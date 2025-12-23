[taima] Golpe al narcotráfico nipón

Desmantelada una red de narcotráfico que cultivaba marihuana valorada en 800 millones de yenes

📍Ibaraki | 23 de diciembre

Lo que a simple vista parecía una explotación agrícola convencional en la ciudad de Tsuchiura, ocultaba en realidad una de las mayores fábricas de droga desarticuladas recientemente en la prefectura de Ibaraki. La Oficina de Control de Narcóticos del Ministerio de Salud anunció hoy martes la acusación formal contra cuatro personas, entre ellas Hashimoto Kazuyuki (62 años), un pescador de la localidad de Kujukuri, por el cultivo sistemático de marihuana con fines comerciales.

La operación policial ha puesto al descubierto un negocio ilícito de dimensiones industriales. Según las autoridades, el grupo utilizaba invernaderos agrícolas para cultivar 380 plantas de cannabis, cuyo valor en el mercado negro se estima en unos 800 millones de yenes (aproximadamente 5 millones de euros).

Una red profesionalizada

Las investigaciones apuntan a que esta no era una operación improvisada. Se sospecha que el grupo llevaba operando al menos cinco años, suministrando sustancias ilícitas de forma continuada. Durante los registros, especialmente en la vivienda de uno de los implicados en Sanmu (Chiba), los agentes hallaron un arsenal de productos procesados:

700 cartuchos de «cannabis líquido» (vapeadores).

3,1 kilogramos de marihuana seca lista para su distribución.

Mientras que dos de los detenidos enfrentan cargos específicos por cultivo, Hashimoto y un cómplice de 55 años han sido procesados adicionalmente por posesión de narcóticos con fines de lucro, un agravante que endurece significativamente las posibles penas en el sistema judicial nipón.

Marco Legal

Ley de Control de Cannabis

Tolerancia Cero: A diferencia de otros países, en Japón no existe distinción legal entre «uso personal» y «tráfico» que permita la posesión.

Cultivo con fines de lucro: Este delito puede acarrear penas de hasta 10 años de prisión y multas de hasta 3 millones de yenes.

Contexto: La reciente reforma de la ley (2023-2024) busca endurecer aún más el cierre de lagunas legales sobre el consumo.

©NoticiasNippon