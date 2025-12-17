[chika mizu] Agua bajo vigilancia

El mapa invisible del uso extranjero de aguas subterráneas en Japón

📍Tōkyō | 17 de diciembre

El subsuelo japonés —silencioso, invisible y vital— acaba de entrar por primera vez en el radar nacional.

El gobierno japonés reveló el 16 de diciembre los resultados de su primera encuesta nacional sobre la extracción de aguas subterráneas por parte de extranjeros, una práctica que hasta ahora había sido regulada únicamente a nivel local y que, en años recientes, había despertado inquietudes sociales y políticas.

El balance oficial es contenido, pero revelador:

👉 49 casos confirmados en 12 municipios, todos ellos legalmente autorizados, sin impactos ambientales ni conflictos con residentes locales.

Los usos declarados abarcan actividades cotidianas y económicas clave:

💧 agua para uso doméstico ,

♻️ procesos de reciclaje ,

❄️ sistemas de derretimiento de nieve ,

🍶 producción y comercialización de bebidas alcohólicas.

No se trata, por ahora, de una explotación masiva ni clandestina. Pero el hecho de que el Estado haya decidido mirar hacia abajo, hacia el subsuelo, marca un cambio importante.

🔍 ¿Por qué ahora?

Durante los últimos años, Japón ha vivido un debate creciente sobre:

la compra de tierras por extranjeros ,

la protección de zonas estratégicas ,

y el control de recursos esenciales como el agua.

Aunque esta encuesta no detectó agotamiento de acuíferos ni problemas sociales, sí dejó en evidencia una limitación estructural:

👉 el gobierno central no tenía una visión completa del uso de aguas subterráneas por parte de personas o empresas extranjeras.

Por eso, el Ejecutivo ya anunció que estudiará revisar los sistemas actuales, para poder identificar con mayor precisión quién extrae agua, dónde y con qué finalidad, sin vulnerar la privacidad ni generar estigmatización.

De hecho, el nombre de los 12 municipios no fue divulgado, para evitar que los operadores puedan ser identificados individualmente.

⚖️ Marco legal

📜 Situación actual en Japón

Japón no tiene una ley nacional unificada sobre aguas subterráneas.

La gestión y autorización de la extracción depende, en gran medida, de: ordenanzas municipales o prefecturales , sistemas de permiso, notificación o reporte anual de volumen extraído .



🏛️ ¿Qué se evaluó en esta encuesta?

El gobierno pidió a:

47 prefecturas

1.741 municipios

que revisaran sus registros y reportaran casos en los que, por nombre, dirección o entidad jurídica, se pudiera inferir participación extranjera.

📌 Todos los casos detectados:

tenían permiso válido ,

cumplían con las normas locales,

no generaron sanciones ni advertencias.

🔄 ¿Qué podría cambiar?

El Ejecutivo estudia:

mejorar los mecanismos de recopilación de datos ,

armonizar criterios entre municipios,

reforzar la transparencia preventiva, especialmente en zonas sensibles.

No se habla, por ahora, de prohibiciones, sino de mejor gobernanza del recurso.

