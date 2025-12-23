[sns]  Un gesto pequeño, un mensaje grande

Silencio, paciencia y respeto: la lección inesperada desde Nara

📍Tōkyō | 23 de diciembre

En el corazón de la antigua capital de Japón, donde el tiempo parece detenerse bajo los árboles de otoño, una escena de apenas unos segundos ha capturado la atención del mundo. En el vídeo, una niña pequeña, arropada por el clima fresco de Nara, extiende con timidez y una cortesía asombrosa una galleta (shika-senbei) a uno de los icónicos ciervos que habitan el parque.

Lo que diferencia a este clip de los cientos de vídeos que circulan a diario no es solo la ternura, sino la actitud. Mientras que algunos turistas suelen estresar a los animales para obtener la «foto perfecta», la pequeña espera el momento del animal, manteniendo una distancia prudente y ofreciendo el alimento con un respeto que parece innato.

Los usuarios en redes sociales no han tardado en señalar este comportamiento como un ejemplo de turismo responsable, en un momento donde la masificación pone a prueba la paciencia de estos animales.

Importancia y Significación: Los Mensajeros de los Dioses

Para entender por qué esta interacción es tan especial, hay que mirar más allá de la anécdota. En Nara, los ciervos Sika (Cervus nippon) no son simples animales salvajes; son considerados mensajeros de los dioses según la tradición sintoísta.

La leyenda cuenta que el dios Takemikazuchi-no-mikoto llegó al Santuario Kasuga montado en un ciervo blanco. Desde entonces, estos animales han sido protegidos durante más de un milenio. Pasear por Nara es caminar en un espacio donde la frontera entre lo urbano y lo sagrado se difumina, y donde el ciervo es el soberano absoluto del paisaje.











Marco Legal: El Tesoro Nacional Protegido

El estatus de estos animales no es solo espiritual, sino estrictamente legal.

Tesoro Nacional Natural: Desde 1957, los ciervos de Nara están designados como Tesoro Nacional de Japón bajo la Ley de Protección de Bienes Culturales .

Consecuencias Legales: Cualquier daño infligido a un ciervo, ya sea intencionado o por negligencia grave, puede acarrear penas de prisión o multas severas.

Regulaciones de Alimentación: Solo se permite alimentarlos con las galletas autorizadas vendidas en el parque, hechas de salvado de arroz y harina, sin azúcar. Darles comida humana puede ser letal para su sistema digestivo.

