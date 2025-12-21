[sns] No fue enfermedad ni destino: fue crueldad

Un crimen silencioso que sacude las redes y expone el odio cotidiano

📍Tōkyō / 21 de diciembre

La noticia se propagó primero como un susurro incrédulo y luego como un grito colectivo de rabia. Peggy, una popular shiba inu con más de 500 mil seguidores, fue envenenada hasta la muerte. No fue un accidente. No fue una enfermedad. Fue un acto deliberado.

Según los testimonios difundidos por sus cuidadores, el ataque habría estado motivado por una razón tan absurda como perturbadora: “porque es una raza japonesa”.

Peggy, un símbolo amable de la vida cotidiana compartida en redes —paseos tranquilos, miradas curiosas, gestos que arrancaban sonrisas— terminó convertida en víctima de un odio que ya no distingue entre personas y animales.

El caso desató una ola de indignación. Usuarios recuerdan que el envenenamiento de mascotas no es una broma pesada ni una “travesura”: es un delito grave, una forma de violencia que suele esconderse en la normalidad del barrio —un trozo de comida en el suelo, un gesto anónimo— y que deja una estela de miedo entre dueños de animales.

peggy

Más allá del dolor por la pérdida, el caso de Peggy abre una herida más profunda: la normalización del odio identitario, incluso cuando se proyecta sobre un animal.

El shiba inu es una raza originaria de Japón, sí, pero también es —como cualquier mascota— un ser vivo bajo el cuidado humano. Atacar a Peggy fue atacar la convivencia misma.

Hoy, su ausencia pesa. Y su historia exige algo más que condolencias: exige memoria, justicia y prevención.

peggy 2

🧷 Marco legal

•En muchos países, envenenar animales domésticos constituye maltrato animal y puede implicar penas de prisión y multas.

•La colocación intencional de venenos en espacios públicos agrava la responsabilidad penal por peligro para terceros (niños, otros animales).

•Cuando el acto está motivado por odio o discriminación, las autoridades pueden considerar agravantes.

(Las sanciones exactas dependen de la jurisdicción; el caso ya ha generado llamados a una investigación exhaustiva.)