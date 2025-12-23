[sns]  Cuando no esperar se vuelve viral

Ignorar las reglas del tren en Japón: el gesto que desató la indignación

📍Tōkyō | 23 de diciembre

Un breve video grabado en una concurrida estación de tren en Japón se ha vuelto viral en redes sociales tras mostrar a dos mujeres extranjeras ingresando al vagón antes de que los pasajeros terminaran de descender, contraviniendo una de las normas de convivencia más básicas del transporte ferroviario japonés.

En las imágenes se observa cómo ambas se colocan frente a las puertas, avanzando hacia el interior del tren apenas estas se abren, obligando a los pasajeros que intentaban bajar a esquivarlas. La escena, cotidiana para muchos usuarios del sistema ferroviario japonés, generó molestia visible entre los presentes y una rápida reacción en plataformas digitales, donde el video fue acompañado por mensajes críticos sobre el respeto a las reglas locales.

En Japón, el acto de esperar ordenadamente a que todos bajen antes de subir no es solo una recomendación, sino una práctica social profundamente arraigada, vinculada a la seguridad, la eficiencia del sistema y el respeto mutuo en espacios públicos de alta densidad. Por ello, situaciones como esta suelen interpretarse no solo como una falta de educación, sino como una alteración del orden colectivo.

El video ha reavivado el debate sobre el choque cultural, la responsabilidad de los visitantes extranjeros y el desafío que enfrenta Japón al recibir un número creciente de turistas y residentes temporales en su red de transporte, una de las más utilizadas y puntuales del mundo.

⚖️ Marco legal y normativo (Japón)

Aunque no existe un delito penal específico por subir antes de que otros bajen, el comportamiento mostrado sí contraviene normas operativas y de convivencia establecidas por las compañías ferroviarias:

Reglamentos internos de las operadoras (JR y privadas)

Obligan a los usuarios a seguir instrucciones visuales y sonoras, incluyendo: Esperar a que los pasajeros desciendan. No obstruir puertas ni flujos de tránsito.

Ley de Operación Ferroviaria (鉄道営業法)

Permite a las compañías: Llamar la atención. Negar el acceso al tren. Solicitar la intervención del personal o seguridad en caso de reiteración.

Normas de seguridad pública

Conductas que generen riesgo de empujones o caídas pueden ser consideradas comportamiento peligroso, especialmente en horas punta.

En la práctica, la sanción suele ser social y administrativa, más que judicial: miradas de desaprobación, advertencias del personal y, en casos extremos, expulsión del andén.











©2025 NoticiasNippon