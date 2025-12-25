[tenki yohō] viernes enfrentará un día mixto

“Japón entra de lleno en el invierno. Nieve Intensa en el Norte, Lluvias en el Sur y Frío Generalizado

📍Tōkyō | 25 de diciembre

Tras una Navidad de luces brillantes y vientos cortantes, Japón amanece envuelto en una atmósfera plenamente invernal. La influencia persistente del sistema de alta presión siberiano sigue marcando el pulso del archipiélago: cielos mayormente despejados y aire seco en la costa del Pacífico, pero condiciones inestables y riesgo de nevadas en la vertiente del Mar de Japón. Es un contraste clásico del invierno nipón, donde la claridad y el frío conviven con la amenaza constante de la nieve al otro lado de las montañas.

En las calles de Shinjuku y Shibuya, el invierno ya se ve y se siente. Abrigos largos de lana, bufandas gruesas y parches térmicos (kairo) dominan el paisaje urbano, mientras los transeúntes consultan con frecuencia sus teléfonos móviles para seguir la evolución del frente frío. Al caer la tarde, el aire seco y cortante intensifica la sensación térmica, obligando a adelantar el paso y a prepararse para un descenso marcado de las temperaturas durante la noche.

De cara al viernes 26 de diciembre, el pronóstico dibuja un país de contrastes, fiel reflejo de la diversidad geográfica japonesa. El norte afrontará frío intenso y nevadas persistentes, con posibles afectaciones al transporte, mientras que el centro y el litoral del Pacífico alternarán claros con temperaturas bajas pero estables. En el sur y Okinawa, el ambiente será más templado, aunque con lluvias intermitentes. Según los mapas meteorológicos más recientes, este patrón invernal podría reforzarse por la llegada de nuevos flujos fríos desde el continente, recordando que el invierno, en Japón, aún tiene mucho que decir.

❄️ HOKKAIDŌ

Invierno en estado puro

Wakkanai : -6 / -4 °C · Nieve · 70%

Asahikawa : -5 / -3 °C · Nieve · 80%

Abashiri : -3 / -2 °C · Nieve · 70%

Kushiro : -1 / -1 °C · Nieve · 70%

Sapporo : 0 / -2 °C · Nieve · 90%

Muroran : 2 / 0 °C · Nieve · 70%

Hakodate: 3 / 0 °C · Nieve · 70%

🧣 Consejo: Abrigo térmico completo, calzado antideslizante y tiempo extra para traslados. La nieve es persistente y puede afectar trenes y carreteras.

🌨️ TŌHOKU

Nieve y lluvia fría, con sensación invernal constante

Aomori : 3 / 1 °C · Nieve/Lluvia · 90%

Akita : 3 / 1 °C · Nieve/Lluvia · 90%

Morioka : 3 / 0 °C · Nieve · 90%

Yamagata : 3 / 2 °C · Nieve · 70%

Sendai : 6 / 4 °C · Lluvia · 60%

Fukushima: 6 / 5 °C · Lluvia · 50%

🧤 Consejo: Paraguas + abrigo impermeable. En zonas interiores, atención al hielo nocturno.

🌧️ HOKURIKU

Cielo cubierto y precipitaciones persistentes

Niigata : 4 / 3 °C · Nieve/Lluvia · 90%

Toyama : 2 / 1 °C · Nieve/Lluvia · 90%

Kanazawa : 3 / 1 °C · Nieve/Lluvia · 90%

Fukui: 2 / 2 °C · Lluvia · 100%

☔ Consejo: Día gris y húmedo. Ropa impermeable y precaución en carreteras de montaña.

☀️ KANTŌ・KŌSHIN

Frío seco y cielos mayormente despejados

Nagano : 1 / -1 °C · Soleado · 90%

Maebashi : 7 / 5 °C · Soleado · 50%

Saitama : 10 / 8 °C · Soleado · 70%

Utsunomiya : 9 / 5 °C · Soleado · 50%

Mito : 10 / 6 °C · Soleado · 60%

Chiba : 10 / 9 °C · Soleado · 50%

Tokyo : 11 / 8 °C · Soleado · 60%

Yokohama : 11 / 7 °C · Soleado · 50%

Kōfu: 8 / 4 °C · Soleado · 20%

🧥 Consejo: Ideal para actividades al aire libre, pero abrígate bien por la mañana y al anochecer.

🌤️ TŌKAI

Estabilidad con frío moderado

Gifu : 8 / 4 °C · Soleado · 60%

Tsu : 6 / 3 °C · Soleado · 50%

Nagoya : 8 / 4 °C · Soleado · 50%

Shizuoka: 12 / 5 °C · Soleado · 10%

🧣 Consejo: Buen día para salir, con capas ligeras y protección contra el viento.

🌤️ KINKI

Claros intermitentes y frío urbano

Kyoto : 6 / 3 °C · Parcialmente soleado · 70%

Otsu : 5 / 2 °C · Lluvia · 80%

Osaka : 8 / 4 °C · Soleado · 50%

Kobe : 7 / 3 °C · Soleado · 50%

Nara : 6 / 2 °C · Soleado · 50%

Wakayama: 8 / 4 °C · Lluvia · 50%

🧤 Consejo: Temperaturas bajas en zonas interiores; bufanda y abrigo recomendables.

🌥️ CHŪGOKU

Contraste entre costa del mar de Japón y Seto

Matsue : 4 / 1 °C · Nieve · 90%

Tottori : 3 / 1 °C · Nieve · 90%

Okayama : 8 / 0 °C · Soleado · 50%

Hiroshima : 6 / 0 °C · Nublado · 50%

Yamaguchi: 4 / -3 °C · Nublado · 40%

🧣 Consejo: Atención al frío nocturno, especialmente en zonas interiores.

☀️ SHIKOKU

Tiempo relativamente estable

Takamatsu : 8 / 2 °C · Soleado · 50%

Tokushima : 8 / 2 °C · Soleado · 50%

Matsuyama : 7 / 1 °C · Nublado · 40%

Kochi: 9 / 1 °C · Soleado · 20%

🌤️ KYŪSHŪ

Frío moderado y cielos variables

Fukuoka : 5 / 1 °C · Nublado · 40%

Saga : 5 / 1 °C · Parcialmente soleado · 40%

Nagasaki : 5 / 1 °C · Soleado · 70%

Kumamoto : 6 / 0 °C · Soleado · 40%

Oita : 5 / 3 °C · Parcialmente soleado · 20%

Miyazaki : 9 / 1 °C · Soleado · 10%

Kagoshima : 7 / 2 °C · Parcialmente soleado · 40%

Amami: 15 / 13 °C · Lluvia · 60%

🌴 OKINAWA

Invierno suave, pero húmedo

Naha : 17 / 14 °C · Nublado · 70%

Nago : 17 / 13 °C · Lluvia · 60%

Miyakojima : 18 / 16 °C · Lluvia · 60%

Ishigaki : 18 / 16 °C · Nublado · 40%

Minamidaito: 20 / 16 °C · Lluvia · 60%

☔ Consejo: Clima templado, pero paraguas imprescindible.

🧤 Consejos para Sobrellevar la Jornada

El Secreto de las Capas: Use ropa térmica de alta tecnología (tipo Heattech). Los edificios y trenes suelen tener la calefacción muy alta, por lo que es vital poder desabrigarse fácilmente al entrar. Hidratación y Cuidado de la Piel: El aire en las grandes ciudades como Tokio es extremadamente seco hoy (humedad cercana al 30%). Use bálsamo labial y crema hidratante. Kairo (Parches Térmicos): Son indispensables. Coloque uno en la zona lumbar o dentro de los bolsillos para mantener las manos calientes mientras revisa su móvil. Calzado: En el norte y la costa oeste, use suelas con buen agarre para evitar resbalones en el hielo negro de las aceras.

