Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Reforma inmigratoria

[imin kaikaku]  Más reglas y más apoyo

PorNoticiasNippon

Dic 16, 2025 #extranjeros, #imin kaikaku, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #reforma inmigratoria, #Takaichi Sanae, #外国人, #移民改革, #高市早苗

 

Japón ante el punto de inflexión migratorio: Keidanren pide pasar del “parche” a la estrategia

📍Tokyo |  16 de diciembre

Japón reconoce, por primera vez de forma clara, que ha llegado a un momento decisivo.

Así lo afirma Keidanren, la federación empresarial más poderosa del país, al presentar una nueva propuesta sobre la política hacia los extranjeros.

El mensaje es directo y poco habitual en Japón:

👉 la política migratoria japonesa ha llegado a su punto de inflexión.

Hoy, casi 4 millones de extranjeros viven en Japón.

El país los necesita para trabajar, sostener la economía y enfrentar el envejecimiento de la población.

Pero, al mismo tiempo, crece el miedo social al desorden, a la falta de reglas claras y a la sensación de que “nadie está controlando la situación”.

 

🚨 Un sistema que reacciona… pero no previene

Keidanren reconoce algo importante: hasta ahora, Japón no ha tenido una estrategia clara.

La política migratoria ha sido reactiva:

  • Se corrigen problemas después de que ocurren

  • Se responde a escándalos, delitos aislados o vacíos legales

  • Se improvisan soluciones sobre la marcha

Este enfoque ha generado:

  • Ansiedad entre la población japonesa

  • Sensación de injusticia

  • Desconfianza tanto hacia el sistema como hacia los extranjeros

En pocas palabras: la gente siente que el sistema no está bajo control.

 

🧭 El giro que propone Keidanren

La propuesta es clara y contundente:

👉 dejar la improvisación y pasar a una “estrategia de atracción planificada”.

Esto significa:

  • Definir qué tipo de extranjeros quiere Japón

  • En qué sectores son necesarios

  • En qué número

  • Y bajo qué reglas y condiciones

No se trata solo de aceptar gente, sino de ordenar el flujo migratorio, cuidando tanto la cantidad como la calidad.

 

🤝 No solo control: integración real

Keidanren subraya algo clave:
atraer extranjeros no es suficiente.

Una vez en Japón, las personas necesitan:

  • Apoyo real para vivir

  • Ayuda para integrarse

  • Condiciones para trabajar y aportar a largo plazo

Sí, se pide respeto a las reglas y a los valores básicos.
Pero también se reconoce que sin apoyo, aparecen:

  • Aislamiento

  • Marginación

  • Conflictos sociales

Por eso, se propone una alianza fuerte entre el Estado y las empresas, con un sistema de apoyo continuo:

  • Desde la llegada al país

  • Hasta la inserción laboral y comunitaria

El objetivo es evitar que la inmigración se convierta en un problema social.

 

⚠️ La advertencia final

El cierre del mensaje es inusual y contundente para el mundo empresarial japonés:

👉 si Japón no actúa de forma proactiva, el malestar social crecerá
👉 y la inmigración puede convertirse en un nuevo eje de división interna

No es solo una cuestión económica.
Es una decisión sobre qué tipo de sociedad quiere ser Japón en el futuro.

 

⚖️ Marco legal y político

🔹 ¿Qué cambia legalmente con esta propuesta?

Keidanren no propone una ley concreta, pero sí influye directamente en:

  • La Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (入管法)

  • Los sistemas de visados laborales, especialmente:

    • Trabajador calificado específico (特定技能)

    • Visados profesionales y técnicos

  • Las políticas de integración local, hoy dispersas y desiguales según prefectura

🔹 Concepto clave: “estrategia”

Hasta ahora:

  • Se ampliaban cupos cuando faltaba mano de obra

  • Se endurecían controles tras problemas mediáticos

Lo que Keidanren pide:

  • Definir perfiles prioritarios

  • Limitar números según capacidad real de integración

  • Acompañar al extranjero desde su llegada, no abandonarlo al mercado

🔹 Impacto para extranjeros residentes

  • Más selección previa (idioma, habilidades, estabilidad)

  • Más exigencia de adaptación, pero también:

  • Posible mejor acceso a apoyo institucional, vivienda, orientación cultural y continuidad laboral

En otras palabras: menos improvisación, más reglas claras, para bien o para mal.

 

Anexo

Propuesta de Keidanren

📘 POLÍTICA PARA EXTRANJEROS EN JAPÓN

 ¿Por qué se hace esta propuesta?

En Japón viven cada vez más extranjeros.
En junio de 2025, había casi 4 millones de personas extranjeras viviendo en el país. Es el número más alto de la historia.

Al mismo tiempo, muchos países compiten por atraer trabajadores y talento extranjero, sobre todo en áreas importantes para el crecimiento económico.

En Japón ocurre algo importante:

  • Japón necesita extranjeros para trabajar y sostener la economía.

  • Pero algunas personas sienten miedo o desconfianza, por noticias sobre delitos o incumplimiento de reglas cometidos por una pequeña parte de los extranjeros.

  • A veces estas preocupaciones no están basadas en datos reales, pero igual generan tensión social.

Por eso, Keidanren dice que:

  • Japón debe aceptar extranjeros de forma ordenada y clara.

  • Las reglas deben basarse en datos y evidencia, no en rumores.

  • Es necesario pensar en la integración a largo plazo, no solo en traer mano de obra.

👉 La política hacia los extranjeros está en un momento decisivo.
👉 Esta propuesta mira hacia el año 2030.

 

 Idea básica

🌏 Visión a largo plazo

Japón quiere ser un país donde:

  • Personas talentosas de todo el mundo quieran venir

  • Puedan trabajar, vivir y quedarse

  • Ayuden a crear innovación y desarrollo

Es decir, Japón quiere ser “un país elegido” por extranjeros valiosos.

 

📌 Tres principios importantes

Principio 1: De “recibir” a “atraer estratégicamente”

Japón no solo debe aceptar personas, sino:

  • Decidir qué tipo de personas necesita

  • Controlar bien la cantidad y la calidad

  • Mantener el orden social

Principio 2: Construir una sociedad inclusiva

  • Los extranjeros deben conocer y respetar los valores básicos de Japón

  • Al mismo tiempo, Japón debe respetar otras culturas y formas de pensar

  • El objetivo es vivir juntos sin excluir a nadie

Principio 3: Pensar en toda la vida de la persona

Las políticas deben considerar:

  • Llegada

  • Trabajo

  • Familia

  • Educación de hijos

  • Vejez

No solo el trabajo, sino toda la vida en Japón.

 

🔍 Tres puntos de vista clave

  1. Políticas claras y basadas en datos

  2. Comparar con otros países

  3. Explicar bien las políticas a los ciudadanos japoneses

 

 Preparar el sistema de acogida (1)

🏛 Problema actual

Japón no tiene una ley básica clara sobre política para extranjeros.
Cada ministerio actúa por separado y la coordinación es débil.

✅ Propuesta

  • Crear una Ley Básica sobre Política para Extranjeros

  • Crear una oficina permanente dirigida por el Primer Ministro

  • Definir una visión nacional clara

  • Nombrar un ministro especial con poder real para coordinar ministerios

👉 El objetivo es que el gobierno tenga liderazgo fuerte y claro.

 

  Preparar el sistema de acogida (2)

🤝 Integración social a mediano y largo plazo

(1) Mejorar la vida diaria

  • Usar “japonés fácil” y “inglés fácil”

  • Más servicios públicos en varios idiomas

(2) Aprender japonés y entender la sociedad

El aprendizaje del japonés se divide en:

  • Para estudiar

  • Para trabajar

  • Para la vida diaria

  • Para niños en escuelas

Medidas:

  • Más escuelas y profesores de japonés

  • Mejor salario para profesores

  • Apoyo al japonés en el extranjero

  • Garantizar que todos los niños vayan a la escuela

  • Educación sobre culturas diferentes

(3) Mejorar los exámenes de japonés

  • Medir bien leer, escribir, escuchar y hablar

  • Más oportunidades para rendir exámenes

(4) Entender la cultura y las reglas

  • Orientación antes y después de llegar a Japón

  • Videos obligatorios al sacar o renovar visas

 

 

 Preparar el sistema de acogida (3)

(3) Apoyo durante toda la vida

  • Expandir los centros de apoyo FRESC a regiones

  • Dar más dinero a municipios para apoyar extranjeros

(4) Evaluación con indicadores (KPI)

  • Ver qué municipios trabajan bien

  • Dar incentivos a los que lo hacen mejor

  • Ayudar más a municipios pequeños

(5) Residencia permanente

  • Pedir nivel de japonés

  • Evaluar comprensión de la sociedad y cultura japonesa

💻 Control migratorio con tecnología

  • Trámites en línea más rápidos

  • Uso de inteligencia artificial para detectar riesgos

  • Más automatización en aeropuertos y oficinas

📊 Uso de datos reales

  • Estudios para crear políticas rápidas

  • Castigos fuertes a quienes rompan las reglas

  • Mantener justicia y equidad del sistema

 

 

  Sistemas para atraer extranjeros valiosos

👩‍💼 1. Talento altamente calificado

  • Revisar el sistema de puntos

  • Trámites más fáciles

Startups

  • Promover visas J-Find y J-Skip

  • Facilitar el cambio a otras visas

🎓 2. Estudiantes extranjeros

  • Atraer buenos estudiantes

  • Ayudar desde el ingreso hasta el empleo

  • Ampliar universidades que califican para J-Find

 

 Trabajadores de campo y técnicos

🔧 1. Habilidades específicas (Tokutei Ginō)

  • Claridad en sectores y número de personas

  • No depender de “mano de obra barata”

  • Controlar calidad y cantidad

  • Mejorar exámenes de idioma y habilidades

🏭 2. Sistema de formación laboral

  • Mejorar instituciones receptoras

  • Proteger derechos humanos

  • Acuerdos con países de origen

  • Facilitar el paso de formación a Tokutei Ginō

  • Digitalizar trámites

 

 Referencia: cómo funciona el sistema

  • Solo se aceptan trabajadores de países con acuerdos oficiales

  • Participan gobiernos, empresas, entidades de supervisión

  • Se controla el costo, el envío y el cambio de empleo

  • Más apoyo al trabajador extranjero

 

  Papel de las empresas

Las empresas no solo contratan, también integran.

Deben:

  1. Ayudar a aprender japonés (trabajadores y familias)

  2. Educar a japoneses sobre diversidad cultural

  3. Mejorar salarios, seguridad y condiciones laborales

  4. Usar evaluaciones justas y claras

  5. Mantener redes incluso cuando el trabajador regresa a su país

  6. Cooperar con gobiernos, ONG y comunidades

  Ejemplos positivos

  • Clases de japonés dentro de empresas

  • Ayuda para exámenes de idioma

  • Acompañamiento a hospitales y oficinas

  • Manuales multilingües

  • Sistemas salariales justos

  • Voluntariado lingüístico

  • Integración con comunidades locales

  • Control ético de agencias de envío

 

 

Conclusión: desafíos que siguen pendientes

📉 Población japonesa y aumento de extranjeros

Japón seguirá perdiendo población japonesa en los próximos años.

Al mismo tiempo:

  • Incluso después de 2030, el número de residentes extranjeros seguirá aumentando.

  • Esto no es temporal, es una tendencia permanente.

Por eso, Japón no puede evitar el tema de los extranjeros.
Debe prepararse para convivir con más personas de otros países.

👵👶 Nuevos problemas a largo plazo

Al pensar en toda la vida del extranjero en Japón, aparecen nuevos desafíos:

  • El envejecimiento de los extranjeros que viven muchos años en Japón

  • La necesidad de mejorar la educación de los hijos extranjeros

  • Acceso a pensiones, salud y cuidados médicos

  • Integración real en la sociedad japonesa

Estos son problemas de mediano y largo plazo, y todavía no están completamente resueltos.

⚠️ Autocrítica a la política pasada

Keidanren reconoce que hasta ahora:

  • Muchas políticas hacia los extranjeros fueron reactivas

  • El gobierno actuó después de que los problemas ya ocurrieron

  • No hubo una estrategia clara desde el inicio

Esto generó:

  • Confusión

  • Desconfianza

  • Tensiones sociales innecesarias

🏛 Lo que se necesita de ahora en adelante

Para el futuro, Keidanren afirma que Japón debe:

  • Tener una idea básica clara sobre la política hacia los extranjeros

  • Aplicar políticas de forma activa, no pasiva

  • Evitar la división social entre japoneses y extranjeros

  • Contar con un sistema donde la política tenga liderazgo fuerte
    (no solo decisiones técnicas o fragmentadas)

👉 El liderazgo político fuerte es considerado indispensable.

🤝 Trabajo conjunto de toda la sociedad

Para que extranjeros valiosos puedan:

  • Vivir

  • Trabajar

  • Criar a sus familias

  • Envejecer en Japón

Es necesario que trabajen juntos:

  • El gobierno nacional

  • Los gobiernos locales

  • Las empresas

  • Las comunidades

  • Las organizaciones civiles

El objetivo final es crear:

  • Un entorno donde los extranjeros puedan contribuir a largo plazo

  • Un círculo positivo de crecimiento económico y bienestar social

  • Una sociedad japonesa más estable y sostenible

✅ Mensaje final

Japón ya está cambiando.
Los extranjeros no son algo temporal.

Por eso:

  • Japón debe prepararse mejor

  • Crear reglas claras

  • Pensar en toda la vida de las personas

  • Evitar el miedo y la división

  • Construir convivencia real

👉 Este documento pide planificación, liderazgo y responsabilidad compartida.

© 2025 NoticiasNippon

 

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Destacado Reforma inmigratoria

[imin kaikaku] El Desafío del Idioma Japonés

Dic 15, 2025 NoticiasNippon
Destacado Reforma inmigratoria

[imin kaikaku] Japón redefine sus fronteras

Dic 14, 2025 NoticiasNippon
Reforma inmigratoria

[imin kaikaku] ¿Es racista la propuesta de Takaichi?

Dic 14, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Reforma inmigratoria

[imin kaikaku]  Más reglas y más apoyo

2025-12-16 NoticiasNippon No hay comentarios
Turismo

[gaikokujin kankōkyaku]  El boicot que salió mal

2025-12-16 NoticiasNippon No hay comentarios
AI

[seisei AI fukyū ] Menos algoritmo, más persona

2025-12-16 NoticiasNippon No hay comentarios
Previsión del tiempo

[tenki yohō] El invierno no perdona

2025-12-16 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.