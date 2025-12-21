[sns] Burla cultural en Londres

Burla cultural en Londres: Turista repite frases japonesas para justificar violación de normas de seguridad

📍Londres / 21 de diciembre

Un incidente protagonizado por un turista chino en el área de Horse Guards Parade, en el centro de Londres, ha desatado una ola de críticas en redes sociales y medios internacionales.

El visitante ingresó a una zona claramente señalizada como restringida, donde se encuentran los caballos de la Guardia Real Británica, ignorando múltiples advertencias de seguridad visibles en el lugar.

Según videos virales circulando en plataformas y redes sociales, el turista fue reprendido por los guardias montados. En respuesta, el individuo comenzó a repetir frases en japonés como “arigatō” (gracias) y “sumimasen” (lo siento), en un aparente intento de hacerse pasar por japonés y minimizar la responsabilidad. Este gesto ha sido interpretado por muchos internautas como una burla cultural y un esfuerzo por evadir las consecuencias de su comportamiento irrespetuoso.

El episodio ha generado reacciones negativas no solo en el Reino Unido, donde se resalta la importancia de respetar las normas alrededor de la Guardia Real –símbolo de tradición y disciplina–, sino también en Japón y otros países asiáticos.

Usuarios japoneses han expresado molestia por el uso instrumental de su idioma y cultura para justificar una falta, mientras que en China y comunidades internacionales se debate sobre el estereotipo de los turistas chinos frente al de los japoneses, a menudo percibidos como más respetuosos.

Este caso se suma a una serie de videos virales que contrastan el comportamiento de turistas chinos con el de japoneses en el mismo sitio turístico londinense, donde los segundos suelen ser elogiados por su cortesía, como inclinar la cabeza ante los caballos o los guardias.











Antecedentes internacionales similares

Aunque no se han encontrado casos idénticos al de Londres (donde un turista chino use frases japonesas para evadir responsabilidad en un incidente específico con guardias reales), existen precedentes de turistas chinos que intentan hacerse pasar por otras nacionalidades asiáticas para evitar discriminación o consecuencias negativas derivadas de estereotipos sobre su comportamiento:

• En el Sudeste Asiático y otros destinos: Comentarios en foros como Reddit destacan que algunos turistas chinos, al cometer faltas o actuar de manera disruptiva en países como Filipinas, Vietnam, Tailandia o incluso EE.UU., pretenden ser japoneses para beneficiarse de la mejor reputación de estos últimos en términos de cortesía y respeto a las normas locales.

• Caso reciente en Japón (2025): Un turista chino continental usó una funda oversized de pasaporte taiwanés durante un viaje a Japón, con el objetivo explícito de evitar encuentros desagradables debido al creciente sentimiento antichino en el país, impulsado por incidentes de mal comportamiento turístico.

• Marcas chinas fingiendo origen japonés: Empresas como Miniso (cadena minorista china) han sido criticadas por promocionarse inicialmente como marcas japonesas para capitalizar la percepción de calidad y diseño superior asociada a Japón, lo que generó controversias y disculpas públicas.

MINISO ha sido criticada porque, más que copiar productos concretos, imitó deliberadamente la estética, el lenguaje visual y la narrativa del diseño japonés para beneficiarse de su reputación de calidad y minimalismo, tomando como principal referencia a MUJI (por su sobriedad y concepto de “vida simple”), y en menor medida a Daiso, Tokyu Hands y Loft (por el modelo de tienda de variedad, papelería y artículos cotidianos), además de evocar indirectamente a Uniqlo en su discurso de funcionalidad accesible; el uso de katakana, la ambientación tipo Tokio y la presentación inicial de la marca como “japonesa” generaron confusión entre consumidores y llevaron a disculpas públicas, tras lo cual MINISO se reposicionó oficialmente como una marca china global, aunque conservó ese ADN visual japonés por su fuerte atractivo comercial.

Estos patrones reflejan tensiones culturales y estereotipos en el turismo asiático, donde la reputación positiva de japoneses (y taiwaneses) contrasta con críticas recurrentes a turistas chinos por incumplir reglas.

