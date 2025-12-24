[gaikokujinrōdōsha] Japón redibuja su política laboral extranjera

Tokutei Ginō concentrará el grueso de la migración laboral

📍Tōkyō | 24 de diciembre

El gobierno japonés dio un paso clave para definir el rumbo de su política migratoria laboral: hasta 1,23 millones de trabajadores extranjeros podrán ser aceptados hasta finales del año fiscal 2028. La cifra fue presentada el día 23 en una reunión de expertos convocada por la Agencia de Servicios de Inmigración.

Según el plan, 805.700 personas ingresarían bajo el sistema de Tokutei Ginō (特定技能, habilidades específicas) —dirigido a trabajadores con conocimientos y experiencia—, mientras que 426.200 lo harían mediante el nuevo esquema de Ikusei Shūrō (育成就労, empleo formativo), que comenzará en 2027 y sustituirá al controvertido programa de prácticas técnicas.

El Ejecutivo explicó que el cálculo del cupo no es arbitrario: parte de la escasez real de mano de obra, a la que se le restan los efectos esperados de mejoras en productividad y de captación de trabajadores nacionales. Es decir, el número refleja lo que Japón “no puede cubrir por sí solo”.

Por primera vez, el gobierno fijó una cifra concreta para el sistema de Ikusei Shūrō, dejando claro su objetivo estratégico: formar a los trabajadores extranjeros hasta un nivel básico de habilidades y luego canalizarlos hacia el sistema de Tokutei Ginō que permite estancias más largas y mayor estabilidad laboral. En el fondo, el mensaje es claro: Japón ya no busca solo mano de obra temporal, sino una fuerza laboral extranjera integrada y escalonada.

⚖️ Marco legal y político

Tokutei Ginō (特定技能制度) Vigente desde 2019. Permite trabajar en sectores con grave escasez de personal (construcción, cuidado de ancianos, agricultura, etc.). Estancias más largas y posibilidad de renovación.

Ikusei Shūrō (育成就労制度) Entra en vigor en 2027 , reemplazando al sistema de Ginō jisshū ( 技能実習, prácticas técnicas) . Enfoque oficial: formación real + protección laboral , evitando abusos del pasado. Diseñado como puente obligatorio hacia Tokutei Ginō (特定技能制度)

Base de cálculo del cupo Déficit laboral estimado por sector. Menos: mejoras de productividad y contratación de japoneses. Resultado: límite máximo nacional con control estatal.



