[gaikokujin kankōkyaku] Más allá de Tokio y Seúl

Mientras cae el turismo chino, el eje Japón–Corea se fortalece

📍Tōkyō | 1 de febrero

Durante el último año, el ir y venir de personas entre Japón y Corea del Sur alcanzó una cifra histórica: más de 13 millones de viajeros, el número más alto jamás registrado. No fue un fenómeno casual. Detrás de ese flujo constante de maletas, selfies y tarjetas de embarque, se percibe una mejora tangible en las relaciones bilaterales, que se traduce —silenciosamente— en decisiones cotidianas de viaje.

Según anunció la Korea Tourism Organization, unos 3,65 millones de japoneses visitaron Corea del Sur el año pasado, más de 400 mil adicionales respecto al año anterior. Calles de Seúl, cafeterías de Busan y escenarios de conciertos volvieron a llenarse de visitantes japoneses, muchos de ellos jóvenes atraídos por el magnetismo persistente del K-POP y los dramas coreanos.

El movimiento, sin embargo, fue aún más intenso en sentido contrario. Datos de la Japan National Tourism Organization indican que más de 9,45 millones de surcoreanos viajaron a Japón en el mismo período. No solo Tokio u Osaka concentraron la atención: onsen, campos de golf y ciudades regionales comenzaron a figurar con más fuerza en los itinerarios, reflejando un turismo más profundo y distribuido.

Esa tendencia también se manifiesta en los cielos. En los últimos años han aumentado los vuelos directos entre ciudades regionales de ambos países. Un símbolo claro llegará en marzo, cuando despegará el primer vuelo regular entre Shizuoka y Busan, conectando sin escalas dos regiones que antes parecían lejanas, pero que hoy se redescubren mutuamente.

El contraste es evidente si se observa el contexto regional. Mientras el deterioro de las relaciones entre Japón y China ha provocado una caída del turismo chino, el eje Japón–Corea del Sur avanza en sentido opuesto. Menos discursos y más experiencias compartidas: así se construye, paso a paso, una normalización que se siente en estaciones de tren, aeropuertos y hoteles.

En un año marcado por tensiones globales, el dato es claro: viajar volvió a ser una forma de acercamiento. Y entre Japón y Corea del Sur, ese acercamiento ya tiene rostro humano, cifras récord y destinos cada vez más diversos. ✈️🌏



