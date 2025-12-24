Noticias Nippon

[tenki yohō] Navidad bajo paraguas y abrigos

Japón vive una Navidad pasada por lluvia, nieve y contrastes térmicos de norte a sur

📍Tōkyō  |  24 de diciembre

Japón amanece este 25 de diciembre bajo un cielo mayoritariamente inestable. Un sistema frontal activo y aire frío en altura marcan el ritmo de una jornada navideña donde la lluvia, la nieve y el frío dominan gran parte del país, mientras el sur mantiene un ambiente más templado, aunque también variable.

Desde Hokkaidō hasta Okinawa, la recomendación es clara: abrigo, paraguas y atención al estado del tiempo en el móvil.

🌨️ Hokkaidō

Invierno en pleno, con nieve intermitente

  • 稚内 (Wakkanai): 0°C / −2°C – Nublado, 30%

  • 旭川 (Asahikawa): 2°C / 0°C – Nieve, 60%

  • 網走 (Abashiri): 2°C / 1°C – Nieve, 70%

  • 札幌 (Sapporo): 4°C / 1°C – Nublado, 40%

  • 釧路 (Kushiro): 4°C / 1°C – Nieve ocasional, 60%

  • 室蘭 (Muroran): 5°C / 2°C – Parcialmente soleado, 40%

  • 函館 (Hakodate): 5°C / 2°C – Lluvia débil, 60%

🧣 Consejo: Abrigo térmico, botas antideslizantes y precaución en carreteras por hielo y nieve acumulada.

🌧️ Tōhoku

Lluvias persistentes y sensación fría

  • 青森 (Aomori): 7°C / 5°C – Lluvia, 70%

  • 秋田 (Akita): 7°C / 6°C – Lluvia, 80%

  • 岩手・盛岡 (Morioka): 6°C / 4°C – Lluvia, 80%

  • 山形 (Yamagata): 7°C / 3°C – Lluvia, 90%

  • 宮城・仙台 (Sendai): 9°C / 5°C – Lluvia, 90%

  • 福島 (Fukushima): 9°C / 5°C – Lluvia, 90%

Consejo: Paraguas resistente y abrigo impermeable. Atención a crecidas de ríos y carreteras mojadas.

🌧️ Kantō – Kōshin

Navidad gris y húmeda en la región metropolitana

  • 東京 (Tokyo): 11°C / 7°C – Lluvia, 70%

  • 横浜 (Yokohama): 12°C / 7°C – Lluvia, 80%

  • 千葉 (Chiba): 12°C / 7°C – Lluvia, 80%

  • 水戸 (Mito): 12°C / 5°C – Lluvia, 90%

  • さいたま (Saitama): 11°C / 6°C – Lluvia, 70%

  • 宇都宮 (Utsunomiya): 12°C / 5°C – Lluvia, 70%

  • 前橋 (Maebashi): 11°C / 5°C – Lluvia, 70%

  • 甲府 (Kōfu): 11°C / 6°C – Lluvia, 70%

  • 長野 (Nagano): 9°C / 5°C – Lluvia, 90%

🚃 Consejo: Posibles retrasos en transporte. Sal con tiempo y usa calzado impermeable.

🌧️ Hokuriku

Lluvia intensa y ambiente invernal

  • 新潟 (Niigata): 10°C / 9°C – Lluvia, 80%

  • 富山 (Toyama): 11°C / 10°C – Lluvia, 90%

  • 金沢 (Kanazawa): 11°C / 10°C – Lluvia, 90%

  • 福井 (Fukui): 12°C / 10°C – Lluvia, 90%

⚠️ Consejo: Atención a deslizamientos y zonas montañosas.

🌧️ Tōkai

Inestabilidad con breves claros

  • 名古屋 (Nagoya): 12°C / 9°C – Lluvia y claros, 70%

  • 静岡 (Shizuoka): 17°C / 11°C – Lluvia, 60%

  • 岐阜 (Gifu): 12°C / 10°C – Lluvia, 70%

  • 津 (Tsu): 13°C / 9°C – Lluvia, 70%

🌬️ Consejo: Cambios rápidos de tiempo; revisa el radar antes de salir.

🌧️ Kansai

Cielos cubiertos y lluvias generalizadas

  • 大阪 (Osaka): 12°C / 10°C – Lluvia, 80%

  • 京都 (Kyoto): 12°C / 10°C – Lluvia, 80%

  • 神戸 (Kobe): 12°C / 11°C – Lluvia, 90%

  • 奈良 (Nara): 11°C / 8°C – Lluvia, 90%

  • 大津 (Ōtsu): 12°C / 10°C – Lluvia, 80%

  • 和歌山 (Wakayama): 12°C / 10°C – Lluvia, 90%

🏠 Consejo: Ideal para actividades bajo techo; cuidado con suelos resbaladizos.

🌦️ Chūgoku

Lluvia en el norte, claros intermitentes al sur

  • 鳥取 (Tottori): 11°C / 9°C – Lluvia y nieve, 90%

  • 松江 (Matsue): 11°C / 9°C – Lluvia y nieve, 90%

  • 岡山 (Okayama): 13°C / 8°C – Lluvia y claros, 80%

  • 広島 (Hiroshima): 13°C / 9°C – Lluvia y claros, 70%

  • 山口 (Yamaguchi): 11°C / 9°C – Lluvia y claros, 80%

🌤️ Shikoku

Más templado, pero inestable

  • 高松 (Takamatsu): 13°C / 9°C – Lluvia y sol, 80%

  • 松山 (Matsuyama): 12°C / 10°C – Lluvia y sol, 90%

  • 徳島 (Tokushima): 12°C / 10°C – Lluvia y sol, 90%

  • 高知 (Kōchi): 16°C / 11°C – Sol y lluvia, 70%

🌤️ Kyūshū

Ambiente más suave, con lluvias dispersas

  • 福岡 (Fukuoka): 12°C / 10°C – Lluvia y sol, 90%

  • 佐賀 (Saga): 12°C / 10°C – Lluvia y sol, 90%

  • 長崎 (Nagasaki): 12°C / 9°C – Sol y lluvia, 70%

  • 熊本 (Kumamoto): 12°C / 10°C – Lluvia y sol, 90%

  • 大分 (Ōita): 13°C / 12°C – Lluvia y sol, 80%

  • 宮崎 (Miyazaki): 16°C / 12°C – Soleado, 60%

  • 鹿児島 (Kagoshima): 13°C / 12°C – Soleado con lluvia, 80%

  • 奄美 (Amami): 19°C / 18°C – Lluvia, 60%

🌴 Okinawa

Navidad cálida y húmeda

  • 那覇 (Naha): 21°C / 18°C – Sol y lluvia, 80%

  • 名護 (Nago): 20°C / 18°C – Sol y lluvia, 80%

  • 久米島 (Kumejima): 20°C / 19°C – Lluvia y sol, 60%

  • 宮古島 (Miyakojima): 21°C / 19°C – Lluvia, 70%

  • 石垣島 (Ishigaki): 21°C / 19°C – Lluvia, 80%

  • 南大東島 (Minamidaitō): 24°C / 17°C – Lluvia, 60%

🌊 Consejo: Mar movido; precaución en actividades acuáticas.

 

