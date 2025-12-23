Más que educación: el video que revela cómo Japón enseña convivencia desde la niñez

📍Tōkyō | 23 de diciembre

Un breve video grabado en una tranquila calle residencial de Japón ha conmovido a millones en redes sociales. En él, un grupo de niños de primaria cruza el paso peatonal con pasos ordenados y, al llegar al otro lado, se detienen, se giran y, como un solo cuerpo, realizan una reverencia colectiva en señal de agradecimiento a los conductores que se detuvieron para dejarles pasar. Para muchos fuera de Japón, esta escena parece tan conmovedora como sorprendente. Sin embargo, detrás de ese gesto tan natural, tan sencillo, se esconde una profunda enseñanza cultural que va mucho más allá de un acto de cortesía.

En Japón, la seguridad vial y la cortesía no son solo reglas que se enseñan en las aulas, sino hábitos que se viven desde los primeros años escolares, formando parte de la identidad misma de los niños. Desde pequeños, aprenden a cruzar las calles acompañados, a levantarse la mano para hacerse visibles y a agradecer a los conductores como parte del anzen kyōiku, la educación para la seguridad. Lo que parece un gesto espontáneo, un simple ojigi hacia el conductor, no es una actuación para las cámaras, sino una práctica normalizada, integrada en la vida diaria.

Este pequeño acto refuerza la convivencia en sociedad, donde el peatón reconoce al conductor y, a su vez, el conductor se siente responsable de proteger a los más vulnerables. En un mundo digital cada vez más saturado de conflictos, este video se ha convertido en un espejo cultural, reflejando cómo los rituales cotidianos más simples pueden transmitir valores colectivos y generar una confianza compartida en el espacio público. Un recordatorio de que la verdadera educación no solo se da en las aulas, sino también en los pequeños gestos que definen nuestra convivencia.

🇯🇵 ¿Es común ver a niños agradecer al cruzar la calle?

Sí, es habitual, sobre todo en:

Zonas residenciales

Horarios de entrada y salida escolar

Cruces sin semáforo o con stop

Los niños suelen:

Cruzar en grupo

Levantar la mano mientras cruzan (para ser visibles)

Al terminar, hacer una reverencia (おじぎ, ojigi) o decir

「ありがとうございました」 (arigatō gozaimashita)

👉 Para un japonés adulto no es algo extraordinario, es una escena cotidiana.

📚 ¿Está incluido en la currícula escolar?

🔹 Respuesta corta

Sí, de forma indirecta pero oficial.

🔹 Respuesta precisa

No aparece como una materia llamada

“hacer reverencia a los conductores” ❌

Pero sí está incluido dentro de tres pilares educativos formales:

1️⃣ 安全教育 (Anzen Kyōiku) — Educación para la seguridad

Incluye:

Cómo cruzar la calle correctamente

Reconocer riesgos de tráfico

Protegerse y proteger a otros

📌 El agradecimiento refuerza:

La atención del conductor

La conciencia de riesgo compartido

2️⃣ 道徳（どうとく, Dōtoku）— Educación moral (materia obligatoria)

Desde primaria se enseña:

Respeto por los demás

Gratitud

Convivencia social

📌 Hacer ojigi o agradecer es una aplicación práctica de esta materia.

3️⃣ 生活指導 (Seikatsu Shidō) — Orientación para la vida diaria

Aquí entra lo más importante:

Comportamiento fuera del aula

Vida en comunidad

Normas no escritas del espacio público

👉 Muchas escuelas instruyen explícitamente:

“Cuando un conductor se detiene, agradecemos.”

👨‍🏫 ¿Quién lo enseña?

No solo la escuela:

👩‍🏫 Docentes

👮‍♂️ Policía local (charlas de seguridad vial)

👴 Voluntarios comunitarios (kōtsū anzen shidōin)

👨‍👩‍👧 Familias

Es un aprendizaje comunitario, no solo escolar.

🌏 ¿Por qué impacta tanto fuera de Japón?

Porque en muchos países:

Cruzar es un acto individual

El conductor y el peatón se ven como “opuestos”

En Japón:

🚶‍♂️ peatón y 🚗 conductor son parte del mismo sistema social

El gesto dice:

“Vi que te detuviste”

“Reconozco tu cuidado”

“Somos parte de la misma comunidad”

🧠 Clave cultural (muy japonesa)

No es obediencia ciega.

No es disciplina militar.

Es:

conciencia del otro

responsabilidad compartida

educación invisible

Por eso el video se vuelve viral afuera…

pero en Japón nadie saca el celular para grabarlo.

Anexo

Comparación con Europa y América Latina

Las costumbres de cortesía vial que vemos en Japón, como los niños agradeciendo a los conductores, son muy peculiares en Japón y se destacan por su fuerte dimensión cultural y educativa. Veamos cómo se compara este fenómeno con lo que ocurre en Europa y América Latina en términos de comportamiento vial y educativo.

1️⃣ En Japón: Cultura de cortesía vial y comunitaria

Enseñanza y práctica : En Japón, la educación vial y los valores de respeto hacia los demás son enseñados desde los primeros años en la escuela primaria . No es solo una norma, sino una práctica común de cortesía que forma parte de la educación moral (dōtoku) y de la seguridad vial (anzen kyōiku).

Niños agradeciendo a los conductores : Es algo que se hace de forma natural, sin que sea necesario que el conductor esté esperando un gesto. La cortesía es una norma social . Los niños, en general, son entrenados para dar reverencias (おじぎ, ojigi) al cruzar la calle si un conductor les permite el paso.

Gratuidad y respeto mutuo: La idea es reconocer la acción del otro y expresar gratitud por el simple hecho de haber interrumpido su propio flujo para permitir el paso de alguien más. Esto refleja el fuerte sentido de comunidad que caracteriza a la sociedad japonesa, donde el individuo y la sociedad son inseparables.

2️⃣ En Europa: Comportamiento vial más individualista, pero con foco en la seguridad

¿Qué pasa en Europa?

Educación vial escolar : Aunque en Europa también se enseñan normas de tránsito desde una edad temprana, el gesto de agradecimiento al conductor no es común . En muchos países europeos, los niños aprenden a cruzar la calle correctamente, pero el foco está más en la seguridad que en la cortesía directa hacia los conductores.

Actitudes viales: En ciudades como Francia, España, o Reino Unido, el comportamiento vial tiende a ser más individualista. Los peatones cruzan por sus propios derechos, sin necesariamente pensar en agradecer a los conductores, quienes se detienen por la obligación de seguir las normas de tránsito. En países del norte de Europa, como Suecia, hay un enfoque fuerte en la seguridad vial y la disciplina, pero de nuevo, no se espera un gesto de agradecimiento por parte de los peatones.

¿Y en términos educativos?

En Europa, la educación vial es principalmente práctica y legal, centrada en enseñar el respeto por las señales de tránsito y el comportamiento adecuado en las vías públicas. El sentido de comunidad y la gratitud no se resaltan de la misma manera que en Japón.

3️⃣ En América Latina: Cortesía vial menos estructurada, más enfática en la supervivencia

¿Qué pasa en América Latina?

Educación vial informal : En muchos países de América Latina, la educación vial es menos estructurada y se enseña de manera más informal , con un fuerte enfoque en la supervivencia en las calles. El concepto de cortesía vial , como el que vemos en Japón, no es tan comúnmente enseñado, ya que el comportamiento de los conductores y peatones a menudo depende de la contextura social y económica de cada ciudad.

Actitudes viales : En México , Brasil , Argentina , y Colombia , la actitud en las calles suele ser más reactiva que proactiva, conducir y caminar muchas veces es una cuestión de supervivencia debido a las condiciones del tráfico, las calles y la cultura de manejo. Los peatones no suelen agradecer a los conductores porque no es común esperar que el vehículo se detenga para ceder el paso.

Gestos comunes: Los conductores, por ejemplo, no esperan un agradecimiento de los peatones, sino más bien un gesto rápido como levantar la mano o mirar para asegurarse de que el peatón ha visto que el coche está cediendo el paso.

¿Y la educación vial en las escuelas?

En algunos países de América Latina, como México , Argentina y Chile , la educación vial escolar existe , pero no tiene el mismo nivel de formalidad ni estructura que en Japón. Es más probable que los niños aprendan a identificar señales de tránsito que a practicar gestos de cortesía .

Cultura de comunidad: La conciencia comunitaria en términos de cortesía vial y respeto mutuo aún está en proceso de fortalecerse en muchos países latinoamericanos. Sin embargo, es más visible en pequeñas comunidadesque en las grandes ciudades.

🧐 Conclusión:

En Japón , la educación y los valores de respeto son enseñados de manera estructurada , formal y cívica , donde cada gesto cuenta como parte de una cultura comunitaria .

En Europa , el respeto a las normas de tráfico es central, pero no se espera un agradecimiento por parte de los peatones, ya que el sistema de tránsito está basado más en el cumplimiento de leyes que en la cortesía entre individuos.

En América Latina, las actitudes viales tienden a ser más informales y reactivas, con un énfasis mayor en la supervivencia que en las normas de cortesía entre conductores y peatones.

Cada región tiene una forma distinta de integrar el comportamiento vial a su cultura social. Japón, con su fuerte sentido de comunidad, resalta por su educación de cortesía vial, mientras que en otras partes del mundo, los gestos de gratituden la calle no forman parte de una norma social generalizada.

