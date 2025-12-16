Japón ante el punto de inflexión migratorio: Keidanren pide pasar del “parche” a la estrategia

📍Tokyo | 16 de diciembre

Japón reconoce, por primera vez de forma clara, que ha llegado a un momento decisivo.

Así lo afirma Keidanren, la federación empresarial más poderosa del país, al presentar una nueva propuesta sobre la política hacia los extranjeros.

El mensaje es directo y poco habitual en Japón:

👉 la política migratoria japonesa ha llegado a su punto de inflexión.

Hoy, casi 4 millones de extranjeros viven en Japón.

El país los necesita para trabajar, sostener la economía y enfrentar el envejecimiento de la población.

Pero, al mismo tiempo, crece el miedo social al desorden, a la falta de reglas claras y a la sensación de que “nadie está controlando la situación”.

🚨 Un sistema que reacciona… pero no previene

Keidanren reconoce algo importante: hasta ahora, Japón no ha tenido una estrategia clara.

La política migratoria ha sido reactiva:

Se corrigen problemas después de que ocurren

Se responde a escándalos, delitos aislados o vacíos legales

Se improvisan soluciones sobre la marcha

Este enfoque ha generado:

Ansiedad entre la población japonesa

Sensación de injusticia

Desconfianza tanto hacia el sistema como hacia los extranjeros

En pocas palabras: la gente siente que el sistema no está bajo control.

🧭 El giro que propone Keidanren

La propuesta es clara y contundente:

👉 dejar la improvisación y pasar a una “estrategia de atracción planificada”.

Esto significa:

Definir qué tipo de extranjeros quiere Japón

En qué sectores son necesarios

En qué número

Y bajo qué reglas y condiciones

No se trata solo de aceptar gente, sino de ordenar el flujo migratorio, cuidando tanto la cantidad como la calidad.

🤝 No solo control: integración real

Keidanren subraya algo clave:

atraer extranjeros no es suficiente.

Una vez en Japón, las personas necesitan:

Apoyo real para vivir

Ayuda para integrarse

Condiciones para trabajar y aportar a largo plazo

Sí, se pide respeto a las reglas y a los valores básicos.

Pero también se reconoce que sin apoyo, aparecen:

Aislamiento

Marginación

Conflictos sociales

Por eso, se propone una alianza fuerte entre el Estado y las empresas, con un sistema de apoyo continuo:

Desde la llegada al país

Hasta la inserción laboral y comunitaria

El objetivo es evitar que la inmigración se convierta en un problema social.

⚠️ La advertencia final

El cierre del mensaje es inusual y contundente para el mundo empresarial japonés:

👉 si Japón no actúa de forma proactiva, el malestar social crecerá

👉 y la inmigración puede convertirse en un nuevo eje de división interna

No es solo una cuestión económica.

Es una decisión sobre qué tipo de sociedad quiere ser Japón en el futuro.

⚖️ Marco legal y político

🔹 ¿Qué cambia legalmente con esta propuesta?

Keidanren no propone una ley concreta, pero sí influye directamente en:

La Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (入管法)

Los sistemas de visados laborales , especialmente: Trabajador calificado específico (特定技能) Visados profesionales y técnicos

Las políticas de integración local, hoy dispersas y desiguales según prefectura

🔹 Concepto clave: “estrategia”

Hasta ahora:

Se ampliaban cupos cuando faltaba mano de obra

Se endurecían controles tras problemas mediáticos

Lo que Keidanren pide:

Definir perfiles prioritarios

Limitar números según capacidad real de integración

Acompañar al extranjero desde su llegada, no abandonarlo al mercado

🔹 Impacto para extranjeros residentes

Más selección previa (idioma, habilidades, estabilidad)

Más exigencia de adaptación , pero también:

Posible mejor acceso a apoyo institucional, vivienda, orientación cultural y continuidad laboral

En otras palabras: menos improvisación, más reglas claras, para bien o para mal.

Anexo

Propuesta de Keidanren

📘 POLÍTICA PARA EXTRANJEROS EN JAPÓN

¿Por qué se hace esta propuesta?

En Japón viven cada vez más extranjeros.

En junio de 2025, había casi 4 millones de personas extranjeras viviendo en el país. Es el número más alto de la historia.

Al mismo tiempo, muchos países compiten por atraer trabajadores y talento extranjero, sobre todo en áreas importantes para el crecimiento económico.

En Japón ocurre algo importante:

Japón necesita extranjeros para trabajar y sostener la economía.

Pero algunas personas sienten miedo o desconfianza , por noticias sobre delitos o incumplimiento de reglas cometidos por una pequeña parte de los extranjeros.

A veces estas preocupaciones no están basadas en datos reales, pero igual generan tensión social.

Por eso, Keidanren dice que:

Japón debe aceptar extranjeros de forma ordenada y clara .

Las reglas deben basarse en datos y evidencia , no en rumores.

Es necesario pensar en la integración a largo plazo, no solo en traer mano de obra.

👉 La política hacia los extranjeros está en un momento decisivo.

👉 Esta propuesta mira hacia el año 2030.

Idea básica

🌏 Visión a largo plazo

Japón quiere ser un país donde:

Personas talentosas de todo el mundo quieran venir

Puedan trabajar, vivir y quedarse

Ayuden a crear innovación y desarrollo

Es decir, Japón quiere ser “un país elegido” por extranjeros valiosos.

📌 Tres principios importantes

Principio 1: De “recibir” a “atraer estratégicamente”

Japón no solo debe aceptar personas, sino:

Decidir qué tipo de personas necesita

Controlar bien la cantidad y la calidad

Mantener el orden social

Principio 2: Construir una sociedad inclusiva

Los extranjeros deben conocer y respetar los valores básicos de Japón

Al mismo tiempo, Japón debe respetar otras culturas y formas de pensar

El objetivo es vivir juntos sin excluir a nadie

Principio 3: Pensar en toda la vida de la persona

Las políticas deben considerar:

Llegada

Trabajo

Familia

Educación de hijos

Vejez

No solo el trabajo, sino toda la vida en Japón.

🔍 Tres puntos de vista clave

Políticas claras y basadas en datos Comparar con otros países Explicar bien las políticas a los ciudadanos japoneses

Preparar el sistema de acogida (1)

🏛 Problema actual

Japón no tiene una ley básica clara sobre política para extranjeros.

Cada ministerio actúa por separado y la coordinación es débil.

✅ Propuesta

Crear una Ley Básica sobre Política para Extranjeros

Crear una oficina permanente dirigida por el Primer Ministro

Definir una visión nacional clara

Nombrar un ministro especial con poder real para coordinar ministerios

👉 El objetivo es que el gobierno tenga liderazgo fuerte y claro.

Preparar el sistema de acogida (2)

🤝 Integración social a mediano y largo plazo

(1) Mejorar la vida diaria

Usar “japonés fácil” y “inglés fácil”

Más servicios públicos en varios idiomas

(2) Aprender japonés y entender la sociedad

El aprendizaje del japonés se divide en:

Para estudiar

Para trabajar

Para la vida diaria

Para niños en escuelas

Medidas:

Más escuelas y profesores de japonés

Mejor salario para profesores

Apoyo al japonés en el extranjero

Garantizar que todos los niños vayan a la escuela

Educación sobre culturas diferentes

(3) Mejorar los exámenes de japonés

Medir bien leer, escribir, escuchar y hablar

Más oportunidades para rendir exámenes

(4) Entender la cultura y las reglas

Orientación antes y después de llegar a Japón

Videos obligatorios al sacar o renovar visas

Preparar el sistema de acogida (3)

(3) Apoyo durante toda la vida

Expandir los centros de apoyo FRESC a regiones

Dar más dinero a municipios para apoyar extranjeros

(4) Evaluación con indicadores (KPI)

Ver qué municipios trabajan bien

Dar incentivos a los que lo hacen mejor

Ayudar más a municipios pequeños

(5) Residencia permanente

Pedir nivel de japonés

Evaluar comprensión de la sociedad y cultura japonesa

💻 Control migratorio con tecnología

Trámites en línea más rápidos

Uso de inteligencia artificial para detectar riesgos

Más automatización en aeropuertos y oficinas

📊 Uso de datos reales

Estudios para crear políticas rápidas

Castigos fuertes a quienes rompan las reglas

Mantener justicia y equidad del sistema

Sistemas para atraer extranjeros valiosos

👩‍💼 1. Talento altamente calificado

Revisar el sistema de puntos

Trámites más fáciles

Startups

Promover visas J-Find y J-Skip

Facilitar el cambio a otras visas

🎓 2. Estudiantes extranjeros

Atraer buenos estudiantes

Ayudar desde el ingreso hasta el empleo

Ampliar universidades que califican para J-Find

Trabajadores de campo y técnicos

🔧 1. Habilidades específicas (Tokutei Ginō)

Claridad en sectores y número de personas

No depender de “mano de obra barata”

Controlar calidad y cantidad

Mejorar exámenes de idioma y habilidades

🏭 2. Sistema de formación laboral

Mejorar instituciones receptoras

Proteger derechos humanos

Acuerdos con países de origen

Facilitar el paso de formación a Tokutei Ginō

Digitalizar trámites

Referencia: cómo funciona el sistema

Solo se aceptan trabajadores de países con acuerdos oficiales

Participan gobiernos, empresas, entidades de supervisión

Se controla el costo, el envío y el cambio de empleo

Más apoyo al trabajador extranjero

Papel de las empresas

Las empresas no solo contratan, también integran.

Deben:

Ayudar a aprender japonés (trabajadores y familias) Educar a japoneses sobre diversidad cultural Mejorar salarios, seguridad y condiciones laborales Usar evaluaciones justas y claras Mantener redes incluso cuando el trabajador regresa a su país Cooperar con gobiernos, ONG y comunidades

Ejemplos positivos

Clases de japonés dentro de empresas

Ayuda para exámenes de idioma

Acompañamiento a hospitales y oficinas

Manuales multilingües

Sistemas salariales justos

Voluntariado lingüístico

Integración con comunidades locales

Control ético de agencias de envío

Conclusión: desafíos que siguen pendientes

📉 Población japonesa y aumento de extranjeros

Japón seguirá perdiendo población japonesa en los próximos años.

Al mismo tiempo:

Incluso después de 2030 , el número de residentes extranjeros seguirá aumentando .

Esto no es temporal, es una tendencia permanente.

Por eso, Japón no puede evitar el tema de los extranjeros.

Debe prepararse para convivir con más personas de otros países.

👵👶 Nuevos problemas a largo plazo

Al pensar en toda la vida del extranjero en Japón, aparecen nuevos desafíos:

El envejecimiento de los extranjeros que viven muchos años en Japón

La necesidad de mejorar la educación de los hijos extranjeros

Acceso a pensiones, salud y cuidados médicos

Integración real en la sociedad japonesa

Estos son problemas de mediano y largo plazo, y todavía no están completamente resueltos.

⚠️ Autocrítica a la política pasada

Keidanren reconoce que hasta ahora:

Muchas políticas hacia los extranjeros fueron reactivas

El gobierno actuó después de que los problemas ya ocurrieron

No hubo una estrategia clara desde el inicio

Esto generó:

Confusión

Desconfianza

Tensiones sociales innecesarias

🏛 Lo que se necesita de ahora en adelante

Para el futuro, Keidanren afirma que Japón debe:

Tener una idea básica clara sobre la política hacia los extranjeros

Aplicar políticas de forma activa , no pasiva

Evitar la división social entre japoneses y extranjeros

Contar con un sistema donde la política tenga liderazgo fuerte

(no solo decisiones técnicas o fragmentadas)

👉 El liderazgo político fuerte es considerado indispensable.

🤝 Trabajo conjunto de toda la sociedad

Para que extranjeros valiosos puedan:

Vivir

Trabajar

Criar a sus familias

Envejecer en Japón

Es necesario que trabajen juntos:

El gobierno nacional

Los gobiernos locales

Las empresas

Las comunidades

Las organizaciones civiles

El objetivo final es crear:

Un entorno donde los extranjeros puedan contribuir a largo plazo

Un círculo positivo de crecimiento económico y bienestar social

Una sociedad japonesa más estable y sostenible

✅ Mensaje final

Japón ya está cambiando.

Los extranjeros no son algo temporal.

Por eso:

Japón debe prepararse mejor

Crear reglas claras

Pensar en toda la vida de las personas

Evitar el miedo y la división

Construir convivencia real

👉 Este documento pide planificación, liderazgo y responsabilidad compartida.

