
Los extranjeros deben conocer y respetar los valores básicos de Japón
-
Al mismo tiempo, Japón debe respetar otras culturas y formas de pensar
-
El objetivo es vivir juntos sin excluir a nadie
Principio 3: Pensar en toda la vida de la persona
Las políticas deben considerar:
-
Llegada
-
Trabajo
-
Familia
-
Educación de hijos
-
Vejez
No solo el trabajo, sino toda la vida en Japón.
🔍 Tres puntos de vista clave
-
Políticas claras y basadas en datos
-
Comparar con otros países
-
Explicar bien las políticas a los ciudadanos japoneses
Preparar el sistema de acogida (1)
🏛 Problema actual
Japón no tiene una ley básica clara sobre política para extranjeros.
Cada ministerio actúa por separado y la coordinación es débil.
✅ Propuesta
-
Crear una Ley Básica sobre Política para Extranjeros
-
Crear una oficina permanente dirigida por el Primer Ministro
-
Definir una visión nacional clara
-
Nombrar un ministro especial con poder real para coordinar ministerios
👉 El objetivo es que el gobierno tenga liderazgo fuerte y claro.
Preparar el sistema de acogida (2)
🤝 Integración social a mediano y largo plazo
(1) Mejorar la vida diaria
-
Usar “japonés fácil” y “inglés fácil”
-
Más servicios públicos en varios idiomas
(2) Aprender japonés y entender la sociedad
El aprendizaje del japonés se divide en:
-
Para estudiar
-
Para trabajar
-
Para la vida diaria
-
Para niños en escuelas
Medidas:
-
Más escuelas y profesores de japonés
-
Mejor salario para profesores
-
Apoyo al japonés en el extranjero
-
Garantizar que todos los niños vayan a la escuela
-
Educación sobre culturas diferentes
(3) Mejorar los exámenes de japonés
-
Medir bien leer, escribir, escuchar y hablar
-
Más oportunidades para rendir exámenes
(4) Entender la cultura y las reglas
-
Orientación antes y después de llegar a Japón
-
Videos obligatorios al sacar o renovar visas
Preparar el sistema de acogida (3)
(3) Apoyo durante toda la vida
-
Expandir los centros de apoyo FRESC a regiones
-
Dar más dinero a municipios para apoyar extranjeros
(4) Evaluación con indicadores (KPI)
-
Ver qué municipios trabajan bien
-
Dar incentivos a los que lo hacen mejor
-
Ayudar más a municipios pequeños
(5) Residencia permanente
-
Pedir nivel de japonés
-
Evaluar comprensión de la sociedad y cultura japonesa
💻 Control migratorio con tecnología
-
Trámites en línea más rápidos
-
Uso de inteligencia artificial para detectar riesgos
-
Más automatización en aeropuertos y oficinas
📊 Uso de datos reales
-
Estudios para crear políticas rápidas
-
Castigos fuertes a quienes rompan las reglas
-
Mantener justicia y equidad del sistema
Sistemas para atraer extranjeros valiosos
👩💼 1. Talento altamente calificado
-
Revisar el sistema de puntos
-
Trámites más fáciles
Startups
-
Promover visas J-Find y J-Skip
-
Facilitar el cambio a otras visas
🎓 2. Estudiantes extranjeros
-
Atraer buenos estudiantes
-
Ayudar desde el ingreso hasta el empleo
-
Ampliar universidades que califican para J-Find
Trabajadores de campo y técnicos
🔧 1. Habilidades específicas (Tokutei Ginō)
-
Claridad en sectores y número de personas
-
No depender de “mano de obra barata”
-
Controlar calidad y cantidad
-
Mejorar exámenes de idioma y habilidades
🏭 2. Sistema de formación laboral
-
Mejorar instituciones receptoras
-
Proteger derechos humanos
-
Acuerdos con países de origen
-
Facilitar el paso de formación a Tokutei Ginō
-
Digitalizar trámites
Referencia: cómo funciona el sistema
-
Solo se aceptan trabajadores de países con acuerdos oficiales
-
Participan gobiernos, empresas, entidades de supervisión
-
Se controla el costo, el envío y el cambio de empleo
-
Más apoyo al trabajador extranjero
Papel de las empresas
Las empresas no solo contratan, también integran.
Deben:
-
Ayudar a aprender japonés (trabajadores y familias)
-
Educar a japoneses sobre diversidad cultural
-
Mejorar salarios, seguridad y condiciones laborales
-
Usar evaluaciones justas y claras
-
Mantener redes incluso cuando el trabajador regresa a su país
-
Cooperar con gobiernos, ONG y comunidades
Ejemplos positivos
-
Clases de japonés dentro de empresas
-
Ayuda para exámenes de idioma
-
Acompañamiento a hospitales y oficinas
-
Manuales multilingües
-
Sistemas salariales justos
-
Voluntariado lingüístico
-
Integración con comunidades locales
-
Control ético de agencias de envío
Conclusión: desafíos que siguen pendientes
📉 Población japonesa y aumento de extranjeros
Japón seguirá perdiendo población japonesa en los próximos años.
Al mismo tiempo:
-
Incluso después de 2030, el número de residentes extranjeros seguirá aumentando.
-
Esto no es temporal, es una tendencia permanente.
Por eso, Japón no puede evitar el tema de los extranjeros.
Debe prepararse para convivir con más personas de otros países.
👵👶 Nuevos problemas a largo plazo
Al pensar en toda la vida del extranjero en Japón, aparecen nuevos desafíos:
-
El envejecimiento de los extranjeros que viven muchos años en Japón
-
La necesidad de mejorar la educación de los hijos extranjeros
-
Acceso a pensiones, salud y cuidados médicos
-
Integración real en la sociedad japonesa
Estos son problemas de mediano y largo plazo, y todavía no están completamente resueltos.
⚠️ Autocrítica a la política pasada
Keidanren reconoce que hasta ahora:
-
Muchas políticas hacia los extranjeros fueron reactivas
-
El gobierno actuó después de que los problemas ya ocurrieron
-
No hubo una estrategia clara desde el inicio
Esto generó:
-
Confusión
-
Desconfianza
-
Tensiones sociales innecesarias
🏛 Lo que se necesita de ahora en adelante
Para el futuro, Keidanren afirma que Japón debe:
-
Tener una idea básica clara sobre la política hacia los extranjeros
-
Aplicar políticas de forma activa, no pasiva
-
Evitar la división social entre japoneses y extranjeros
-
Contar con un sistema donde la política tenga liderazgo fuerte
(no solo decisiones técnicas o fragmentadas)
👉 El liderazgo político fuerte es considerado indispensable.
🤝 Trabajo conjunto de toda la sociedad
Para que extranjeros valiosos puedan:
-
Vivir
-
Trabajar
-
Criar a sus familias
-
Envejecer en Japón
Es necesario que trabajen juntos:
-
El gobierno nacional
-
Los gobiernos locales
-
Las empresas
-
Las comunidades
-
Las organizaciones civiles
El objetivo final es crear:
-
Un entorno donde los extranjeros puedan contribuir a largo plazo
-
Un círculo positivo de crecimiento económico y bienestar social
-
Una sociedad japonesa más estable y sostenible
✅ Mensaje final
Japón ya está cambiando.
Los extranjeros no son algo temporal.
Por eso:
-
Japón debe prepararse mejor
-
Crear reglas claras
-
Pensar en toda la vida de las personas
-
Evitar el miedo y la división
-
Construir convivencia real
👉 Este documento pide planificación, liderazgo y responsabilidad compartida.
© 2025 NoticiasNippon