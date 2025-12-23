[murishinjū] tragedia familiar revela fallas invisibles

Hallan segundo cadáver vinculado a tragedia familiar en Tokio: un hombre apuñalado en apartamento alquilado por la madre

📍Tōkyō | 23 de diciembre

La investigación por la muerte de una madre y sus tres hijos en la ciudad de Nishitōkyō ha tomado un giro aún más grave y complejo. Este 23 de diciembre, fuentes cercanas a la investigación revelaron que la Policía Metropolitana de Tokio halló el cadáver de un hombre de unos 20 años en un apartamento del distrito de Nerina, inmueble que estaba alquilado a nombre de la madre fallecida.

El cuerpo fue descubierto la noche del día 22, dentro de un clóset sellado con cinta adhesiva, en un dormitorio cerrado con llave. El cadáver presentaba más de una decena de heridas punzocortantes en el abdomen y otras partes del cuerpo, y se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que la muerte ocurrió varios días antesdel hallazgo de los cuatro cuerpos en la vivienda familiar.

Los investigadores creen que el hombre vivía solo en ese apartamento, contratado en marzo de este año, y que mantenía una relación personal —posiblemente sentimental— con la madre. La policía analiza ahora si su muerte está directamente relacionada con el presunto caso de homicidio seguido de suicidio familiar (Murishinjū, 無理心中) ocurrido días después.

El caso principal salió a la luz el 19 de diciembre por la tarde, cuando el esposo de la mujer regresó al domicilio familiar y encontró a su esposa (36 años) y a sus tres hijos —un adolescente de 16 años y dos niños de 11 y 9— tendidos sin vida dentro de la vivienda. En el lugar se hallaron un hacha manchada de sangre y otros objetos, lo que llevó a la policía a sospechar un acto violento previo al fallecimiento de la madre.

La policía considera ahora un escenario múltiple, con posibles conflictos personales, emocionales o económicos, y no descarta que los hechos se hayan desarrollado en distintas fases y lugares, ampliando significativamente la gravedad del caso.

⚖️ Marco legal

En Japón, este caso podría involucrar varios delitos graves según el Código Penal:

Homicidio (殺人罪, Art. 199)

Pena: cadena perpetua o prisión mínima de 5 años.

Homicidio múltiple / agravado

Considerado factor de máxima gravedad en la determinación de la pena.

Homicidio seguido de suicidio (無理心中)

No exime de responsabilidad penal; la muerte del autor impide el juicio, pero sí determina la calificación legal de los hechos .

Ocultamiento de cadáver (死体遺棄罪, Art. 190)

Pena: hasta 3 años de prisión. Aplica en el caso del cuerpo hallado en el clóset.

Violencia doméstica y abuso intrafamiliar (si se confirma)

Puede influir en la valoración judicial y en futuras reformas o medidas preventivas.

Este tipo de casos suelen activar además revisiones administrativas sobre detección temprana de riesgo familiar, salud mental y protección infantil.

