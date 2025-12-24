[tenki yohō] Navidad bajo paraguas y abrigos

Japón vive una Navidad pasada por lluvia, nieve y contrastes térmicos de norte a sur
📍Tōkyō | 24 de diciembre
Japón amanece este 25 de diciembre bajo un cielo mayoritariamente inestable. Un sistema frontal activo y aire frío en altura marcan el ritmo de una jornada navideña donde la lluvia, la nieve y el frío dominan gran parte del país, mientras el sur mantiene un ambiente más templado, aunque también variable.
Desde Hokkaidō hasta Okinawa, la recomendación es clara: abrigo, paraguas y atención al estado del tiempo en el móvil.
🌨️ Hokkaidō
Invierno en pleno, con nieve intermitente
稚内 (Wakkanai): 0°C / −2°C – Nublado, 30%
旭川 (Asahikawa): 2°C / 0°C – Nieve, 60%
網走 (Abashiri): 2°C / 1°C – Nieve, 70%
札幌 (Sapporo): 4°C / 1°C – Nublado, 40%
釧路 (Kushiro): 4°C / 1°C – Nieve ocasional, 60%
室蘭 (Muroran): 5°C / 2°C – Parcialmente soleado, 40%
函館 (Hakodate): 5°C / 2°C – Lluvia débil, 60%
🧣 Consejo: Abrigo térmico, botas antideslizantes y precaución en carreteras por hielo y nieve acumulada.
🌧️ Tōhoku
Lluvias persistentes y sensación fría
青森 (Aomori): 7°C / 5°C – Lluvia, 70%
秋田 (Akita): 7°C / 6°C – Lluvia, 80%
岩手・盛岡 (Morioka): 6°C / 4°C – Lluvia, 80%
山形 (Yamagata): 7°C / 3°C – Lluvia, 90%
宮城・仙台 (Sendai): 9°C / 5°C – Lluvia, 90%
福島 (Fukushima): 9°C / 5°C – Lluvia, 90%
☔ Consejo: Paraguas resistente y abrigo impermeable. Atención a crecidas de ríos y carreteras mojadas.
🌧️ Kantō – Kōshin
Navidad gris y húmeda en la región metropolitana
東京 (Tokyo): 11°C / 7°C – Lluvia, 70%
横浜 (Yokohama): 12°C / 7°C – Lluvia, 80%
千葉 (Chiba): 12°C / 7°C – Lluvia, 80%
水戸 (Mito): 12°C / 5°C – Lluvia, 90%
さいたま (Saitama): 11°C / 6°C – Lluvia, 70%
宇都宮 (Utsunomiya): 12°C / 5°C – Lluvia, 70%
前橋 (Maebashi): 11°C / 5°C – Lluvia, 70%
甲府 (Kōfu): 11°C / 6°C – Lluvia, 70%
長野 (Nagano): 9°C / 5°C – Lluvia, 90%
🚃 Consejo: Posibles retrasos en transporte. Sal con tiempo y usa calzado impermeable.
🌧️ Hokuriku
Lluvia intensa y ambiente invernal
新潟 (Niigata): 10°C / 9°C – Lluvia, 80%
富山 (Toyama): 11°C / 10°C – Lluvia, 90%
金沢 (Kanazawa): 11°C / 10°C – Lluvia, 90%
福井 (Fukui): 12°C / 10°C – Lluvia, 90%
⚠️ Consejo: Atención a deslizamientos y zonas montañosas.
🌧️ Tōkai
Inestabilidad con breves claros
名古屋 (Nagoya): 12°C / 9°C – Lluvia y claros, 70%
静岡 (Shizuoka): 17°C / 11°C – Lluvia, 60%
岐阜 (Gifu): 12°C / 10°C – Lluvia, 70%
津 (Tsu): 13°C / 9°C – Lluvia, 70%
🌬️ Consejo: Cambios rápidos de tiempo; revisa el radar antes de salir.
🌧️ Kansai
Cielos cubiertos y lluvias generalizadas
大阪 (Osaka): 12°C / 10°C – Lluvia, 80%
京都 (Kyoto): 12°C / 10°C – Lluvia, 80%
神戸 (Kobe): 12°C / 11°C – Lluvia, 90%
奈良 (Nara): 11°C / 8°C – Lluvia, 90%
大津 (Ōtsu): 12°C / 10°C – Lluvia, 80%
和歌山 (Wakayama): 12°C / 10°C – Lluvia, 90%
🏠 Consejo: Ideal para actividades bajo techo; cuidado con suelos resbaladizos.
🌦️ Chūgoku
Lluvia en el norte, claros intermitentes al sur
鳥取 (Tottori): 11°C / 9°C – Lluvia y nieve, 90%
松江 (Matsue): 11°C / 9°C – Lluvia y nieve, 90%
岡山 (Okayama): 13°C / 8°C – Lluvia y claros, 80%
広島 (Hiroshima): 13°C / 9°C – Lluvia y claros, 70%
山口 (Yamaguchi): 11°C / 9°C – Lluvia y claros, 80%
🌤️ Shikoku
Más templado, pero inestable
高松 (Takamatsu): 13°C / 9°C – Lluvia y sol, 80%
松山 (Matsuyama): 12°C / 10°C – Lluvia y sol, 90%
徳島 (Tokushima): 12°C / 10°C – Lluvia y sol, 90%
高知 (Kōchi): 16°C / 11°C – Sol y lluvia, 70%
🌤️ Kyūshū
Ambiente más suave, con lluvias dispersas
福岡 (Fukuoka): 12°C / 10°C – Lluvia y sol, 90%
佐賀 (Saga): 12°C / 10°C – Lluvia y sol, 90%
長崎 (Nagasaki): 12°C / 9°C – Sol y lluvia, 70%
熊本 (Kumamoto): 12°C / 10°C – Lluvia y sol, 90%
大分 (Ōita): 13°C / 12°C – Lluvia y sol, 80%
宮崎 (Miyazaki): 16°C / 12°C – Soleado, 60%
鹿児島 (Kagoshima): 13°C / 12°C – Soleado con lluvia, 80%
奄美 (Amami): 19°C / 18°C – Lluvia, 60%
🌴 Okinawa
Navidad cálida y húmeda
那覇 (Naha): 21°C / 18°C – Sol y lluvia, 80%
名護 (Nago): 20°C / 18°C – Sol y lluvia, 80%
久米島 (Kumejima): 20°C / 19°C – Lluvia y sol, 60%
宮古島 (Miyakojima): 21°C / 19°C – Lluvia, 70%
石垣島 (Ishigaki): 21°C / 19°C – Lluvia, 80%
南大東島 (Minamidaitō): 24°C / 17°C – Lluvia, 60%
🌊 Consejo: Mar movido; precaución en actividades acuáticas.
